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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Олесунн
2:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Старт
0'
0:1
45' Гол
Марковик Эман
49' Желтая карточка
Фельман Давид
51' Желтая карточка
Cameron Ian Cresswell
52' Желтая карточка
Марес Люк
1:1
62' Гол
Хеуген Сигурд
1:2
65' Гол
Cameron Ian Cresswell
2:2
71' Гол
Хеуген Сигурд
73'
13
Лэнсинг
Майкл
33
Simen
Rafn
3
Янсен
Квинт
5
Фельман
Давид
18
Олафссон
Давид-Кристьян
38
Nikolai
Soeyset
Hopland
6
Сегберг
Эрленд
14
Torbjoern
Kallevaag
9
Кастро
Никлас
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
12
Вишне
Амунн
5
Peter
Reinhardsen
14
Марес
Люк
15
Робстад
Хенрик
22
Тённесен
Кристоффер
20
Cameron
Ian
Cresswell
8
Kristoffer
Valsvik
11
Шульц
Эрик
21
Шеквист
Сандер
Хансен
9
Рамсланн
Мартин
10
Марковик
Эман
Олесунн
4-2-3-1
Старт
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Старт

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
2:0
Т
1:0
Т
3:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ТМК
0:0
Т
1:4
Т
1:1
Т
2:0
Т
3:1
ТМК
2:2
ТМС
2:2
Т
1:2
Т
1:2
ТМС
2:4
Т
1:1
Т
2:2
Т
0:0
КН
1:0
Т
2:3
Т
1:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
1:1
ТМС
0:0
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 16 (3) 0.59
Нордли Симен Болькан 8 0.3
Кастро Никлас 7 0.26
Kristoffer Oedemarksbakken 6 0.22
Сегберг Эрленд 5 0.19
Бармен Кристоффер 5 (3) 0.19
Torbjoern Kallevaag 3 0.11
Дубвик Исак 2 0.07
Фельман Давид 2 0.07
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Агдестейн Торбьорн 1 0.04
Браянац Муамер 1 0.04
Simen Rafn 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 14 (4) 0.52
Шульц Эрик 8 0.3
Рамсланн Мартин 6 0.22
Шеквист Сандер Хансен 4 0.15
Matias Belli Moldskred 3 0.11
Тённесен Кристоффер 2 0.07
Твейта Йон-Хельге 2 0.07
Робстад Хенрик 2 0.07
Берган Вегар 2 0.07
Peter Reinhardsen 2 0.07
Sebastian Buch 2 0.07
Угланн Микаэль 1 0.04
Cameron Ian Cresswell 1 0.04
Preben Hille 1 0.04
Эль-Макрини Мохамед 0 0
Хьераннсен-Скёу Аск 0 0
Kristoffer Valsvik 0 0
Марес Люк 0 0
Акинйеми Аделеке 0 0
Basilio Nchama 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Никлас 4 1
Simen Rafn 5 0
Лима Эриксон 5 0
Фельман Давид 4 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Сегберг Эрленд 3 0
Хеуген Сигурд 3 0
Олафссон Давид-Кристьян 3 0
Дубвик Исак 3 0
Гроннер Йонас 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Диа Мамаду 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робстад Хенрик 6 0
Шульц Эрик 5 0
Эль-Макрини Мохамед 3 0
Рамсланн Мартин 3 0
Cameron Ian Cresswell 3 0
Твейта Йон-Хельге 2 0
Берган Вегар 2 0
Kristoffer Valsvik 2 0
Тённесен Кристоффер 2 0
Марес Люк 2 0
Вишне Амунн 2 0
Акинйеми Аделеке 2 0
Matias Belli Moldskred 2 0
Emil Groenn Pedersen 2 0
Доймеланд Йонас 1 0
Марковик Эман 1 0
Угланн Микаэль 1 0
Уйкани Алтин 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Sebastian Buch 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
24
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
7
21%
3
13%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
5
15%
2
8%
46-60
5
15%
8
33%
61-75
4
12%
5
21%
76-90

Пропущено

15
25
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
4
16%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
6
40%
6
24%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
1
7%
6
24%
76-90

Забито

26
27
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
2
8%
7
26%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
6
23%
6
22%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
5
19%
3
11%
76-90

Пропущено

21
27
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
4
19%
3
11%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
5
24%
6
22%
31-45
4
19%
6
22%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
2
10%
6
22%
76-90

Забито

59
51
29 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
9
15%
10
20%
1-15
10
17%
6
12%
16-30
10
17%
8
16%
31-45
11
19%
8
16%
46-60
10
17%
11
22%
61-75
9
15%
8
16%
76-90

Пропущено

36
52
20 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 23
5
14%
7
13%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
11
31%
12
23%
31-45
7
19%
9
17%
46-60
6
17%
8
15%
61-75
3
8%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0
Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Олесунн - Дьерв 1:1 Гроруд - Олесунн 1:2 Санднес - Олесунн 0:0
Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2
Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Старт - Фредрикстад 2:6 Старт - Мьёндален 4:2 Брюне - Старт 4:2 Улленсакер-Киса - Старт 1:3 Старт - КФУМ 2:3 Хам-Кам - Старт 3:2 Старт - Согндаль 1:1 Фредрикстад - Старт 2:2 Видар - Старт 0:2 Экспресс - Старт 0:8 Старт - Стйордалс Блинк 4:1 Старт - Рёуфосс 1:1 КФУМ - Старт 0:2 Старт - Хам-Кам 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 27 18 6 3 58 - 20 60
2. Олесунн 2:2 27 14 10 3 61 - 38 52
3. Дьерв 27 14 9 4 46 - 40 51
4. Фредрикстад 27 14 6 7 55 - 38 48
5. Согндаль 26 11 7 8 37 - 28 40
6. Осане 27 11 5 11 40 - 48 38
7. КФУМ 27 10 7 10 38 - 42 37
8. Старт 2:2 27 9 7 11 53 - 54 34
9. Ранхейм 27 9 7 11 52 - 52 34
10. Санднес 27 9 7 11 38 - 45 34
11. Рёуфосс 27 9 4 14 46 - 49 31
12. Брюне 27 9 4 14 38 - 44 31
13. Гроруд 27 8 4 15 38 - 54 28
14. Улленсакер-Киса 27 6 8 13 29 - 43 26
15. Стйордалс Блинк 26 7 5 14 29 - 48 26
16. Стрёммен 27 3 12 12 27 - 42 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 14 11 1 2 35 - 13 34
2. Олесунн 2:2 14 8 6 0 35 - 17 30
3. Дьерв 14 8 5 1 24 - 17 29
4. Фредрикстад 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Санднес 14 7 2 5 24 - 23 23
6. Осане 14 7 2 5 24 - 26 23
7. КФУМ 13 7 2 4 21 - 16 23
8. Ранхейм 14 6 4 4 31 - 27 22
9. Согндаль 13 5 6 2 20 - 14 21
10. Рёуфосс 13 7 0 6 28 - 23 21
11. Брюне 13 6 3 4 23 - 16 21
12. Стйордалс Блинк 13 5 5 3 17 - 12 20
13. Гроруд 13 5 1 7 20 - 24 16
14. Стрёммен 14 3 7 4 13 - 16 16
15. Старт 2:2 13 4 3 6 25 - 29 15
16. Улленсакер-Киса 13 3 4 6 12 - 15 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 13 7 5 1 23 - 7 26
2. Олесунн 2:2 13 6 4 3 26 - 21 22
3. Дьерв 13 6 4 3 22 - 23 22
4. Фредрикстад 14 6 3 5 25 - 23 21
5. Согндаль 13 6 1 6 17 - 14 19
6. Старт 2:2 14 5 4 5 28 - 25 19
7. Осане 13 4 3 6 16 - 22 15
8. КФУМ 14 3 5 6 17 - 26 14
9. Улленсакер-Киса 14 3 4 7 17 - 28 13
10. Ранхейм 13 3 3 7 21 - 25 12
11. Гроруд 14 3 3 8 18 - 30 12
12. Санднес 13 2 5 6 14 - 22 11
13. Рёуфосс 14 2 4 8 18 - 26 10
14. Брюне 14 3 1 10 15 - 28 10
15. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 12 - 36 6
16. Стрёммен 13 0 5 8 14 - 26 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Марковик Эман бьет в цель!
  • 19'
    Симен Рафн уходит с поля. Хатлехоль Йёрген выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Старт
5.30
5.45
6.40
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Где смотреть матч Олесунн 2:2 Старт онлайн


 

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