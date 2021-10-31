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США: МЛС 2021

2021
Хьюстон Динамо
0:1
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
10' Желтая карточка
Баджи Доминик
29' Желтая карточка
Адальберто Карраскилья
44' Желтая карточка
Родригес Мемо
52' Желтая карточка
Корона Джо
0:1
58' Гол
Баджи Доминик
75' Желтая карточка
Бассетт Коул
90' Желтая карточка
Шиньяшики Андре
90'+6
26
Нельсон
Майкл
II
2
Фуэнмайор
Алехандро
5
Паркер
Тим
29
Джункуа
Сэм
30
Ian
Hoffmann
20
Адальберто
Карраскилья
14
Корона
Джо
3
Лундквист
Адам
25
Дорси
Гриффин
11
Ласситер
Ариэль
8
Родригес
Мемо
22
Ярброуг
Вильям
33
Бейташур
Стивен
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
12
Барриос
Майкл
21
Намли
Юнес
19
Прайс
Джек
66
Эстевес
Лукас
14
Кайе
Марк-Энтони
8
Баджи
Доминик
Хьюстон Динамо
3-4-3
Колорадо Рэпидс
4-4-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

27 матчей

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:3
М
3:1
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:4
М
0:0
М
2:0
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:3
М
3:2
М
2:1
ОК
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
0:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пико Фабрис 11 (3) 0.33
Урути Максимилиано 7 0.21
Пашер Тайлер 4 0.12
Кинтеро Дарвин 3 (1) 0.09
Вера Матиас 3 0.09
Дорси Гриффин 2 0.06
Родригес Мемо 2 0.06
Кристиан Рамирез 1 0.03
Адальберто Карраскилья 1 0.03
Фигероа Мэйнор 0 0
Валентин Зарек 0 0
Корона Джо 0 0
Серен Дарвин 0 0
Лундквист Адам 0 0
Джонс Деррик 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Баямич Матео 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 8 0.24
Рубио Диего 5 0.15
Льюис Джонатан 5 (1) 0.15
Бассетт Коул 4 (1) 0.12
Шиньяшики Андре 4 0.12
Баджи Доминик 4 0.12
Гальван Бриан 2 0.06
Уилсон Дэнни 2 0.06
Розенберри Киган 2 0.06
Абубакар Лалас 2 0.06
Мескида Николас 1 0.03
Намли Юнес 1 0.03
Акоста Келлин 1 0.03
Кайе Марк-Энтони 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Трасти Остон 1 0.03
Эстевес Лукас 1 0.03
Прайс Джек 0 0
Бенезе Николя 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Матиас 9 0
Пико Фабрис 9 0
Серен Дарвин 4 1
Валентин Зарек 5 0
Корона Джо 5 0
Фигероа Мэйнор 4 0
Урути Максимилиано 4 0
Боньек Оскар 4 0
Джонс Деррик 4 0
Джункуа Сэм 4 0
Паркер Тим 3 0
Родригес Мемо 3 0
Хадебе Тинейдж 3 0
Кинтеро Дарвин 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Лундквист Адам 1 0
Адальберто Карраскилья 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 7 1
Прайс Джек 8 0
Уорнер Коллен 7 0
Рубио Диего 7 0
Абубакар Лалас 6 0
Трасти Остон 4 0
Гальван Бриан 4 0
Шиньяшики Андре 4 0
Барриос Майкл 3 0
Бассетт Коул 3 0
Эстевес Лукас 1 1
Мескида Николас 2 0
Намли Юнес 2 0
Акоста Келлин 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Бейташур Стивен 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Баджи Доминик 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
21
16 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
7
32%
3
14%
1-15
4
18%
4
19%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Пропущено

21
20
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
14%
5
25%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
7
33%
1
5%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
5
24%
3
15%
76-90

Забито

15
25
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
6
24%
31-45
4
27%
7
28%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
3
20%
2
8%
76-90

Пропущено

30
13
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
6
20%
1
8%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
5
17%
4
31%
31-45
4
13%
2
15%
46-60
6
20%
2
15%
61-75
4
13%
2
15%
76-90

Забито

37
46
24 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 20
9 Не забивали 5
10
27%
4
9%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
9
24%
6
13%
31-45
8
22%
10
22%
46-60
2
5%
12
26%
61-75
3
8%
8
17%
76-90

Пропущено

51
33
23 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 21
9
18%
6
18%
1-15
7
14%
4
12%
16-30
7
14%
10
30%
31-45
11
22%
3
9%
46-60
8
16%
5
15%
61-75
9
18%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл 1:1 Заявка 33 12 17 4 54 - 32 53
3. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
4. Филадельфия Юнион Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
5. Орландо Сити 1:1 Заявка 33 12 12 9 48 - 48 48
6. Атланта Юнайтед Заявка 32 12 11 9 43 - 36 47
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 32 13 7 12 38 - 32 46
8. Коламбус Кру Заявка 33 12 8 13 44 - 45 44
9. Ди Си Юнайтед Заявка 33 13 5 15 53 - 53 44
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 32 11 10 11 44 - 42 43
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 33 6 10 17 38 - 63 28
14. Цинциннати Заявка 32 4 8 20 36 - 70 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 32 17 7 8 57 - 36 58
2. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс Заявка 32 15 4 13 50 - 51 49
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 32 12 11 9 43 - 43 47
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 32 13 7 12 46 - 50 46
8. Реал Солт-Лейк Заявка 32 13 6 13 53 - 51 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Хьюстон Динамо Заявка 33 6 12 15 36 - 52 30
13. Остин Заявка 32 8 4 20 32 - 52 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
3. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл 1:1 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Орландо Сити 1:1 Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
8. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк Заявка 16 9 4 3 29 - 18 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити 1:1 Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 5 3 8 20 - 31 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Родригес Мемо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Адальберто Карраскилья получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Баджи Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс онлайн


 

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