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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сан-Паулу
1:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
5' Гол
Габриэл Барбоза
36' Желтая карточка
Куэста Виктор
78' Желтая карточка
Роша Кайке
90'+6
1
Tiago
Luis
Volpi
20
Орехуэла
Луис
5
Арболеда
Роберт
22
Миранда
Жоао
6
Рейналдо
Мануэл
26
Igor
Gomes
14
Lizeiro
21
Габриэл
Барбоза
16
Leo
XV
11
Лусиано
Невес
77
Ригони
Эмилиано
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
23
Паулиньо
Виктор
30
Джонни
19
Rodrigo
I
8
Эденилсон
дос
Сантос
21
Бошилья
Габриэл
27
José
Maurisio3
49
Juan
Cuesta
Сан-Паулу
4-3-1-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

32 матча

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:5
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:0
Г
0:0
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:2
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
1:1
СA
2:0
СA
0:0
Г1ЙД
1:2
БСА
1:1
БСА
0:1
БСА
2:3
БСА
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:3
СA
1:3
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ригони Эмилиано 4 0.14
Кальери Хонатан 3 (1) 0.1
Pablo I 3 (1) 0.1
Рейналдо Мануэл 2 (2) 0.07
Габриэл Барбоза 2 0.07
Igor Gomes 2 0.07
Eder1 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Martin Nicolas Benitez 1 0.03
Арболеда Роберт 1 0.03
Витор Буэно 1 0.03
Лусиано Невес 1 0.03
Rodrigo Nestor 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 11 0.38
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.31
Patrick I 3 0.1
Дурадо Родриго 2 0.07
Тайсон Фреда 2 0.07
Rodrigo I 2 0.07
José Maurisio3 1 0.03
Герреро Паоло 1 0.03
Матеус Лейте 1 0.03
Кайо Ранхел 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Gustavo Maia 1 0.03
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паласиос Карлос 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейналдо Мануэл 7 0
Миранда Жоао 6 0
Leo XV 6 0
Igor Vinicius 6 0
Welington 5 0
Martin Nicolas Benitez 3 1
Bruno VI 4 0
Lizeiro 4 0
Igor Gomes 4 0
Ригони Эмилиано 2 1
Rodrigo Nestor 2 1
Antonio Galeano 3 0
Арболеда Роберт 2 0
Лусиано Невес 2 0
Невес Габриэль 2 0
Luan5 2 0
Marcus Alencar 2 0
Эрнанес Лима 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Tiago Luis Volpi 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Рохас Хоао II 1 0
Lucas Perri 1 0
Eder1 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 8 0
Moises VII 5 1
Дурадо Родриго 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Эденилсон дос Сантос 4 1
Yuri Alberto 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Саравия Ренсо 2 1
Тьяго Гальярдо 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Паулиньо Виктор 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Patrick I 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Тайсон Фреда 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
José Maurisio3 2 0
Bruno Praxedes 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Роша Кайке 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
31%
3
20%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
3
30%
6
26%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
20%
5
22%
31-45
3
30%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
20%
5
22%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
5
29%
29%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
5
29%
29%
5
31%
76-90

Забито

23
38
14 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
7
30%
9
24%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
5
22%
9
24%
31-45
5
22%
5
13%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
4
17%
7
18%
76-90

Пропущено

27
30
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
1
4%
4
13%
1-15
8
30%
30%
3
10%
16-30
2
7%
7
23%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
8
30%
30%
4
13%
61-75
5
19%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Куяба - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Васко да Гама - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 28 18 5 5 44 - 21 59
2. Палмейрас Сан-Паулу 29 16 4 9 45 - 35 52
3. Брагантино 29 12 13 4 47 - 32 49
4. Фламенго 26 15 4 7 48 - 24 49
5. Форталеза 29 14 6 9 39 - 32 48
6. Коринтианс 28 10 11 7 30 - 26 41
7. Интернасьонал Порту Алегре 29 10 11 8 37 - 31 41
8. Флуминенсе 29 10 9 10 28 - 31 39
9. Америка Минейро 29 9 11 9 29 - 30 38
10. Атлетико Гойяненсе 0:0 28 9 11 8 24 - 24 38
11. Сан-Паулу 29 8 13 8 23 - 27 37
12. Сеара 29 7 15 7 27 - 30 36
13. Куяба 28 7 14 7 27 - 28 35
14. Сантос 29 8 11 10 26 - 34 35
15. Атлетико Паранаэнсе 28 10 4 14 32 - 37 34
16. Байя 29 8 9 12 32 - 39 33
17. Жувентуде 29 6 12 11 27 - 36 30
18. Спорт Ресифи 0:0 30 6 10 14 15 - 27 28
19. Гремио 27 7 5 15 24 - 35 26
20. Шапекоэнсе 28 1 10 17 24 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 11 1 1 28 - 8 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
3. Фламенго 14 9 1 4 23 - 13 28
4. Сеара 15 7 6 2 19 - 12 27
5. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
6. Брагантино 15 5 8 2 23 - 17 23
7. Америка Минейро 15 6 5 4 14 - 10 23
8. Сантос 14 6 5 3 14 - 11 23
9. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
10. Сан-Паулу 15 5 8 2 13 - 10 23
11. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
12. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 18 - 17 21
13. Жувентуде 15 5 6 4 14 - 14 21
14. Атлетико Гойяненсе 0:0 14 4 7 3 11 - 11 19
15. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
16. Байя 14 5 4 5 19 - 18 19
17. Гремио 14 4 5 5 16 - 16 17
18. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
19. Спорт Ресифи 0:0 15 3 6 6 6 - 8 15
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 14 7 2 5 19 - 13 23
4. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
5. Фламенго 12 6 3 3 25 - 11 21
6. Форталеза 15 6 3 6 18 - 19 21
7. Атлетико Гойяненсе 0:0 14 5 4 5 13 - 13 19
8. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
9. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 14 - 15 18
10. Флуминенсе 15 4 4 7 13 - 18 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
14. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
15. Спорт Ресифи 0:0 15 3 4 8 9 - 19 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
18. Гремио 13 3 0 10 8 - 19 9
19. Сеара 14 0 9 5 8 - 18 9
20. Шапекоэнсе 14 1 5 8 14 - 26 8
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сан-Паулу 1:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн


 

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