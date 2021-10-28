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США: МЛС 2021

2021
Даллас
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
20' Гол
Хеджес Мэтт
48'
20
Маурер
Джимми
32
Че
Джастин
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
12
Холлингсхед
Райан
18
Сервания
Брандон
6
Серрильо
Эдвин
7
Обриан
Ядер
9
Феррейра
Хесус
11
Шен
Саболч
29
Хара
Франко
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
10
Jony
Menendez
25
Луис
Эвертон
13
Беслер
Ник
16
Чанг
Майкель
11
Руснак
Альберт
7
Вуд
Бобби
8
Крейлах
Дамир
Даллас
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
3-4-1-2

Ход матча

20'
Хеджес Мэтт
(Че Джастин)
1:0

История личных встреч

Даллас
Реал Солт-Лейк

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.6%
64.7%
14.7%
7 побед 22 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

М
3:2
М
2:2
М
0:0
М
0:0
М
2:4
М
2:0
М
1:1
М
6:2
М
0:3
М
0:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
2:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 13 0.41
Обриан Ядер 8 0.25
Феррейра Хесус 7 0.22
Хара Франко 6 (1) 0.19
Холлингсхед Райан 3 0.09
Рикаурте Андрес 1 0.03
Помикал Пакстон 1 0.03
Берджесс Нкоси 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Брессан Матеус 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Шен Саболч 0 0
Че Джастин 0 0
Акоста Бриан 0 0
Фелипе Мегиоларо 0 0
Мунджома Эдди 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейлах Дамир 14 0.45
Рубин Рубио 8 0.26
Джулио Андерсон 8 0.26
Руснак Альберт 7 (2) 0.23
Мерам Джастин 2 0.06
Вуд Бобби 2 0.06
Глэд Джастин 2 0.06
Эррера Аарон 1 0.03
Jony Menendez 1 0.03
Чанг Майкель 1 0.03
Холт Эрик 1 0.03
Руис Пабло 0 0
Броди Эндрю 0 0
Луис Эвертон 0 0
Беслер Ник 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 7 1
Брессан Матеус 7 0
Обриан Ядер 7 0
Хара Франко 6 0
Хеджес Мэтт 6 0
Твумаси Эма 6 0
Рикаурте Андрес 5 0
Шен Саболч 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Холлингсхед Райан 3 0
Маурер Джимми 3 0
Факундо Киньон 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Варгас Фредди 2 0
Сервания Брандон 2 0
Мунджома Эдди 2 0
Феррейра Хесус 1 0
Фелипе Мегиоларо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Эльмедхар Калиль 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейлах Дамир 8 0
Глэд Джастин 6 1
Руис Пабло 6 0
Руснак Альберт 6 0
Луис Эвертон 6 0
Эррера Аарон 6 0
Мерам Джастин 5 0
Тоя Донни 4 0
Беслер Ник 4 0
Холт Эрик 3 0
Сильва Марсело 2 0
Морган Эштон 2 0
Чанг Майкель 2 0
Jony Menendez 2 0
Очоа Дэвид 2 0
Даткович Тони 1 0
Броди Эндрю 1 0
Поудер Ноа 1 0
Джулио Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
4
19%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
24%
6
25%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
3
14%
6
25%
76-90

Пропущено

19
30
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
16%
3
10%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
5
26%
3
10%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
5
26%
7
23%
61-75
3
16%
6
20%
76-90

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
3
14%
5
20%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
23%
6
24%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
5
23%
7
28%
76-90

Пропущено

33
15
12 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
4
12%
1
7%
1-15
6
18%
2
13%
16-30
2
6%
1
7%
31-45
9
27%
3
20%
46-60
8
24%
2
13%
61-75
4
12%
6
40%
76-90

Забито

43
49
21 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
7
16%
6
12%
1-15
4
9%
5
10%
16-30
10
23%
12
24%
31-45
8
19%
9
18%
46-60
6
14%
4
8%
61-75
8
19%
13
27%
76-90

Пропущено

52
45
22 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 25
7
13%
4
9%
1-15
8
15%
7
16%
16-30
7
13%
4
9%
31-45
10
19%
9
20%
46-60
13
25%
9
20%
61-75
7
13%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
3. Нэшвилл 3:3 Заявка 32 11 17 4 50 - 31 50
4. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 32 13 8 11 52 - 34 47
5. Орландо Сити 1:3 Заявка 32 12 11 9 46 - 47 47
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 31 12 10 9 42 - 35 46
7. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 31 12 7 12 37 - 32 43
10. Коламбус Кру 3:1 Заявка 32 11 8 13 41 - 43 41
11. Интер Майами 1:2 Заявка 32 11 5 16 34 - 50 38
12. Чикаго Файр 0:1 Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто 2:2 Заявка 32 6 9 17 37 - 62 27
14. Цинциннати 3:3 Заявка 32 4 9 19 36 - 67 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 31 16 8 7 54 - 34 56
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 32 13 8 11 46 - 48 47
5. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
6. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 31 11 11 9 41 - 42 44
8. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 31 12 6 13 48 - 47 42
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
11. Даллас 1:0 Заявка 32 7 11 14 44 - 52 32
12. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 16 9 4 3 24 - 13 31
7. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
8. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами 1:2 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто 2:2 Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати 3:3 Заявка 16 1 6 9 16 - 24 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 16 8 6 2 30 - 16 30
4. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас 1:0 Заявка 16 5 7 4 23 - 18 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 3 9 4 16 - 14 18
3. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
5. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами 1:2 Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
9. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати 3:3 Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 2:2 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр 0:1 Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 16 3 2 11 22 - 33 11
11. Даллас 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Хеджес Мэтт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.05
4.92
3.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 1:0 Реал Солт-Лейк онлайн




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