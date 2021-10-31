Бразилия: Серия A 2021
1:3
Конец матча
1:0
11' ГолСоуза Диего
27' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
39' Желтая карточкаJean Pyerre
1:1
45' ПенальтиВейга Рафаэль
1:2
45' ГолВейга Рафаэль
62' Желтая карточкаМело Фелипе
69' Желтая карточкаAlisson II
90' Желтая карточкаЛуан Гарсия
1:3
90' ГолЛопес Брено
20
Бренно
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
88
Jean
Pyerre
10
Коста
Дуглас
29
Соуза
Диего
30
Мело
Фелипе
43
Dudu
X
7
Рони
III
- Основной состав
-
20 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
88 Jean PyerreПолузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
-
44 Ruan Neto
-
32 Diogo VII
-
-
-
-
-
18 Elias Manoel
-
41 Pedro Lucas
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 ДанилоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
11'
1:0
39'
45'
1:1
45'
1:2
62'
69'
77'
85'
90'
90'
1:3
История личных встреч
Гремио
Палмейрас Сан-Паулу
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
33 матча
21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
9.1%
60.6%
30.3%
3 победы 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Диего
|5
|0.19
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.15
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0.11
|Alisson II
|3
|0.11
|Коста Дуглас
|2
|0.07
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.04
|Тьяго Сантос
|1
|0.04
|Лео Перейра
|1
|0.04
|Вильясанти Матиас
|1
|0.04
|Guilherme Guedes
|1
|0.04
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.04
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Darlan Mendes
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|8 (3)
|0.28
|Лопес Брено
|6
|0.21
|Виллиан Сикейра
|4
|0.14
|Скарпа Густаво
|3
|0.1
|Дейверсон Силва
|3
|0.1
|Адриано Луис
|3
|0.1
|Уэсли Лопес
|3
|0.1
|Данило Ларанжера
|2
|0.07
|Рони III
|2
|0.07
|Менино Габриэль
|2
|0.07
|Dudu X
|1
|0.03
|Мело Фелипе
|1
|0.03
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|Рафаэл Жозе
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Рафинья Марсио
|7
|0
|Тьяго Сантос
|7
|0
|Скардовелли Вандерсон
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Феррейра Факундо
|3
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Коста Дуглас
|3
|0
|Борха Мигель
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Jean Pyerre
|3
|0
|Ruan Neto
|3
|0
|Миранда Пауло
|1
|1
|Майкон Тьяго
|1
|1
|Соуза Диего
|2
|0
|Fernando Henrique
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Tonhao
|2
|0
|Darlan Mendes
|2
|0
|Victor Bobsin
|2
|0
|Sarara
|2
|0
|Diego Churin
|1
|0
|Кортез Бруно
|1
|0
|Ewerthon VI
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Jhonata Robert
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|8
|0
|Уэсли Лопес
|4
|1
|Рафаэл Жозе
|3
|1
|Renan Victor
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Гомес Густаво
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Перейра Вевертон
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
19%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
5
31%
4
27%
76-90
Забито
8
24
4 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
0
0%
6
25%
1-15
2
25%
5
21%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
25%
5
21%
76-90
Пропущено
19
24
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
11%
6
25%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
6
32%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
5
21%
76-90
Забито
24
41
14 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 6
3
13%
8
20%
1-15
5
21%
7
17%
16-30
6
25%
9
22%
31-45
5
21%
2
5%
46-60
0
0%
5
12%
61-75
5
21%
10
24%
76-90
Пропущено
35
39
17 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
3
9%
8
21%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
10
29%
5
13%
31-45
4
11%
6
15%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
10
29%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Форталеза - Гремио 1:0 Сантос - Гремио 1:0
Гремио - Куяба 2:2 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1 Гремио - Фламенго 0:4 Гремио - Байя 2:0 Куяба - Гремио 0:1 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Гремио - Витория 1:0 Брагантино - Гремио 1:0 Витория - Гремио 0:3 Гремио - Америка Минейро 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|28
|18
|5
|5
|44 - 21
|59
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|29
|16
|4
|9
|45 - 35
|52
|3.
|Брагантино
|29
|12
|13
|4
|47 - 32
|49
|4.
|Фламенго
|26
|15
|4
|7
|48 - 24
|49
|5.
|Форталеза
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|6.
|Коринтианс
|28
|10
|11
|7
|30 - 26
|41
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|29
|10
|11
|8
|37 - 31
|41
|8.
|Флуминенсе
|29
|10
|9
|10
|28 - 31
|39
|9.
|Америка Минейро
|29
|9
|11
|9
|29 - 30
|38
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|9
|10
|8
|24 - 24
|37
|11.
|Сан-Паулу
|1:0
|29
|8
|13
|8
|23 - 27
|37
|12.
|Сеара
|29
|7
|15
|7
|27 - 30
|36
|13.
|Куяба
|28
|7
|14
|7
|27 - 28
|35
|14.
|Сантос
|29
|8
|11
|10
|26 - 34
|35
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|10
|4
|14
|32 - 37
|34
|16.
|Байя
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|17.
|Жувентуде
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|18.
|Спорт Ресифи
|29
|6
|9
|14
|15 - 27
|27
|19.
|Гремио
|27
|7
|5
|15
|24 - 35
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|28
|1
|10
|17
|24 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|3.
|Фламенго
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|4.
|Сеара
|15
|7
|6
|2
|19 - 12
|27
|5.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|Брагантино
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|7.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|8.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|9.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|10.
|Сан-Паулу
|1:0
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|13.
|Жувентуде
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|15.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|16.
|Байя
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|17.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|16 - 16
|17
|18.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|7
|2
|5
|19 - 13
|23
|4.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|5.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|6.
|Форталеза
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|7.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|1:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|4
|8
|9 - 19
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Гремио
|13
|3
|0
|10
|8 - 19
|9
|19.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8