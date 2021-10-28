  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Портленд Тимберс
1:0
Перерыв

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
19' Желтая карточка
Лопес Хавьер-Эдуардо
20' Желтая карточка
Паредес Кристиан
27' Желтая карточка
Чара Диего
1:0
34' Гол
Чара Йимми
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
28
Бонилья
Пабло
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
23
Чара
Йимми
27
Асприлья
Дайрон
9
Мора
Фелипе
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
14
Юилл
Джексон
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
5
Ремеди
Эрик
25
Риос
Андрес
10
Эспиноса
Кристиан
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

32 матча

50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:1
М
0:2
М
3:0
М
1:6
М
1:1
М
3:1
М
3:0
М
2:1
ОК
2:0
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
3:0
ОК
2:0
М
1:0
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
1:2
М
3:3
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
1:2
ТМС
1:1
М
1:1
М
1:1
ОК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 11 (1) 0.34
Асприлья Дайрон 9 (1) 0.28
Чара Йимми 7 0.22
Эбобисс Жереми 5 0.16
Бланко Себастьян 4 0.13
Лориа Марвин 2 0.06
Паредес Кристиан 2 0.06
Валери Диего 2 (1) 0.06
George Fochive 2 0.06
Незгода Ярослав 2 0.06
Уильямсон Эрик 1 0.03
Чара Диего 1 0.03
Туилома Билл 1 0.03
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Жупарич Дарио 0 0
Santiago Moreno 0 0
Мабьяла Ларрис 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Бонилья Пабло 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хавьер-Эдуардо 12 (1) 0.38
Кауэлл Кейд 4 0.13
Киканович Бенджамин 4 0.13
Эспиноса Кристиан 3 0.09
Вондоловски Крис 3 0.09
Фьерро Карлос 2 0.06
Натан Рафаэл 2 0.06
Юилл Джексон 2 0.06
Аланис Освальдо 2 (2) 0.06
Лопес Маркос IV 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Салинас Ши 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Юнгвирт Флориан 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 7 1
Жупарич Дарио 8 0
Валери Диего 6 0
Мабьяла Ларрис 6 0
Паредес Кристиан 6 0
Браво Клаудио III 5 0
Туилома Билл 3 1
Бланко Себастьян 4 0
Ванранкин Хосе Карлос 4 0
Асприлья Дайрон 4 0
Бонилья Пабло 4 0
Самбрано Ренсо 2 0
Кларк Стив 1 0
Чара Йимми 1 0
George Fochive 1 0
Лориа Марвин 1 0
Бодили Блейк 1 0
Уильямсон Эрик 1 0
Santiago Moreno 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 12 0
Натан Рафаэл 8 1
Жудсон 8 1
Лопес Хавьер-Эдуардо 9 0
Эспиноса Кристиан 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Вондоловски Крис 2 1
Салинас Ши 3 0
Риос Андрес 3 0
Марье Поль 3 0
Кауэлл Кейд 3 0
Фьерро Карлос 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Аланис Освальдо 2 0
Марцинковски Джеймс 2 0
Томпсон Томми 1 0
Эбобисс Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
17
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
13%
3
18%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
4
13%
4
24%
46-60
6
19%
4
24%
61-75
7
23%
3
18%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
10%
3
12%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
5
24%
4
16%
61-75
6
29%
3
12%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
3
18%
4
17%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
8
35%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
2
12%
3
13%
76-90

Пропущено

30
24
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
17%
4
17%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
6
20%
5
21%
31-45
4
13%
6
25%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
6
20%
3
13%
76-90

Забито

48
40
22 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 10
7
15%
7
18%
1-15
7
15%
5
13%
16-30
8
17%
4
10%
31-45
8
17%
12
30%
46-60
9
19%
6
15%
61-75
9
19%
6
15%
76-90

Пропущено

51
49
24 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
7
14%
7
14%
1-15
9
18%
6
12%
16-30
8
16%
12
24%
31-45
5
10%
11
22%
46-60
10
20%
7
14%
61-75
12
24%
6
12%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл Заявка 32 12 16 4 53 - 31 52
3. Филадельфия Юнион Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
4. Нью-Йорк Сити Заявка 32 13 8 11 52 - 34 47
5. Орландо Сити Заявка 32 12 11 9 47 - 47 47
6. Атланта Юнайтед Заявка 31 12 10 9 42 - 35 46
7. Ди Си Юнайтед Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 31 12 7 12 37 - 32 43
10. Коламбус Кру Заявка 32 11 8 13 41 - 44 41
11. Интер Майами Заявка 32 11 5 16 34 - 50 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 32 6 9 17 37 - 62 27
14. Цинциннати Заявка 32 4 8 20 36 - 70 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 31 17 7 7 56 - 34 58
2. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 32 15 4 13 49 - 51 49
5. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 32 12 11 9 42 - 42 47
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 32 13 7 12 46 - 50 46
7. Реал Солт-Лейк Заявка 31 13 6 12 50 - 47 45
8. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 32 12 9 11 36 - 39 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 32 9 10 13 41 - 49 37
11. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
12. Даллас Заявка 32 6 11 15 44 - 54 29
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
3. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 16 9 4 3 24 - 13 31
7. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
8. Орландо Сити Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 16 10 2 4 23 - 15 32
2. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 16 10 2 4 31 - 22 32
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
4. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
5. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
6. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
13. Даллас Заявка 16 4 7 5 23 - 20 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
3. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
5. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 5 3 8 20 - 31 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 16 4 6 6 17 - 26 18
6. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 3 6 7 14 - 26 15
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Чара Йимми бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Чара Диего получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Паредес Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Лопес Хавьер-Эдуардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2.04
4.77
3.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 