Бразилия: Серия A 2021
1:0
Первый тайм: 43'
1:0
12' ГолСоуза Диего
27' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
39' Желтая карточкаJean Pyerre
20
Бренно
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
88
Jean
Pyerre
10
Коста
Дуглас
29
Соуза
Диего
30
Мело
Фелипе
43
Dudu
X
7
Рони
III
- Основной состав
-
20 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
88 Jean PyerreПолузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
-
44 Ruan Neto
-
32 Diogo VII
-
-
-
-
-
18 Elias Manoel
-
41 Pedro Lucas
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 ДанилоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
12'
1:0
39'
История личных встреч
Гремио
Палмейрас Сан-Паулу
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
33 матча
21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
9.1%
60.6%
30.3%
3 победы 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Диего
|5
|0.19
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.15
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0.11
|Alisson II
|3
|0.11
|Коста Дуглас
|2
|0.07
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.04
|Тьяго Сантос
|1
|0.04
|Лео Перейра
|1
|0.04
|Вильясанти Матиас
|1
|0.04
|Guilherme Guedes
|1
|0.04
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.04
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Darlan Mendes
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|6 (2)
|0.21
|Лопес Брено
|5
|0.17
|Виллиан Сикейра
|4
|0.14
|Скарпа Густаво
|3
|0.1
|Дейверсон Силва
|3
|0.1
|Адриано Луис
|3
|0.1
|Уэсли Лопес
|3
|0.1
|Данило Ларанжера
|2
|0.07
|Рони III
|2
|0.07
|Менино Габриэль
|2
|0.07
|Dudu X
|1
|0.03
|Мело Фелипе
|1
|0.03
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|Рафаэл Жозе
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Рафинья Марсио
|7
|0
|Тьяго Сантос
|7
|0
|Скардовелли Вандерсон
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Феррейра Факундо
|3
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Коста Дуглас
|3
|0
|Борха Мигель
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Ruan Neto
|3
|0
|Миранда Пауло
|1
|1
|Майкон Тьяго
|1
|1
|Соуза Диего
|2
|0
|Fernando Henrique
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Tonhao
|2
|0
|Jean Pyerre
|2
|0
|Darlan Mendes
|2
|0
|Victor Bobsin
|2
|0
|Sarara
|2
|0
|Diego Churin
|1
|0
|Кортез Бруно
|1
|0
|Ewerthon VI
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Jhonata Robert
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|7
|0
|Уэсли Лопес
|4
|1
|Рафаэл Жозе
|3
|1
|Renan Victor
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Гомес Густаво
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Перейра Вевертон
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
13%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Забито
8
24
4 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
0
0%
6
25%
1-15
2
25%
5
21%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
25%
5
21%
76-90
Пропущено
19
24
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
11%
6
25%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
6
32%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
5
21%
76-90
Забито
23
38
13 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
12 Не забивали 6
2
9%
8
21%
1-15
5
22%
7
18%
16-30
6
26%
7
18%
31-45
5
22%
2
5%
46-60
0
0%
5
13%
61-75
5
22%
9
24%
76-90
Пропущено
32
38
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
3
9%
7
18%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
8
25%
5
13%
31-45
4
13%
6
16%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
9
28%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Форталеза - Гремио 1:0 Сантос - Гремио 1:0
Гремио - Куяба 2:2 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1 Гремио - Фламенго 0:4 Гремио - Байя 2:0 Куяба - Гремио 0:1 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Гремио - Витория 1:0 Брагантино - Гремио 1:0 Витория - Гремио 0:3 Гремио - Америка Минейро 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|28
|18
|5
|5
|44 - 21
|59
|2.
|Брагантино
|29
|12
|13
|4
|47 - 32
|49
|3.
|Фламенго
|26
|15
|4
|7
|48 - 24
|49
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|29
|15
|4
|10
|42 - 35
|49
|5.
|Форталеза
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|6.
|Коринтианс
|28
|10
|11
|7
|30 - 26
|41
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|28
|10
|11
|7
|37 - 30
|41
|8.
|Флуминенсе
|0:1
|29
|10
|9
|10
|28 - 31
|39
|9.
|Америка Минейро
|29
|9
|11
|9
|29 - 30
|38
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|9
|10
|8
|24 - 24
|37
|11.
|Сеара
|1:0
|29
|7
|15
|7
|27 - 30
|36
|12.
|Куяба
|28
|7
|14
|7
|27 - 28
|35
|13.
|Сантос
|29
|8
|11
|10
|26 - 34
|35
|14.
|Сан-Паулу
|28
|7
|13
|8
|22 - 27
|34
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|10
|4
|14
|32 - 37
|34
|16.
|Байя
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|17.
|Жувентуде
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|18.
|Гремио
|1:0
|27
|8
|5
|14
|24 - 32
|29
|19.
|Спорт Ресифи
|29
|6
|9
|14
|15 - 27
|27
|20.
|Шапекоэнсе
|28
|1
|10
|17
|24 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|3.
|Фламенго
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|4.
|Сеара
|1:0
|15
|7
|6
|2
|19 - 12
|27
|5.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|Брагантино
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|9.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|10.
|Флуминенсе
|0:1
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|12.
|Жувентуде
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|13.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|14.
|Гремио
|1:0
|14
|5
|5
|4
|16 - 13
|20
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|16.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|17.
|Байя
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|18.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|3.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|4.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|5.
|Форталеза
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|14
|6
|2
|6
|16 - 13
|20
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|9.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|10.
|Флуминенсе
|0:1
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|4
|8
|9 - 19
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Гремио
|1:0
|13
|3
|0
|10
|8 - 19
|9
|18.
|Сеара
|1:0
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|19.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8