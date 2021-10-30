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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
1:1
Конец матча

Стадион:
Тромсё
0'
1:0
17' Гол
Каллудра Лиридон
1:1
36' Гол
Миккельсен Эугуст
67' Желтая карточка
Каллудра Лиридон
73' Желтая карточка
Ульвестад Дан Петер
76' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
90'+4
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Сивертсен
Эрленд
23
Ульвестад
Пол
Эрик
6
Хопмарк
Андреас
25
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
1
Карлстрём
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
16
Тотлэнд
Томас
21
Китолано
Эрик
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
14
Миккельсен
Эугуст
18
Эбийе
Мозес
Кристиансунд
4-2-3-1
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Кристиансунд
Тромсё

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Т
0:0
Т
5:0
Т
1:0
Т
5:1
Т
0:0
Т
4:1
Т
1:1
ПД
1:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 6 0.24
Бюэ Бендик 5 (2) 0.2
Муколли Агон 4 0.16
Картум Сандер Эрик 4 0.16
Ертсен Торгиль 3 0.12
Каллудра Лиридон 2 0.08
Осбак Кристоффер 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Коли Алиу 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Сивертсен Оскар 1 0.04
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 7 0.28
Миккельсен Эугуст 7 0.28
Тотлэнд Томас 5 0.2
Китолано Эрик 4 0.16
Вестерлунн Никлас 2 0.08
Ондрашек Зденек 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Амундсен Исак 1 0.04
Эспейор Рунар 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Арнарсон Адам 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллудра Лиридон 3 0
Ульвестад Дан Петер 3 0
Коли Алиу 3 0
Ертсен Торгиль 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Кастрати Фламур 2 0
Диоп Амиду 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Муколли Агон 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Сормо Бент 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Амундсен Исак 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
4
25%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
6
27%
3
19%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
7
32%
3
19%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
15%
3
14%
1-15
4
31%
4
19%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
2
15%
6
29%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
33%
1
7%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
5
24%
4
21%
61-75
7
33%
3
16%
76-90

Забито

31
30
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
6%
4
13%
1-15
4
13%
7
23%
16-30
6
19%
5
17%
31-45
7
23%
6
20%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
10
32%
4
13%
76-90

Пропущено

34
40
14 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
4
12%
7
18%
1-15
6
18%
7
18%
16-30
4
12%
6
15%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
8
24%
7
18%
61-75
9
26%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0
Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0
Тромсё
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0
Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 24 15 6 3 49 - 21 51
2. Мольде Заявка 24 14 5 5 57 - 28 47
3. Викинг Заявка 24 13 5 6 49 - 41 44
4. Русенборг 1:2 Заявка 25 12 6 7 50 - 32 42
5. Лиллестрём 2:1 Заявка 25 12 5 8 39 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга Заявка 24 8 10 6 39 - 33 34
8. Хёугесунн Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10. Сарпсборг-08 Заявка 24 8 5 11 28 - 37 29
11. Саннефьёрд Заявка 24 8 5 11 30 - 41 29
12. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
13. Одд Заявка 24 7 7 10 34 - 45 28
14. Бранн Заявка 24 4 8 12 30 - 46 20
15. Стабек Заявка 24 4 6 14 27 - 51 18
16. Мьёндален Заявка 24 3 9 12 28 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
2. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
5. Русенборг 1:2 Заявка 13 8 2 3 33 - 16 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём 2:1 Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём 2:1 Заявка 13 6 3 4 22 - 22 21
3. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
4. Викинг Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг 1:2 Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
9. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Миккельсен Эугуст бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Каллудра Лиридон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кристиансунд 1:1 Тромсё онлайн




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