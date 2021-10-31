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Бразилия: Серия A 2021

2021
Гремио
1:0
Первый тайм: 43'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
12' Гол
Соуза Диего
27' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
39' Желтая карточка
Jean Pyerre
43'
20
Бренно
35
Скардовелли
Вандерсон
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
21
Вильясанти
Матиас
5
Тьяго
Сантос
23
Alisson
II
88
Jean
Pyerre
10
Коста
Дуглас
29
Соуза
Диего
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Joaquin
Piquerez
30
Мело
Фелипе
8
Рафаэл
Жозе
14
Скарпа
Густаво
23
Вейга
Рафаэль
43
Dudu
X
7
Рони
III
Гремио
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Палмейрас Сан-Паулу

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

33 матча

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

9.1%
60.6%
30.3%
3 победы 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
КЛ
1:2
КЛ
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:3
СA
1:0
К
1:1
К
2:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
3:2
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
0:0
КБ
1:1
КБ
2:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Диего 5 0.19
Борха Мигель 4 (2) 0.15
Скардовелли Вандерсон 3 0.11
Alisson II 3 0.11
Коста Дуглас 2 0.07
Феррейра Факундо 1 0.04
Рикардиньо Феррейра 1 0.04
Тьяго Сантос 1 0.04
Лео Перейра 1 0.04
Вильясанти Матиас 1 0.04
Guilherme Guedes 1 0.04
Пинарес Сесар 1 (1) 0.04
Рафинья Марсио 0 0
Энрике Матеус 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Darlan Mendes 0 0
Leo Chu 0 0
Victor Bobsin 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 6 (2) 0.21
Лопес Брено 5 0.17
Виллиан Сикейра 4 0.14
Скарпа Густаво 3 0.1
Дейверсон Силва 3 0.1
Адриано Луис 3 0.1
Уэсли Лопес 3 0.1
Данило Ларанжера 2 0.07
Рони III 2 0.07
Менино Габриэль 2 0.07
Dudu X 1 0.03
Мело Фелипе 1 0.03
Гомес Густаво 1 0.03
Рафаэл Жозе 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 6 1
Рафинья Марсио 7 0
Тьяго Сантос 7 0
Скардовелли Вандерсон 4 0
Энрике Матеус 3 0
Феррейра Факундо 3 0
Джеромел Педро 3 0
Коста Дуглас 3 0
Борха Мигель 3 0
Lucas Silva IV 3 0
Ruan Neto 3 0
Миранда Пауло 1 1
Майкон Тьяго 1 1
Соуза Диего 2 0
Fernando Henrique 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Tonhao 2 0
Jean Pyerre 2 0
Darlan Mendes 2 0
Victor Bobsin 2 0
Sarara 2 0
Diego Churin 1 0
Кортез Бруно 1 0
Ewerthon VI 1 0
Diogo VII 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Jhonata Robert 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 7 0
Уэсли Лопес 4 1
Рафаэл Жозе 3 1
Renan Victor 4 0
Кушчевич Бенхамин 2 1
Роша Маркос 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Луис Виктор 1 1
Гомес Густаво 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Скарпа Густаво 2 0
Рони III 2 0
Майке Роша 1 0
Перейра Вевертон 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Dudu X 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
13%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Забито

8
24
4 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
0
0%
6
25%
1-15
2
25%
5
21%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
25%
5
21%
76-90

Пропущено

19
24
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
11%
6
25%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
6
32%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
5
21%
76-90

Забито

23
38
13 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
12 Не забивали 6
2
9%
8
21%
1-15
5
22%
7
18%
16-30
6
26%
7
18%
31-45
5
22%
2
5%
46-60
0
0%
5
13%
61-75
5
22%
9
24%
76-90

Пропущено

32
38
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
3
9%
7
18%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
8
25%
5
13%
31-45
4
13%
6
16%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
9
28%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Форталеза - Гремио 1:0 Сантос - Гремио 1:0
Гремио - Куяба 2:2 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1 Гремио - Фламенго 0:4 Гремио - Байя 2:0 Куяба - Гремио 0:1 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Гремио - Витория 1:0 Брагантино - Гремио 1:0 Витория - Гремио 0:3 Гремио - Америка Минейро 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 28 18 5 5 44 - 21 59
2. Брагантино 29 12 13 4 47 - 32 49
3. Фламенго 26 15 4 7 48 - 24 49
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 29 15 4 10 42 - 35 49
5. Форталеза 29 14 6 9 39 - 32 48
6. Коринтианс 28 10 11 7 30 - 26 41
7. Интернасьонал Порту Алегре 28 10 11 7 37 - 30 41
8. Флуминенсе 0:1 29 10 9 10 28 - 31 39
9. Америка Минейро 29 9 11 9 29 - 30 38
10. Атлетико Гойяненсе 27 9 10 8 24 - 24 37
11. Сеара 1:0 29 7 15 7 27 - 30 36
12. Куяба 28 7 14 7 27 - 28 35
13. Сантос 29 8 11 10 26 - 34 35
14. Сан-Паулу 28 7 13 8 22 - 27 34
15. Атлетико Паранаэнсе 28 10 4 14 32 - 37 34
16. Байя 29 8 9 12 32 - 39 33
17. Жувентуде 29 6 12 11 27 - 36 30
18. Гремио 1:0 27 8 5 14 24 - 32 29
19. Спорт Ресифи 29 6 9 14 15 - 27 27
20. Шапекоэнсе 28 1 10 17 24 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 11 1 1 28 - 8 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 15 9 2 4 26 - 22 29
3. Фламенго 14 9 1 4 23 - 13 28
4. Сеара 1:0 15 7 6 2 19 - 12 27
5. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
6. Брагантино 15 5 8 2 23 - 17 23
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Америка Минейро 15 6 5 4 14 - 10 23
9. Сантос 14 6 5 3 14 - 11 23
10. Флуминенсе 0:1 14 6 5 3 15 - 13 23
11. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 18 - 17 21
12. Жувентуде 15 5 6 4 14 - 14 21
13. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
14. Гремио 1:0 14 5 5 4 16 - 13 20
15. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
16. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
17. Байя 14 5 4 5 19 - 18 19
18. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
3. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
4. Фламенго 12 6 3 3 25 - 11 21
5. Форталеза 15 6 3 6 18 - 19 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 14 6 2 6 16 - 13 20
7. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
8. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
9. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
10. Флуминенсе 0:1 15 4 4 7 13 - 18 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
14. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
15. Спорт Ресифи 15 3 4 8 9 - 19 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Гремио 1:0 13 3 0 10 8 - 19 9
18. Сеара 1:0 14 0 9 5 8 - 18 9
19. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
20. Шапекоэнсе 14 1 5 8 14 - 26 8
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
2.86
3.79
7.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гремио 1:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн




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