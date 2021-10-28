США: МЛС 2021
2:0
Конец матча
Стадион: Children's Mercy Park
1:0
40' ГолРассел Джонни
2:0
82' ГолРассел Джонни
90' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кинда ГадиНападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
- Защитник
-
32 Маури ХосеПолузащитник
-
13 Диа АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Jacob Davis
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
40'
1:0
82'
2:0
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|16
|0.52
|Рассел Джонни
|14 (3)
|0.45
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.26
|Кинда Гади
|5 (1)
|0.16
|Шелтон Кири
|2
|0.06
|Бузио Джанлука
|2
|0.06
|Линдси Джейлин
|2
|0.06
|Дюк Кэмерон
|2
|0.06
|Мартинш Луиш
|1
|0.03
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.03
|Вальтер Реми
|1
|0.03
|Маури Хосе
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Зуси Грэм
|0
|0
|Эспиноза Роджер
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|14 (1)
|0.44
|Кабрал Кевин
|5
|0.16
|Кьестан Саша
|5 (4)
|0.16
|Равелсон Райан
|5
|0.16
|Васкес Виктор II
|3
|0.09
|Грандсир Самуэль
|3
|0.09
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.06
|Йовелич Деян
|2
|0.06
|Альварес Эфраин
|2
|0.06
|Зубак Итан
|1
|0.03
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|6
|1
|Зуси Грэм
|7
|0
|Санчес Илье
|6
|0
|Кинда Гади
|4
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Вальтер Реми
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Пунчец Роберто
|2
|0
|Мелия Тим
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Барбер Грейсон
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Хулиан
|7
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|Чичарито
|4
|0
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|Кьестан Саша
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Равелсон Райан
|2
|0
|Салдана Адам
|2
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
18
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 22
4
13%
2
11%
1-15
3
9%
1
6%
16-30
7
22%
3
17%
31-45
5
16%
3
17%
46-60
5
16%
3
17%
61-75
8
25%
6
33%
76-90
Пропущено
16
33
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
19%
2
6%
1-15
4
25%
5
15%
16-30
1
6%
6
18%
31-45
4
25%
5
15%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
4
25%
8
24%
76-90
Забито
24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
4
17%
2
8%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
3
13%
4
15%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
6%
3
16%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
3
17%
6
32%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Забито
56
44
26 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
4 Не забивали 8
8
14%
4
9%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
11
20%
8
18%
31-45
9
16%
8
18%
46-60
10
18%
8
18%
61-75
11
20%
10
23%
76-90
Пропущено
34
52
15 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 29
4
12%
5
10%
1-15
6
18%
8
15%
16-30
5
15%
8
15%
31-45
9
26%
8
15%
46-60
3
9%
13
25%
61-75
7
21%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|32
|12
|16
|4
|53 - 31
|52
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|52 - 34
|47
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|47 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|42 - 35
|46
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 32
|43
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 44
|41
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|34 - 50
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|37 - 62
|27
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|36 - 70
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|56 - 34
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|32
|15
|4
|13
|49 - 51
|49
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|32
|12
|11
|9
|42 - 42
|47
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|46 - 50
|46
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|50 - 47
|45
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|36 - 39
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 49
|37
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|44 - 54
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 13
|31
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 15
|32
|2.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|31 - 22
|32
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|13.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 20
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 31
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 26
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 26
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6