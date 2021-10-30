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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Русенборг
1:3
Конец матча

Стадион:
Лиллестрём
0'
1:0
22' Гол
Ховланд Эвен
1:1
68' Гол
Мэтью Ифиний
1:2
79' Гол
Ольсен Томас
1:3
86' Гол
Петтерссон Том
90'+5
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Вагич
Павле
16
Ховланд
Эвен
25
Андерссон
Адам
7
Хенриксен
Маркус
20
Тагсет
Эдвард
5
Шелбред
Пер-Сильян
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
18
Хольм
Ноа
11
Хольсе
Карло
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
14
Крогстад
Фредрик
8
Мэтью
Ифиний
7
Хелланн
Поль-Андре
10
Ольсен
Томас
11
Свендсен
Тобиас
Русенборг
4-3-3
Лиллестрём
3-4-3

Ход матча

22'
Ховланд Эвен
(Шелбред Пер-Сильян)
1:0
39'
Веккья Стефано
Шелбред Пер-Сильян
 
46'
 
Густавссон Даниэль
Хелланн Поль-Андре
67'
 
Осен Йермунд
Эд Эскил
67'
 
Magnus Knudsen
Крогстад Фредрик
68'
1:1
Мэтью Ифиний
79'
1:2
Ольсен Томас
(Осен Йермунд)
79'
 
Браут-Брюнес Джонатан
Свендсен Тобиас
80'
Исламович Дино
Хольм Ноа
 
80'
Скарсем Олаус
Тагсет Эдвард
 
86'
1:3
Петтерссон Том
(Браут-Брюнес Джонатан)
90'
 
Матисен Ульрик
Ольсен Томас

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Русенборг
Лиллестрём

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

27 матчей

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Т
2:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
3:0
С
0:1
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:4
Т
2:1
Т
0:5
Т
3:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
0:3
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:5
Т
4:4
Т
1:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
4:2
Т
4:0
Т
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 10 0.4
Захариассен Кристоффер 8 0.32
Хольсе Карло 5 0.2
Сейде Эмиль Конрадсен 4 0.16
Исламович Дино 4 0.16
Хольм Ноа 3 0.12
Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.12
Молинс Гильермо 2 0.08
Ховланд Эвен 2 0.08
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.08
Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
Скарсем Олаус 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Конрадсен Андрес 1 0.04
Шербечич Бесим 1 0.04
Хофф Вебьёрн 0 0
Андерссон Адам 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 22 (3) 0.88
Петтерссон Том 3 0.12
Мэтью Ифиний 2 0.08
Густавссон Даниэль 2 0.08
Гарнас Эспен 2 0.08
Рангер Ларс 2 0.08
Осен Йермунд 1 0.04
Кайринен Каан 1 0.04
Хелланн Поль-Андре 1 0.04
Эриксен Кент Хавард 1 0.04
Крогстад Фредрик 1 0.04
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.04
Огбу Иго 1 0.04
Драгснес Ветле 0 0
Эд Эскил 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Адам 3 1
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Шелбред Пер-Сильян 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Тетти Александер 2 0
Исламович Дино 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Хольм Ноа 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Сейде Эмиль Конрадсен 1 0
Вагич Павле 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 7 0
Огбу Иго 5 1
Гарнас Эспен 5 0
Мэтью Ифиний 3 0
Эд Эскил 3 0
Ольсен Томас 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Густавссон Даниэль 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Слёрдаль Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
22
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
6
18%
2
9%
1-15
8
24%
5
23%
16-30
2
6%
2
9%
31-45
4
12%
5
23%
46-60
6
18%
5
23%
61-75
7
21%
3
14%
76-90

Пропущено

17
23
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
12%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
4
24%
5
22%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
5
29%
29%
6
26%
76-90

Забито

18
17
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
8
44%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
3
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Забито

51
39
28 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
7
14%
3
8%
1-15
11
22%
6
15%
16-30
10
20%
4
10%
31-45
6
12%
9
23%
46-60
7
14%
9
23%
61-75
10
20%
8
21%
76-90

Пропущено

32
35
9 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
5
16%
4
11%
1-15
2
6%
8
23%
16-30
2
6%
3
9%
31-45
7
22%
5
14%
46-60
7
22%
6
17%
61-75
9
28%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0
Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2 Тромсё - Русенборг 1:3
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1
Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Бранн - Лиллестрём 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 24 15 6 3 49 - 21 51
2. Мольде Заявка 24 14 5 5 57 - 28 47
3. Викинг Заявка 24 13 5 6 49 - 41 44
4. Русенборг Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
5. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга Заявка 24 8 10 6 39 - 33 34
8. Хёугесунн Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10. Сарпсборг-08 Заявка 24 8 5 11 28 - 37 29
11. Саннефьёрд Заявка 24 8 5 11 30 - 41 29
12. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
13. Одд Заявка 24 7 7 10 34 - 45 28
14. Бранн Заявка 24 4 8 12 30 - 46 20
15. Стабек Заявка 24 4 6 14 27 - 51 18
16. Мьёндален Заявка 24 3 9 12 28 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
2. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
5. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
4. Викинг Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
9. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Шелбред Пер-Сильян уходит с поля. Веккья Стефано выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Ховланд Эвен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Русенборг 1:3 Лиллестрём онлайн




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