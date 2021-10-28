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США: МЛС 2021

2021
Спортинг Канзас-Сити
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0' 18'
1
Пульскемп
Джон
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
6
Санчес
Илье
15
Эспиноза
Роджер
7
Рассел
Джонни
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
15
Хямяляйнен
Нико
8
Дос
Сантос
Хонатан
6
Равелсон
Райан
17
Ллетгет
Себастьян
7
Васкес
Виктор
II
11
Грандсир
Самуэль
99
Йовелич
Деян
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
0:2
М
7:2
М
0:2
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
1:2
М
2:2
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 16 0.52
Рассел Джонни 12 (3) 0.39
Пулидо Алан 8 (2) 0.26
Кинда Гади 5 (1) 0.16
Шелтон Кири 2 0.06
Бузио Джанлука 2 0.06
Линдси Джейлин 2 0.06
Дюк Кэмерон 2 0.06
Мартинш Луиш 1 0.03
Эрнандес Фелипе 1 0.03
Вальтер Реми 1 0.03
Маури Хосе 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Зуси Грэм 0 0
Эспиноза Роджер 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 14 (1) 0.44
Кабрал Кевин 5 0.16
Кьестан Саша 5 (4) 0.16
Равелсон Райан 5 0.16
Васкес Виктор II 3 0.09
Грандсир Самуэль 3 0.09
Ллетгет Себастьян 2 0.06
Йовелич Деян 2 0.06
Альварес Эфраин 2 0.06
Зубак Итан 1 0.03
Дос Сантос Хонатан 1 0.03
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Стирс Дэниэл 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 6 1
Зуси Грэм 7 0
Санчес Илье 6 0
Кинда Гади 4 0
Саллой Даниэль 4 0
Вальтер Реми 2 1
Линдси Джейлин 3 0
Фонтас Андреу 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Пунчец Роберто 2 0
Мелия Тим 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Мартинш Луиш 1 0
Барбер Грейсон 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Хулиан 7 0
Депай Ник 6 0
Дос Сантос Хонатан 5 0
Чичарито 4 0
Вильяфана Хорхе 4 0
Уильямс Дэррик 2 1
Кьестан Саша 3 0
Грандсир Самуэль 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 3 0
Равелсон Райан 2 0
Салдана Адам 2 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Кулибали Сега 1 0
Акоста Данило 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Харви Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
18
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 21
4
13%
2
11%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
20%
3
17%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
5
17%
3
17%
61-75
7
23%
6
33%
76-90

Пропущено

16
31
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
19%
2
6%
1-15
4
25%
5
16%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
4
25%
5
16%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
4
25%
7
23%
76-90

Забито

24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
4
17%
2
8%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
3
13%
4
15%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
6%
3
16%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
3
17%
6
32%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Забито

54
44
25 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 15
4 Не забивали 7
8
15%
4
9%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
10
19%
8
18%
31-45
9
17%
8
18%
46-60
10
19%
8
18%
61-75
10
19%
10
23%
76-90

Пропущено

34
50
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 28
4
12%
5
10%
1-15
6
18%
8
16%
16-30
5
15%
7
14%
31-45
9
26%
8
16%
46-60
3
9%
13
26%
61-75
7
21%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
3. Нэшвилл 3:3 Заявка 32 11 17 4 50 - 31 50
4. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 32 13 8 11 52 - 34 47
5. Орландо Сити 1:3 Заявка 32 12 11 9 46 - 47 47
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 31 12 10 9 42 - 35 46
7. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 31 12 7 12 37 - 32 43
10. Коламбус Кру 3:1 Заявка 32 11 8 13 41 - 43 41
11. Интер Майами 1:2 Заявка 32 11 5 16 34 - 50 38
12. Чикаго Файр 0:1 Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто 2:2 Заявка 32 6 9 17 37 - 62 27
14. Цинциннати 3:3 Заявка 32 4 9 19 36 - 67 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 31 16 8 7 54 - 34 56
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 32 13 8 11 46 - 48 47
5. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
6. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 31 11 11 9 41 - 42 44
8. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 31 12 6 13 48 - 47 42
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
11. Даллас 1:0 Заявка 32 7 11 14 44 - 52 32
12. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 16 9 4 3 24 - 13 31
7. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
8. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами 1:2 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто 2:2 Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати 3:3 Заявка 16 1 6 9 16 - 24 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 16 8 6 2 30 - 16 30
4. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас 1:0 Заявка 16 5 7 4 23 - 18 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 3 9 4 16 - 14 18
3. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
5. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами 1:2 Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
9. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати 3:3 Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 2:2 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр 0:1 Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 16 3 2 11 22 - 33 11
11. Даллас 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.02
3.86
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн




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