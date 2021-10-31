США: МЛС 2021
14' Желтая карточкаРомана Джохан
23' Желтая карточкаТвумаси Эма
0:1
36' ГолФагундес Диего
1:1
38' ГолФеррейра Хесус
48' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
58' Красная карточкаХименес Эктор
72' Желтая карточкаСтувер Брэд
2:1
80' ГолХара Франко
83' Желтая карточкаФагундес Диего
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
16
Пепи
Рикардо
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
99
Джитте
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Зобек КайлВратарь
- Защитник
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Marco Ferruzzi
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Манне КекутаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
Ход матча
14'
23'
36'
0:1
38'
1:1
48'
58'
72'
80'
2:1
83'
История личных встреч
Даллас
Остин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|13
|0.39
|Феррейра Хесус
|8
|0.24
|Обриан Ядер
|8
|0.24
|Хара Франко
|7 (1)
|0.21
|Холлингсхед Райан
|3
|0.09
|Рикаурте Андрес
|1
|0.03
|Помикал Пакстон
|1
|0.03
|Берджесс Нкоси
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Брессан Матеус
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Шен Саболч
|0
|0
|Че Джастин
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|Мунджома Эдди
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагундес Диего
|7
|0.22
|Домингес Сесильо
|7 (1)
|0.22
|Дриусси Себастьян
|4
|0.13
|Ринг Александр
|4
|0.13
|Галлахер Джон
|3
|0.09
|Почеттино Томас
|2
|0.06
|Касканте Хулио
|1
|0.03
|Хименес Эктор
|1
|0.03
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Джитте Мусса
|1
|0.03
|Страуд Джаред
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|7
|1
|Хара Франко
|7
|0
|Брессан Матеус
|7
|0
|Обриан Ядер
|7
|0
|Твумаси Эма
|7
|0
|Хеджес Мэтт
|6
|0
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|Серрильо Эдвин
|5
|0
|Шен Саболч
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Маурер Джимми
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Варгас Фредди
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Мунджома Эдди
|2
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Александр
|5
|2
|Даниэль Перейра
|7
|0
|Касканте Хулио
|4
|1
|Фагундес Диего
|5
|0
|Страуд Джаред
|5
|0
|Романа Джохан
|5
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Хименес Эктор
|2
|1
|Домингес Сесильо
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Колманич Жан
|3
|0
|Беслер Мэтт
|2
|0
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0
|Freddy Kleemann
|1
|0
|Aedan Stanley
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
8
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
4
17%
1
13%
1-15
3
13%
2
25%
16-30
6
25%
2
25%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
3
13%
2
25%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Пропущено
22
28
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
14%
2
7%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
6
27%
6
21%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
5
23%
5
18%
61-75
5
23%
7
25%
76-90
Забито
22
24
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
3
14%
5
21%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
5
23%
6
25%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
5
23%
4
17%
76-90
Пропущено
33
24
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
4
12%
2
8%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
2
6%
5
21%
31-45
9
27%
6
25%
46-60
8
24%
4
17%
61-75
4
12%
3
13%
76-90
Забито
46
32
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
9 Не забивали 16
7
15%
6
19%
1-15
5
11%
5
16%
16-30
11
24%
8
25%
31-45
8
17%
4
13%
46-60
6
13%
5
16%
61-75
9
20%
4
13%
76-90
Пропущено
55
52
23 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 27
7
13%
4
8%
1-15
8
15%
6
12%
16-30
8
15%
11
21%
31-45
10
18%
12
23%
46-60
13
24%
9
17%
61-75
9
16%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0
Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0
Остин
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1
Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Портленд Тимберс 4:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|32
|12
|16
|4
|53 - 31
|52
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 36
|47
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|47 - 47
|47
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|38 - 32
|46
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 45
|44
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|53 - 53
|44
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|44 - 42
|43
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|38 - 63
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|36 - 70
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|56 - 34
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|50 - 51
|49
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 43
|47
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|46 - 50
|46
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|53 - 51
|45
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|37 - 40
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|32 - 52
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 18
|31
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 31
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6