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США: МЛС 2021

2021
Даллас
1:1
Первый тайм

Стадион:
Остин
20
Маурер
Джимми
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
14
Берджесс
Нкоси
12
Холлингсхед
Райан
18
Сервания
Брандон
6
Серрильо
Эдвин
7
Обриан
Ядер
9
Феррейра
Хесус
19
Помикал
Пакстон
16
Пепи
Рикардо
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
3
Романа
Джохан
16
Хименес
Эктор
8
Ринг
Александр
15
Даниэль
Перейра
10
Домингес
Сесильо
25
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
99
Джитте
Мусса
Даллас
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Остин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
3:5
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 13 0.39
Обриан Ядер 8 0.24
Феррейра Хесус 7 0.21
Хара Франко 6 (1) 0.18
Холлингсхед Райан 3 0.09
Рикаурте Андрес 1 0.03
Помикал Пакстон 1 0.03
Берджесс Нкоси 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Брессан Матеус 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Шен Саболч 0 0
Че Джастин 0 0
Акоста Бриан 0 0
Фелипе Мегиоларо 0 0
Мунджома Эдди 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Сесильо 7 (1) 0.22
Фагундес Диего 6 0.19
Дриусси Себастьян 4 0.13
Ринг Александр 4 0.13
Галлахер Джон 3 0.09
Почеттино Томас 2 0.06
Касканте Хулио 1 0.03
Хименес Эктор 1 0.03
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Джитте Мусса 1 0.03
Страуд Джаред 0 0
Лима Ник 0 0
Колманич Жан 0 0
Редес Родни 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 7 1
Хара Франко 7 0
Брессан Матеус 7 0
Обриан Ядер 7 0
Твумаси Эма 7 0
Хеджес Мэтт 6 0
Рикаурте Андрес 5 0
Шен Саболч 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Холлингсхед Райан 3 0
Маурер Джимми 3 0
Факундо Киньон 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Варгас Фредди 2 0
Сервания Брандон 2 0
Мунджома Эдди 2 0
Феррейра Хесус 1 0
Фелипе Мегиоларо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Эльмедхар Калиль 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Александр 5 2
Даниэль Перейра 7 0
Касканте Хулио 4 1
Страуд Джаред 5 0
Романа Джохан 5 0
Фагундес Диего 4 0
Лима Ник 4 0
Домингес Сесильо 3 0
Почеттино Томас 3 0
Колманич Жан 3 0
Беслер Мэтт 2 0
Хименес Эктор 2 0
Дриусси Себастьян 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Стувер Брэд 1 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Freddy Kleemann 1 0
Aedan Stanley 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
7
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 26
4
18%
1
14%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
5
23%
1
14%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

21
26
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
5
24%
6
23%
76-90

Забито

22
24
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
14%
5
21%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
5
23%
6
25%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Пропущено

33
24
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
4
12%
2
8%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
2
6%
5
21%
31-45
9
27%
6
25%
46-60
8
24%
4
17%
61-75
4
12%
3
13%
76-90

Забито

44
31
22 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
9 Не забивали 16
7
16%
6
19%
1-15
5
11%
5
16%
16-30
10
23%
7
23%
31-45
8
18%
4
13%
46-60
6
14%
5
16%
61-75
8
18%
4
13%
76-90

Пропущено

54
50
22 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 26
7
13%
4
8%
1-15
8
15%
6
12%
16-30
7
13%
10
20%
31-45
10
19%
12
24%
46-60
13
24%
9
18%
61-75
9
17%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0
Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0
Остин
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1
Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Портленд Тимберс 4:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл Заявка 32 12 16 4 53 - 31 52
3. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
4. Филадельфия Юнион Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
5. Атланта Юнайтед Заявка 32 12 11 9 43 - 36 47
6. Орландо Сити Заявка 32 12 11 9 47 - 47 47
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 32 13 7 12 38 - 32 46
8. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 33 13 6 14 53 - 51 45
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 32 11 10 11 44 - 42 43
10. Коламбус Кру 1:1 Заявка 33 11 9 13 42 - 45 42
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 33 6 10 17 38 - 63 28
14. Цинциннати Заявка 32 4 8 20 36 - 70 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 31 17 7 7 56 - 34 58
2. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Портленд Тимберс Заявка 32 15 4 13 50 - 51 49
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 32 12 11 9 43 - 43 47
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 32 13 7 12 46 - 50 46
7. Реал Солт-Лейк Заявка 32 13 6 13 53 - 51 45
8. Миннесота Юнайтед Заявка 32 12 9 11 37 - 40 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
12. Даллас 1:1 Заявка 33 6 12 15 45 - 55 30
13. Остин 1:1 Заявка 32 8 5 19 32 - 51 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 17 11 2 4 32 - 15 35
3. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Коламбус Кру 1:1 Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
8. Орландо Сити Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
2. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
4. Реал Солт-Лейк Заявка 16 9 4 3 29 - 18 31
5. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас 1:1 Заявка 17 4 8 5 24 - 21 20
12. Остин 1:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Коламбус Кру 1:1 Заявка 17 2 6 9 11 - 23 12
11. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
12. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 5 3 8 20 - 31 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас 1:1 Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин 1:1 Заявка 16 2 3 11 8 - 27 9
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Фагундес Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Эма Твумаси получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Хоан Романа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Остин
1.90
3.92
3.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 1:1 Остин онлайн




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