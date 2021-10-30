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США: МЛС 2021

2021
Атланта Юнайтед
1:1
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
1:0
15' Гол
Араужо Луис
17' Желтая карточка
Делеон Ник
56' Желтая карточка
Барко Эсекьель
69' Желтая карточка
Лоуренс Кемар
1:1
88' Гол
Перруцца Джордан
90'+4
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
11
Леннон
Брукс
9
Россетто
Матеус
10
Морено
Марселино
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
8
Барко
Эсекьель
7
Мартинес
Хосеф
16
Вестберг
Квентин
7
Маршалл-Ратти
Джакил
5
Данн-Джонсон
Джулиан
44
Гонсалес
Омар
2
Морроу
Джастин
18
Делеон
Ник
14
Окелло
Нобл
11
Нельсон
Джейден
10
Посуэло
Алехандро
13
Маллинс
Патрик
17
Алтидор
Жози
Атланта Юнайтед
3-4-3
Торонто
4-3-1-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Торонто

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

М
0:2
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 11 (2) 0.34
Морено Марселино 9 (3) 0.28
Барко Эсекьель 7 (1) 0.22
Араужо Луис 4 0.13
Уолкс Антон 2 0.06
Белло Джордж 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Хайндмен Эмерсон 1 0.03
Эрнандес Рональд 1 0.03
Конвей Джексон 1 0.03
Кэмпбелл Джордж 1 0.03
Лопез Эрик 1 0.03
Леннон Брукс 0 0
Alan Franco1 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Чол Мачоп 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 4 0.12
Алтидор Жози 4 0.12
Сотельдо Йеферсон 3 0.09
Шаффельбург Джейкоб 3 0.09
Гонсалес Омар 3 0.09
Акинола Айо 3 0.09
Дельгадо Марко 3 (1) 0.09
Ачара Ифунаньячи 2 0.06
Ларьи Ричи 2 0.06
Посуэло Алехандро 1 0.03
Брэдли Майкл 1 0.03
Маллинс Патрик 1 0.03
Тсубаса Эндо 1 0.03
Делеон Ник 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Перруцца Джордан 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Люк Сингх 1 0.03
Ауро Альваро 0 0
Морроу Джастин 0 0
Дуайер Доминик 0 0
Окелло Нобл 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Сантьяго 8 0
Alan Franco1 7 0
Барко Эсекьель 4 1
Уолкс Антон 5 0
Морено Марселино 5 0
Лопез Эрик 4 0
Малрейни Джейк 2 1
Торрес Эрик 3 0
Белло Джордж 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Хайндмен Эмерсон 2 0
Россетто Матеус 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 0 1
Гузан Брэд 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Дамм Хурхен 1 0
Араужо Луис 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Адамс Мохаммед 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Ибарра Франко 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэдли Майкл 7 0
Дельгадо Марко 6 0
Гонсалес Омар 5 0
Сотельдо Йеферсон 5 0
Ларьи Ричи 4 0
Завалета Эрик 2 1
Лоуренс Кемар 2 1
Ауро Альваро 2 1
Мавинга Крис 3 0
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Окелло Нобл 1 1
Делеон Ник 2 0
Осорио Джонатан 2 0
Маллинс Патрик 2 0
Боно Александер 2 0
Ачара Ифунаньячи 2 0
Алтидор Жози 1 0
Морроу Джастин 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Люк Сингх 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
3
14%
3
19%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
27%
4
25%
76-90

Пропущено

17
38
4 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 16
0
0%
9
24%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
18%
6
16%
31-45
2
12%
5
13%
46-60
3
18%
7
18%
61-75
8
47%
7
18%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
4
22%
3
14%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
4
22%
5
23%
61-75
4
22%
5
23%
76-90

Пропущено

22
25
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
2
9%
5
20%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
7
32%
3
12%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Забито

40
38
17 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
7
18%
6
16%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
10
25%
9
24%
76-90

Пропущено

39
63
11 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 31
2
5%
14
22%
1-15
2
5%
7
11%
16-30
7
18%
9
14%
31-45
9
23%
8
13%
46-60
7
18%
12
19%
61-75
12
31%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1
Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Торонто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2
Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто - Орландо Сити 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл Заявка 32 12 16 4 53 - 31 52
3. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
4. Филадельфия Юнион Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
5. Атланта Юнайтед Заявка 32 12 11 9 43 - 36 47
6. Орландо Сити Заявка 32 12 11 9 47 - 47 47
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 32 13 7 12 38 - 32 46
8. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 33 13 6 14 53 - 51 45
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 32 11 10 11 44 - 42 43
10. Коламбус Кру 1:1 Заявка 33 11 9 13 42 - 45 42
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 33 6 10 17 38 - 63 28
14. Цинциннати Заявка 32 4 8 20 36 - 70 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 31 17 7 7 56 - 34 58
2. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Портленд Тимберс Заявка 32 15 4 13 50 - 51 49
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 32 12 11 9 43 - 43 47
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 32 13 7 12 46 - 50 46
7. Реал Солт-Лейк Заявка 32 13 6 13 53 - 51 45
8. Миннесота Юнайтед Заявка 32 12 9 11 37 - 40 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
12. Даллас 1:1 Заявка 33 6 12 15 45 - 55 30
13. Остин 1:1 Заявка 32 8 5 19 32 - 51 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 17 11 2 4 32 - 15 35
3. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Коламбус Кру 1:1 Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
8. Орландо Сити Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
2. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
4. Реал Солт-Лейк Заявка 16 9 4 3 29 - 18 31
5. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас 1:1 Заявка 17 4 8 5 24 - 21 20
12. Остин 1:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Коламбус Кру 1:1 Заявка 17 2 6 9 11 - 23 12
11. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
12. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 5 3 8 20 - 31 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас 1:1 Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин 1:1 Заявка 16 2 3 11 8 - 27 9
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Делеон Ник получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Араужо Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Атланта Юнайтед 1:1 Торонто онлайн




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