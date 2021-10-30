США: МЛС 2021
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Ред Булл Арена
15
Нилис
Шон
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Струна АльяжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Зухир РидаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
Ход матча
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
24 матча
41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|8 (3)
|0.25
|Кассерес Кристиан
|6
|0.19
|Fabio da Silva2
|5
|0.16
|Кларк Кейден
|4
|0.13
|Фернандес Омир
|3
|0.09
|Рейес Андрес
|2
|0.06
|Гутман Эндрю
|2
|0.06
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Йервуд Дрю
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Барлоу Том
|1
|0.03
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Эдвардс Томас
|0
|0
|Уайт Брайан
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|8 (1)
|0.25
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.22
|Михайлович Джордже
|4
|0.13
|Торрес Хоакин
|4
|0.13
|Ibrahim Sunusi
|4
|0.13
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.06
|Йонсен Бьорн
|2
|0.06
|Камашо Руди
|2
|0.06
|Шуэньер Матьё
|2
|0.06
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.06
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.06
|Пьетт Самуэль
|1
|0.03
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.03
|Струна Альяж
|1
|0.03
|Matko Miljevic
|1
|0.03
|Кицца Мустафа
|0
|0
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|Уртадо Эрик
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|10
|0
|Йервуд Дрю
|8
|1
|Рейес Андрес
|5
|1
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Дэвис Шон II
|6
|0
|Климала Патрик
|5
|0
|Тарек Амро
|4
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Fabio da Silva2
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|7
|2
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|Струна Альяж
|6
|0
|Пьетт Самуэль
|5
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Уотерман Джоэль
|5
|0
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|Михайлович Джордже
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Шуэньер Матьё
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Ibrahim Sunusi
|2
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Кицца Мустафа
|1
|0
|Масьель Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
3
17%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
1
6%
4
24%
76-90
Пропущено
11
20
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
4
36%
5
25%
76-90
Забито
19
28
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
16%
1
4%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
4
21%
9
32%
61-75
4
21%
3
11%
76-90
Пропущено
21
20
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
24%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
3
14%
6
30%
76-90
Забито
37
45
18 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
6
16%
3
7%
1-15
4
11%
8
18%
16-30
8
22%
8
18%
31-45
7
19%
8
18%
46-60
7
19%
11
24%
61-75
5
14%
7
16%
76-90
Пропущено
32
40
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 25
5
16%
3
8%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
7
22%
7
18%
31-45
5
16%
7
18%
46-60
4
13%
8
20%
61-75
7
22%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|32
|12
|16
|4
|53 - 31
|52
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|47 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|42 - 35
|46
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|32
|11
|11
|10
|44 - 41
|44
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|37 - 32
|44
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 44
|41
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|37 - 62
|27
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|36 - 70
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|56 - 34
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|50 - 51
|49
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 43
|47
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|46 - 50
|46
|7.
|Реал Солт-Лейк
|2:4 Заявка
|32
|13
|6
|13
|52 - 51
|45
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|37 - 40
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:2 Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 52
|40
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|44 - 54
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 13
|31
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|18 - 11
|27
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|4.
|Реал Солт-Лейк
|2:4 Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 18
|31
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|13.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 20
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:2 Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 29
|21
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 31
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|2:4 Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6