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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Конец матча

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
81' Желтая карточка
Рейес Андрес
1:0
90' Гол
Fabio da Silva2
90'+5
13
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
6
Данкан
Кайл
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
5
Гутман
Эндрю
23
Кассерес
Кристиан
10
Климала
Патрик
19
Кармона
Викельман
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
25
Масьель
Эмануэль
6
Пьетт
Самуэль
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
22
Ibrahim
Sunusi
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-3
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

24 матча

41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
1:2
М
3:0
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
3:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
ЛЧК
1:1
ЛЧК
1:0
М
4:2
М
2:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 8 (3) 0.25
Fabio da Silva2 6 0.19
Кассерес Кристиан 6 0.19
Кларк Кейден 4 0.13
Фернандес Омир 3 0.09
Рейес Андрес 2 0.06
Гутман Эндрю 2 0.06
Данкан Кайл 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Амайя Фрэнки 1 0.03
Толкин Джон 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Нилис Шон 1 0.03
Эдвардс Томас 0 0
Уайт Брайан 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 8 (1) 0.25
Тойе Мейсон 7 (2) 0.22
Михайлович Джордже 4 0.13
Торрес Хоакин 4 0.13
Ibrahim Sunusi 4 0.13
Бро-Гийяр Закари 2 0.06
Йонсен Бьорн 2 0.06
Камашо Руди 2 0.06
Шуэньер Матьё 2 0.06
Ahmed Hussein Hafez 2 0.06
Ваньяма Виктор 2 (1) 0.06
Пьетт Самуэль 1 0.03
Лаппалайнен Ласси 1 0.03
Струна Альяж 1 0.03
Matko Miljevic 1 0.03
Кицца Мустафа 0 0
Уотерман Джоэль 0 0
Уртадо Эрик 0 0
Бассонг Зохран 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 10 0
Йервуд Дрю 8 1
Рейес Андрес 6 1
Эдвардс Томас 6 0
Дэвис Шон II 6 0
Климала Патрик 5 0
Тарек Амро 4 0
Нилис Шон 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Fabio da Silva2 3 0
Кларк Кейден 3 0
Барлоу Том 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Толкин Джон 2 0
Лонг Аарон 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Диарра Юба 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 7 2
Ваньяма Виктор 8 1
Струна Альяж 6 0
Пьетт Самуэль 5 0
Миллер Камаль 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Бро-Гийяр Закари 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Шуэньер Матьё 3 0
Киото Ромель 2 0
Ibrahim Sunusi 2 0
Диоп Клемент 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Кицца Мустафа 1 0
Масьель Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
3
16%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
26%
3
18%
31-45
5
26%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
2
11%
4
24%
76-90

Пропущено

11
21
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
5
24%
61-75
4
36%
6
29%
76-90

Забито

19
28
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
16%
1
4%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
4
21%
9
32%
61-75
4
21%
3
11%
76-90

Пропущено

21
20
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
24%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
3
14%
6
30%
76-90

Забито

38
45
18 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 26
21 Забивали первыми 16
6 Не забивали 8
6
16%
3
7%
1-15
4
11%
8
18%
16-30
8
21%
8
18%
31-45
7
18%
8
18%
46-60
7
18%
11
24%
61-75
6
16%
7
16%
76-90

Пропущено

32
41
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 26
5
16%
3
7%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
7
22%
7
17%
31-45
5
16%
7
17%
46-60
4
13%
8
20%
61-75
7
22%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл Заявка 32 12 16 4 53 - 31 52
3. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
4. Филадельфия Юнион Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 32 13 10 9 43 - 35 49
6. Орландо Сити Заявка 32 12 11 9 47 - 47 47
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 32 13 7 12 38 - 32 46
8. Ди Си Юнайтед Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 32 11 10 11 44 - 42 43
10. Коламбус Кру Заявка 32 11 8 13 41 - 44 41
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто 0:1 Заявка 33 6 9 18 37 - 63 27
14. Цинциннати Заявка 32 4 8 20 36 - 70 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 31 17 7 7 56 - 34 58
2. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Портленд Тимберс Заявка 32 15 4 13 50 - 51 49
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 32 12 11 9 43 - 43 47
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 32 13 7 12 46 - 50 46
7. Реал Солт-Лейк Заявка 32 13 6 13 53 - 51 45
8. Миннесота Юнайтед Заявка 32 12 9 11 37 - 40 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
12. Даллас Заявка 32 6 11 15 44 - 54 29
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 17 10 4 3 25 - 13 34
3. Ди Си Юнайтед Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
6. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
7. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
8. Орландо Сити Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто 0:1 Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
2. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
4. Реал Солт-Лейк Заявка 16 9 4 3 29 - 18 31
5. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
13. Даллас Заявка 16 4 7 5 23 - 20 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 0:1 Заявка 17 2 2 13 14 - 39 8
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 5 3 8 20 - 31 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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