США: МЛС 2021
0:1
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
10' Желтая карточкаБаджи Доминик
29' Желтая карточкаАдальберто Карраскилья
44' Желтая карточкаРодригес Мемо
52' Желтая карточкаКорона Джо
0:1
58' ГолБаджи Доминик
75' Желтая карточкаБассетт Коул
90' Желтая карточкаШиньяшики Андре
29
Джункуа
Сэм
30
Ian
Hoffmann
14
Корона
Джо
21
Намли
Юнес
19
Прайс
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
30 Ian HoffmannПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пашер ТайлерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
10'
44'
52'
58'
0:1
75'
76'
90'
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
27 матчей
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пико Фабрис
|11 (3)
|0.33
|Урути Максимилиано
|7
|0.21
|Пашер Тайлер
|4
|0.12
|Кинтеро Дарвин
|3 (1)
|0.09
|Вера Матиас
|3
|0.09
|Дорси Гриффин
|2
|0.06
|Родригес Мемо
|2
|0.06
|Кристиан Рамирез
|1
|0.03
|Адальберто Карраскилья
|1
|0.03
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|Валентин Зарек
|0
|0
|Корона Джо
|0
|0
|Серен Дарвин
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Джонс Деррик
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Баямич Матео
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|8
|0.24
|Рубио Диего
|5
|0.15
|Льюис Джонатан
|5 (1)
|0.15
|Бассетт Коул
|4 (1)
|0.12
|Шиньяшики Андре
|4
|0.12
|Баджи Доминик
|4
|0.12
|Гальван Бриан
|2
|0.06
|Уилсон Дэнни
|2
|0.06
|Розенберри Киган
|2
|0.06
|Абубакар Лалас
|2
|0.06
|Мескида Николас
|1
|0.03
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Акоста Келлин
|1
|0.03
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Трасти Остон
|1
|0.03
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Прайс Джек
|0
|0
|Бенезе Николя
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Матиас
|9
|0
|Пико Фабрис
|9
|0
|Серен Дарвин
|4
|1
|Валентин Зарек
|5
|0
|Корона Джо
|5
|0
|Фигероа Мэйнор
|4
|0
|Урути Максимилиано
|4
|0
|Боньек Оскар
|4
|0
|Джонс Деррик
|4
|0
|Джункуа Сэм
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Родригес Мемо
|3
|0
|Хадебе Тинейдж
|3
|0
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Адальберто Карраскилья
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|7
|1
|Прайс Джек
|8
|0
|Уорнер Коллен
|7
|0
|Рубио Диего
|7
|0
|Абубакар Лалас
|6
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Гальван Бриан
|4
|0
|Шиньяшики Андре
|4
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Эстевес Лукас
|1
|1
|Мескида Николас
|2
|0
|Намли Юнес
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Баджи Доминик
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
21
16 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
7
32%
3
14%
1-15
4
18%
4
19%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Пропущено
21
20
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
14%
5
25%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
7
33%
1
5%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
5
24%
3
15%
76-90
Забито
15
25
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
6
24%
31-45
4
27%
7
28%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
3
20%
2
8%
76-90
Пропущено
30
13
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
6
20%
1
8%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
5
17%
4
31%
31-45
4
13%
2
15%
46-60
6
20%
2
15%
61-75
4
13%
2
15%
76-90
Забито
37
46
24 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 20
9 Не забивали 5
10
27%
4
9%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
9
24%
6
13%
31-45
8
22%
10
22%
46-60
2
5%
12
26%
61-75
3
8%
8
17%
76-90
Пропущено
51
33
23 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 21
9
18%
6
18%
1-15
7
14%
4
12%
16-30
7
14%
10
30%
31-45
11
22%
3
9%
46-60
8
16%
5
15%
61-75
9
18%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|33
|12
|17
|4
|54 - 32
|53
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|5.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|33
|12
|12
|9
|48 - 48
|48
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 36
|47
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|38 - 32
|46
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 45
|44
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|53 - 53
|44
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|44 - 42
|43
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|38 - 63
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|36 - 70
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|57 - 36
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|50 - 51
|49
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 43
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|46 - 50
|46
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|53 - 51
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 52
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|32 - 52
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 18
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 31
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6