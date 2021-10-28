США: МЛС 2021
1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Тойота
1:0
20' ГолХеджес Мэтт
32
Че
Джастин
24
Хеджес
Мэтт
11
Шен
Саболч
29
Хара
Франко
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
13
Беслер
Ник
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Че ДжастинЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Зобек КайлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Marco Ferruzzi
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
Ход матча
20'
1:0
История личных встреч
Даллас
Реал Солт-Лейк
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
34 матча
38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.6%
64.7%
14.7%
7 побед 22 ничьи 5 побед
Второй тайм
38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|13
|0.41
|Обриан Ядер
|8
|0.25
|Феррейра Хесус
|7
|0.22
|Хара Франко
|6 (1)
|0.19
|Холлингсхед Райан
|3
|0.09
|Рикаурте Андрес
|1
|0.03
|Помикал Пакстон
|1
|0.03
|Берджесс Нкоси
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Брессан Матеус
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Шен Саболч
|0
|0
|Че Джастин
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|Мунджома Эдди
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейлах Дамир
|14
|0.45
|Рубин Рубио
|8
|0.26
|Джулио Андерсон
|8
|0.26
|Руснак Альберт
|7 (2)
|0.23
|Мерам Джастин
|2
|0.06
|Вуд Бобби
|2
|0.06
|Глэд Джастин
|2
|0.06
|Эррера Аарон
|1
|0.03
|Jony Menendez
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|1
|0.03
|Холт Эрик
|1
|0.03
|Руис Пабло
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Луис Эвертон
|0
|0
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|7
|1
|Брессан Матеус
|7
|0
|Обриан Ядер
|7
|0
|Хара Франко
|6
|0
|Хеджес Мэтт
|6
|0
|Твумаси Эма
|6
|0
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|Шен Саболч
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Маурер Джимми
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Варгас Фредди
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Мунджома Эдди
|2
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейлах Дамир
|8
|0
|Глэд Джастин
|6
|1
|Руис Пабло
|6
|0
|Руснак Альберт
|6
|0
|Луис Эвертон
|6
|0
|Эррера Аарон
|6
|0
|Мерам Джастин
|5
|0
|Тоя Донни
|4
|0
|Беслер Ник
|4
|0
|Холт Эрик
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Морган Эштон
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Jony Menendez
|2
|0
|Очоа Дэвид
|2
|0
|Даткович Тони
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Поудер Ноа
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
4
19%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
24%
6
25%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
3
14%
6
25%
76-90
Пропущено
19
30
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
16%
3
10%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
5
26%
3
10%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
5
26%
7
23%
61-75
3
16%
6
20%
76-90
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
3
14%
5
20%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
23%
6
24%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
5
23%
7
28%
76-90
Пропущено
33
15
12 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
4
12%
1
7%
1-15
6
18%
2
13%
16-30
2
6%
1
7%
31-45
9
27%
3
20%
46-60
8
24%
2
13%
61-75
4
12%
6
40%
76-90
Забито
43
49
21 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
7
16%
6
12%
1-15
4
9%
5
10%
16-30
10
23%
12
24%
31-45
8
19%
9
18%
46-60
6
14%
4
8%
61-75
8
19%
13
27%
76-90
Пропущено
52
45
22 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 25
7
13%
4
9%
1-15
8
15%
7
16%
16-30
7
13%
4
9%
31-45
10
19%
9
20%
46-60
13
25%
9
20%
61-75
7
13%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:2 Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|3.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|32
|11
|17
|4
|50 - 31
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|52 - 34
|47
|5.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|32
|12
|11
|9
|46 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|2:1 Заявка
|31
|12
|10
|9
|42 - 35
|46
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 32
|43
|10.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 43
|41
|11.
|Интер Майами
|1:2 Заявка
|32
|11
|5
|16
|34 - 50
|38
|12.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|2:2 Заявка
|32
|6
|9
|17
|37 - 62
|27
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|32
|4
|9
|19
|36 - 67
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|31
|16
|8
|7
|54 - 34
|56
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|46 - 48
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 42
|44
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|31
|12
|6
|13
|48 - 47
|42
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|44 - 52
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|2:2 Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 13
|31
|7.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|8.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|1:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|2:2 Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 24
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 16
|30
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 18
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|3
|9
|4
|16 - 14
|18
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:2 Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|5.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|6.
|Атланта Юнайтед
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|1:2 Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|2:2 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|22 - 33
|11
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6