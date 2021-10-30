Норвегия: Типпелиген 2021
1:2
Второй тайм: 86'
Стадион: Леркендаль
1:0
22' ГолХовланд Эвен
1:1
68' ГолМэтью Ифиний
1:2
79' ГолОльсен Томас
23
Вагич
Павле
16
Ховланд
Эвен
18
Хольм
Ноа
11
Хольсе
Карло
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Вагич ПавлеЗащитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
22'
67'
68'
1:1
79'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Русенборг
Лиллестрём
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
27 матчей
63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|10
|0.4
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.32
|Хольсе Карло
|5
|0.2
|Сейде Эмиль Конрадсен
|4
|0.16
|Исламович Дино
|4
|0.16
|Хольм Ноа
|3
|0.12
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.12
|Молинс Гильермо
|2
|0.08
|Ховланд Эвен
|2
|0.08
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.08
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.04
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|1
|0.04
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Конрадсен Андрес
|1
|0.04
|Шербечич Бесим
|1
|0.04
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|22 (3)
|0.88
|Мэтью Ифиний
|2
|0.08
|Густавссон Даниэль
|2
|0.08
|Петтерссон Том
|2
|0.08
|Гарнас Эспен
|2
|0.08
|Рангер Ларс
|2
|0.08
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.04
|Эриксен Кент Хавард
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|1
|0.04
|Огбу Иго
|1
|0.04
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.04
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Эд Эскил
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Адам
|3
|1
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Тетти Александер
|2
|0
|Исламович Дино
|2
|0
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Хольм Ноа
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|7
|0
|Огбу Иго
|5
|1
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Ольсен Томас
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
19
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
6
19%
2
11%
1-15
7
22%
5
26%
16-30
2
6%
2
11%
31-45
4
13%
5
26%
46-60
6
19%
4
21%
61-75
7
22%
1
5%
76-90
Пропущено
14
22
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
4
29%
5
23%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
6
27%
76-90
Забито
18
17
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
8
44%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
3
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Забито
50
36
27 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
7
14%
3
8%
1-15
10
20%
6
17%
16-30
10
20%
4
11%
31-45
6
12%
9
25%
46-60
7
14%
8
22%
61-75
10
20%
6
17%
76-90
Пропущено
29
34
9 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
17%
4
12%
1-15
2
7%
7
21%
16-30
2
7%
3
9%
31-45
7
24%
5
15%
46-60
6
21%
6
18%
61-75
7
24%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0
Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2 Тромсё - Русенборг 1:3
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1
Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Бранн - Лиллестрём 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|49 - 21
|51
|2.
|Мольде
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|57 - 28
|47
|3.
|Викинг
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 41
|44
|4.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 32
|42
|5.
|Лиллестрём
|2:1 Заявка
|25
|12
|5
|8
|39 - 34
|41
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 34
|40
|7.
|Волеренга
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|39 - 33
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|40 - 36
|32
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 37
|29
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|12.
|Тромсё
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 40
|29
|13.
|Одд
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 45
|28
|14.
|Бранн
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|30 - 46
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 51
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|28 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 16
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|2:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|13.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|14.
|Бранн
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Лиллестрём
|2:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|3.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Викинг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6