Норвегия: Типпелиген 2021
1:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Кристиансунд
1:0
17' ГолКаллудра Лиридон
1:1
36' ГолМиккельсен Эугуст
67' Желтая карточкаКаллудра Лиридон
73' Желтая карточкаУльвестад Дан Петер
76' Желтая карточкаИсаксен Йеспер
19
Коли
Алиу
11
Мава
Мозес
11
Йенсен
Рубен
18
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Lagos Kunga
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
17'
36'
67'
73'
76'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Кристиансунд
Тромсё
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нилсен Снорре
|6
|0.24
|Бюэ Бендик
|5 (2)
|0.2
|Муколли Агон
|4
|0.16
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.16
|Ертсен Торгиль
|3
|0.12
|Каллудра Лиридон
|2
|0.08
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Хопмарк Андреас
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Коли Алиу
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Сивертсен Оскар
|1
|0.04
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|7
|0.28
|Миккельсен Эугуст
|7
|0.28
|Тотлэнд Томас
|5
|0.2
|Китолано Эрик
|4
|0.16
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.08
|Ондрашек Зденек
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Амундсен Исак
|1
|0.04
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Арнарсон Адам
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0
|Коли Алиу
|3
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Кастрати Фламур
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Муколли Агон
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Енссен Андерс
|2
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Амундсен Исак
|2
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
6
29%
3
20%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
7
33%
3
20%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
17%
3
15%
1-15
4
33%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
2
17%
6
30%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
33%
1
7%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
5
24%
4
21%
61-75
7
33%
3
16%
76-90
Забито
30
29
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
7%
4
14%
1-15
3
10%
7
24%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
7
23%
6
21%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
10
33%
4
14%
76-90
Пропущено
33
39
13 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
4
12%
7
18%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
8
24%
7
18%
61-75
9
27%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0
Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0
Тромсё
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0
Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|49 - 21
|51
|2.
|Мольде
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|57 - 28
|47
|3.
|Викинг
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 41
|44
|4.
|Русенборг
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 30
|42
|5.
|Кристиансунд
|1:1 Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 34
|40
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 33
|38
|7.
|Волеренга
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|39 - 33
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|40 - 36
|32
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 37
|29
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|12.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 40
|29
|13.
|Одд
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 45
|28
|14.
|Бранн
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|30 - 46
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 51
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|28 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|1:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|13.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|14.
|Бранн
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Викинг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|6.
|Тромсё
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|9.
|Кристиансунд
|1:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6