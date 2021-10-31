Бразилия: Серия A 2021
1:0
Первый тайм: 6'
1:0
5' ГолГабриэл Барбоза
22
Миранда
Жоао
26
Igor
Gomes
14
Lizeiro
16
Leo
XV
30
Джонни
19
Rodrigo
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
14 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Leo XVПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 WelingtonЗащитник
- Полузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
-
19 Shaylon
-
-
9 Pablo I
-
23 Eder1
-
3 Bruno VI
-
-
-
18 Lucas Perri
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
35 Jose Gabriel
-
49 Juan Cuesta
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
Ход матча
5'
1:0
История личных встреч
Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
32 матча
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ригони Эмилиано
|4
|0.14
|Кальери Хонатан
|3 (1)
|0.11
|Pablo I
|3 (1)
|0.11
|Рейналдо Мануэл
|2 (2)
|0.07
|Igor Gomes
|2
|0.07
|Eder1
|1
|0.04
|Габриэл Барбоза
|1
|0.04
|Lizeiro
|1
|0.04
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0.04
|Арболеда Роберт
|1
|0.04
|Витор Буэно
|1
|0.04
|Лусиано Невес
|1
|0.04
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri Alberto
|11
|0.39
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.32
|Patrick I
|3
|0.11
|Дурадо Родриго
|2
|0.07
|Тайсон Фреда
|2
|0.07
|Rodrigo I
|2
|0.07
|José Maurisio3
|1
|0.04
|Герреро Паоло
|1
|0.04
|Матеус Лейте
|1
|0.04
|Кайо Ранхел
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Bruno Praxedes
|1
|0.04
|Gustavo Maia
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейналдо Мануэл
|7
|0
|Миранда Жоао
|6
|0
|Leo XV
|6
|0
|Igor Vinicius
|6
|0
|Welington
|5
|0
|Martin Nicolas Benitez
|3
|1
|Bruno VI
|4
|0
|Lizeiro
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|Ригони Эмилиано
|2
|1
|Rodrigo Nestor
|2
|1
|Antonio Galeano
|3
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Luan5
|2
|0
|Marcus Alencar
|2
|0
|Эрнанес Лима
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Рохас Хоао II
|1
|0
|Lucas Perri
|1
|0
|Eder1
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|7
|0
|Moises VII
|5
|1
|Дурадо Родриго
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Эденилсон дос Сантос
|4
|1
|Yuri Alberto
|5
|0
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Саравия Ренсо
|2
|1
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Rodrigo I
|3
|0
|Паулиньо Виктор
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Patrick I
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Bruno Praxedes
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Матеус Лейте
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
25%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
10
23
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
3
30%
6
26%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
20%
5
22%
31-45
3
30%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
20%
5
22%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
5
29%
29%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
5
29%
29%
5
31%
76-90
Забито
22
38
13 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 16
12 Не забивали 8
6
27%
9
24%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
5
23%
9
24%
31-45
5
23%
5
13%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
4
18%
7
18%
76-90
Пропущено
27
29
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 18
1
4%
3
10%
1-15
8
30%
30%
3
10%
16-30
2
7%
7
24%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
8
30%
30%
4
14%
61-75
5
19%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Куяба - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Васко да Гама - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|28
|18
|5
|5
|44 - 21
|59
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|29
|16
|4
|9
|45 - 35
|52
|3.
|Брагантино
|29
|12
|13
|4
|47 - 32
|49
|4.
|Фламенго
|26
|15
|4
|7
|48 - 24
|49
|5.
|Форталеза
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|6.
|Коринтианс
|28
|10
|11
|7
|30 - 26
|41
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|29
|10
|11
|8
|37 - 31
|41
|8.
|Флуминенсе
|29
|10
|9
|10
|28 - 31
|39
|9.
|Америка Минейро
|29
|9
|11
|9
|29 - 30
|38
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|9
|10
|8
|24 - 24
|37
|11.
|Сан-Паулу
|1:0
|29
|8
|13
|8
|23 - 27
|37
|12.
|Сеара
|29
|7
|15
|7
|27 - 30
|36
|13.
|Куяба
|28
|7
|14
|7
|27 - 28
|35
|14.
|Сантос
|29
|8
|11
|10
|26 - 34
|35
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|10
|4
|14
|32 - 37
|34
|16.
|Байя
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|17.
|Жувентуде
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|18.
|Спорт Ресифи
|29
|6
|9
|14
|15 - 27
|27
|19.
|Гремио
|27
|7
|5
|15
|24 - 35
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|28
|1
|10
|17
|24 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|3.
|Фламенго
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|4.
|Сеара
|15
|7
|6
|2
|19 - 12
|27
|5.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|Брагантино
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|7.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|8.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|9.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|10.
|Сан-Паулу
|1:0
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|13.
|Жувентуде
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|15.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|16.
|Байя
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|17.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|16 - 16
|17
|18.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|7
|2
|5
|19 - 13
|23
|4.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|5.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|6.
|Форталеза
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|7.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|1:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|4
|8
|9 - 19
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Гремио
|13
|3
|0
|10
|8 - 19
|9
|19.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8