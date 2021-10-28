США: МЛС 2021
1:0
Перерыв
Стадион: Провиденс
19' Желтая карточкаЛопес Хавьер-Эдуардо
20' Желтая карточкаПаредес Кристиан
27' Желтая карточкаЧара Диего
1:0
34' ГолЧара Йимми
12
Кларк
Стив
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
14
Юилл
Джексон
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
25
Риос
Андрес
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонЗащитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
20'
27'
34'
1:0
История личных встреч
Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
32 матча
50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.34
|Асприлья Дайрон
|9 (1)
|0.28
|Чара Йимми
|7
|0.22
|Эбобисс Жереми
|5
|0.16
|Бланко Себастьян
|4
|0.13
|Лориа Марвин
|2
|0.06
|Паредес Кристиан
|2
|0.06
|Валери Диего
|2 (1)
|0.06
|George Fochive
|2
|0.06
|Незгода Ярослав
|2
|0.06
|Уильямсон Эрик
|1
|0.03
|Чара Диего
|1
|0.03
|Туилома Билл
|1
|0.03
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|Жупарич Дарио
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Бонилья Пабло
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|12 (1)
|0.38
|Кауэлл Кейд
|4
|0.13
|Киканович Бенджамин
|4
|0.13
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.09
|Вондоловски Крис
|3
|0.09
|Фьерро Карлос
|2
|0.06
|Натан Рафаэл
|2
|0.06
|Юилл Джексон
|2
|0.06
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.06
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Салинас Ши
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|7
|1
|Жупарич Дарио
|8
|0
|Валери Диего
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Паредес Кристиан
|6
|0
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Туилома Билл
|3
|1
|Бланко Себастьян
|4
|0
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|0
|Асприлья Дайрон
|4
|0
|Бонилья Пабло
|4
|0
|Самбрано Ренсо
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Уильямсон Эрик
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|12
|0
|Натан Рафаэл
|8
|1
|Жудсон
|8
|1
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|9
|0
|Эспиноса Кристиан
|6
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Вондоловски Крис
|2
|1
|Салинас Ши
|3
|0
|Риос Андрес
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|Фьерро Карлос
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Аланис Освальдо
|2
|0
|Марцинковски Джеймс
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
17
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
13%
3
18%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
4
13%
4
24%
46-60
6
19%
4
24%
61-75
7
23%
3
18%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
10%
3
12%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
5
24%
4
16%
61-75
6
29%
3
12%
76-90
Забито
17
23
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
3
18%
4
17%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
8
35%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
2
12%
3
13%
76-90
Пропущено
30
24
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
17%
4
17%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
6
20%
5
21%
31-45
4
13%
6
25%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
6
20%
3
13%
76-90
Забито
48
40
22 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 10
7
15%
7
18%
1-15
7
15%
5
13%
16-30
8
17%
4
10%
31-45
8
17%
12
30%
46-60
9
19%
6
15%
61-75
9
19%
6
15%
76-90
Пропущено
51
49
24 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
7
14%
7
14%
1-15
9
18%
6
12%
16-30
8
16%
12
24%
31-45
5
10%
11
22%
46-60
10
20%
7
14%
61-75
12
24%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|32
|12
|16
|4
|53 - 31
|52
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|52 - 34
|47
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|47 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|42 - 35
|46
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 32
|43
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 44
|41
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|34 - 50
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|37 - 62
|27
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|36 - 70
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|56 - 34
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|32
|15
|4
|13
|49 - 51
|49
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|32
|12
|11
|9
|42 - 42
|47
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|46 - 50
|46
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|50 - 47
|45
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|36 - 39
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 49
|37
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|44 - 54
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 13
|31
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 15
|32
|2.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|31 - 22
|32
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|13.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 20
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 31
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 26
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 26
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6