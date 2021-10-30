США: МЛС 2021
1:0
Перерыв
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
1:0
15' ГолАраужо Луис
17' Желтая карточкаДелеон Ник
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Люк Сингх
-
Главный тренер: Javier Perez
Ход матча
15'
1:0
17'
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Торонто
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|11 (2)
|0.34
|Морено Марселино
|9 (3)
|0.28
|Барко Эсекьель
|7 (1)
|0.22
|Араужо Луис
|4
|0.13
|Уолкс Антон
|2
|0.06
|Белло Джордж
|1
|0.03
|Малрейни Джейк
|1
|0.03
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.03
|Эрнандес Рональд
|1
|0.03
|Конвей Джексон
|1
|0.03
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.03
|Лопез Эрик
|1
|0.03
|Леннон Брукс
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Чол Мачоп
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|4
|0.12
|Алтидор Жози
|4
|0.12
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.09
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.09
|Гонсалес Омар
|3
|0.09
|Акинола Айо
|3
|0.09
|Дельгадо Марко
|3 (1)
|0.09
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0.06
|Ларьи Ричи
|2
|0.06
|Посуэло Алехандро
|1
|0.03
|Брэдли Майкл
|1
|0.03
|Маллинс Патрик
|1
|0.03
|Тсубаса Эндо
|1
|0.03
|Делеон Ник
|1
|0.03
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.03
|Люк Сингх
|1
|0.03
|Ауро Альваро
|0
|0
|Морроу Джастин
|0
|0
|Окелло Нобл
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соса Сантьяго
|8
|0
|Alan Franco1
|7
|0
|Уолкс Антон
|5
|0
|Морено Марселино
|5
|0
|Барко Эсекьель
|3
|1
|Лопез Эрик
|4
|0
|Малрейни Джейк
|2
|1
|Торрес Эрик
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|Гузан Брэд
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Дамм Хурхен
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Ибарра Франко
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэдли Майкл
|7
|0
|Дельгадо Марко
|6
|0
|Гонсалес Омар
|5
|0
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Завалета Эрик
|2
|1
|Ауро Альваро
|2
|1
|Мавинга Крис
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|1
|Окелло Нобл
|1
|1
|Делеон Ник
|2
|0
|Осорио Джонатан
|2
|0
|Маллинс Патрик
|2
|0
|Боно Александер
|2
|0
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Морроу Джастин
|1
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Люк Сингх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
2
10%
3
20%
1-15
5
24%
3
20%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
3
20%
76-90
Пропущено
16
37
4 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
0
0%
8
22%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
19%
6
16%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
3
19%
7
19%
61-75
7
44%
7
19%
76-90
Забито
18
22
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
4
22%
3
14%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
4
22%
5
23%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
Пропущено
22
25
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
2
9%
5
20%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
7
32%
3
12%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
4
18%
6
24%
76-90
Забито
39
37
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
6
15%
6
16%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
6
15%
7
19%
46-60
7
18%
7
19%
61-75
10
26%
8
22%
76-90
Пропущено
38
62
11 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 30
2
5%
13
21%
1-15
2
5%
7
11%
16-30
7
18%
9
15%
31-45
9
24%
8
13%
46-60
7
18%
12
19%
61-75
11
29%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1
Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Торонто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2
Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто - Орландо Сити 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|32
|12
|16
|4
|53 - 31
|52
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 35
|49
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|47 - 47
|47
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|38 - 32
|46
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|44 - 42
|43
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 44
|41
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|33
|6
|9
|18
|37 - 63
|27
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|36 - 70
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|56 - 34
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|50 - 51
|49
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 43
|47
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|46 - 50
|46
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|53 - 51
|45
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|37 - 40
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|44 - 54
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 13
|34
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 18
|31
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|13.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 20
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 39
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 31
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6