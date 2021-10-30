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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
1:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Тромсё
0'
1:0
17' Гол
Каллудра Лиридон
1:1
36' Гол
Миккельсен Эугуст
67' Желтая карточка
Каллудра Лиридон
73' Желтая карточка
Ульвестад Дан Петер
76' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
85'
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Сивертсен
Эрленд
23
Ульвестад
Пол
Эрик
6
Хопмарк
Андреас
25
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
1
Карлстрём
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
16
Тотлэнд
Томас
21
Китолано
Эрик
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
14
Миккельсен
Эугуст
18
Эбийе
Мозес
Кристиансунд
4-2-3-1
Тромсё
3-5-2

Ход матча

17'
Каллудра Лиридон
(Ертсен Торгиль)
1:0
36'
1:1
Миккельсен Эугуст
46'
 
Енссен Андерс
Эйванн Каспер
46'
 
Ондрашек Зденек
Эбийе Мозес
67'
Каллудра Лиридон
 
73'
Бюэ Бендик
Мава Мозес
 
73'
Исаксен Йеспер
Муколли Агон
 
73'
Ульвестад Дан Петер
 
75'
 
Арнарсон Адам
Вестерлунн Никлас
75'
 
Бернтсен Даниэль
Опсал Сакариас
76'
Исаксен Йеспер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Кристиансунд
Тромсё

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Т
0:0
Т
5:0
Т
1:0
Т
5:1
Т
0:0
Т
4:1
Т
1:1
ПД
1:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 6 0.24
Бюэ Бендик 5 (2) 0.2
Муколли Агон 4 0.16
Картум Сандер Эрик 4 0.16
Ертсен Торгиль 3 0.12
Каллудра Лиридон 2 0.08
Осбак Кристоффер 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Коли Алиу 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Сивертсен Оскар 1 0.04
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 7 0.28
Миккельсен Эугуст 7 0.28
Тотлэнд Томас 5 0.2
Китолано Эрик 4 0.16
Вестерлунн Никлас 2 0.08
Ондрашек Зденек 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Амундсен Исак 1 0.04
Эспейор Рунар 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Арнарсон Адам 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллудра Лиридон 3 0
Ульвестад Дан Петер 3 0
Коли Алиу 3 0
Ертсен Торгиль 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Кастрати Фламур 2 0
Диоп Амиду 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Муколли Агон 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Сормо Бент 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Амундсен Исак 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
6
29%
3
20%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
7
33%
3
20%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
17%
3
15%
1-15
4
33%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
2
17%
6
30%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
33%
1
7%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
5
24%
4
21%
61-75
7
33%
3
16%
76-90

Забито

30
29
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
7%
4
14%
1-15
3
10%
7
24%
16-30
6
20%
4
14%
31-45
7
23%
6
21%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
10
33%
4
14%
76-90

Пропущено

33
39
13 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
4
12%
7
18%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
8
24%
7
18%
61-75
9
27%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0
Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0
Тромсё
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0
Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 24 15 6 3 49 - 21 51
2. Мольде Заявка 24 14 5 5 57 - 28 47
3. Викинг Заявка 24 13 5 6 49 - 41 44
4. Русенборг Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
5. Кристиансунд 1:1 Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
6. Лиллестрём Заявка 24 11 5 8 37 - 33 38
7. Волеренга Заявка 24 8 10 6 39 - 33 34
8. Хёугесунн Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10. Сарпсборг-08 Заявка 24 8 5 11 28 - 37 29
11. Саннефьёрд Заявка 24 8 5 11 30 - 41 29
12. Тромсё 1:1 Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
13. Одд Заявка 24 7 7 10 34 - 45 28
14. Бранн Заявка 24 4 8 12 30 - 46 20
15. Стабек Заявка 24 4 6 14 27 - 51 18
16. Мьёндален Заявка 24 3 9 12 28 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд 1:1 Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
2. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Тромсё 1:1 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Викинг Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
4. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё 1:1 Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
9. Кристиансунд 1:1 Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Миккельсен Эугуст бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Каллудра Лиридон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Тромсё
5.71
3.88
6.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кристиансунд 1:1 Тромсё онлайн




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