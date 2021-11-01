Норвегия: Первый дивизион 2021
2:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Колор Лайн
0:1
45' ГолМарковик Эман
49' Желтая карточкаФельман Давид
51' Желтая карточкаCameron Ian Cresswell
52' Желтая карточкаМарес Люк
1:1
62' ГолХеуген Сигурд
1:2
65' ГолCameron Ian Cresswell
2:2
71' ГолХеуген Сигурд
33
Simen
Rafn
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Simen RafnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Дубвик ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диа МамадуНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
36 Sander Svela
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
Ход матча
45'
0:1
49'
52'
62'
1:1
65'
71'
2:2
История личных встреч
Олесунн
Старт
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|16 (3)
|0.59
|Нордли Симен Болькан
|8
|0.3
|Кастро Никлас
|7
|0.26
|Kristoffer Oedemarksbakken
|6
|0.22
|Сегберг Эрленд
|5
|0.19
|Бармен Кристоффер
|5 (3)
|0.19
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0.11
|Дубвик Исак
|2
|0.07
|Фельман Давид
|2
|0.07
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Агдестейн Торбьорн
|1
|0.04
|Браянац Муамер
|1
|0.04
|Simen Rafn
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|14 (4)
|0.52
|Шульц Эрик
|8
|0.3
|Рамсланн Мартин
|6
|0.22
|Шеквист Сандер Хансен
|4
|0.15
|Matias Belli Moldskred
|3
|0.11
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.07
|Твейта Йон-Хельге
|2
|0.07
|Робстад Хенрик
|2
|0.07
|Берган Вегар
|2
|0.07
|Peter Reinhardsen
|2
|0.07
|Sebastian Buch
|2
|0.07
|Угланн Микаэль
|1
|0.04
|Cameron Ian Cresswell
|1
|0.04
|Preben Hille
|1
|0.04
|Эль-Макрини Мохамед
|0
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|0
|0
|Kristoffer Valsvik
|0
|0
|Марес Люк
|0
|0
|Акинйеми Аделеке
|0
|0
|Basilio Nchama
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Никлас
|4
|1
|Simen Rafn
|5
|0
|Лима Эриксон
|5
|0
|Фельман Давид
|4
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Сегберг Эрленд
|3
|0
|Хеуген Сигурд
|3
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|3
|0
|Дубвик Исак
|3
|0
|Гроннер Йонас
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робстад Хенрик
|6
|0
|Шульц Эрик
|5
|0
|Эль-Макрини Мохамед
|3
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Cameron Ian Cresswell
|3
|0
|Твейта Йон-Хельге
|2
|0
|Берган Вегар
|2
|0
|Kristoffer Valsvik
|2
|0
|Тённесен Кристоффер
|2
|0
|Марес Люк
|2
|0
|Вишне Амунн
|2
|0
|Акинйеми Аделеке
|2
|0
|Matias Belli Moldskred
|2
|0
|Emil Groenn Pedersen
|2
|0
|Доймеланд Йонас
|1
|0
|Марковик Эман
|1
|0
|Угланн Микаэль
|1
|0
|Уйкани Алтин
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Sebastian Buch
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
24
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
7
21%
3
13%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
5
15%
2
8%
46-60
5
15%
8
33%
61-75
4
12%
5
21%
76-90
Пропущено
15
25
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
4
16%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
6
40%
6
24%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
1
7%
6
24%
76-90
Забито
26
27
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
2
8%
7
26%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
6
23%
6
22%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
5
19%
3
11%
76-90
Пропущено
21
27
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
4
19%
3
11%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
5
24%
6
22%
31-45
4
19%
6
22%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
2
10%
6
22%
76-90
Забито
59
51
29 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
9
15%
10
20%
1-15
10
17%
6
12%
16-30
10
17%
8
16%
31-45
11
19%
8
16%
46-60
10
17%
11
22%
61-75
9
15%
8
16%
76-90
Пропущено
36
52
20 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 23
5
14%
7
13%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
11
31%
12
23%
31-45
7
19%
9
17%
46-60
6
17%
8
15%
61-75
3
8%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0
Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Олесунн - Дьерв 1:1 Гроруд - Олесунн 1:2 Санднес - Олесунн 0:0
Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2
Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Старт - Фредрикстад 2:6 Старт - Мьёндален 4:2 Брюне - Старт 4:2 Улленсакер-Киса - Старт 1:3 Старт - КФУМ 2:3 Хам-Кам - Старт 3:2 Старт - Согндаль 1:1 Фредрикстад - Старт 2:2 Видар - Старт 0:2 Экспресс - Старт 0:8 Старт - Стйордалс Блинк 4:1 Старт - Рёуфосс 1:1 КФУМ - Старт 0:2 Старт - Хам-Кам 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|27
|18
|6
|3
|58 - 20
|60
|2.
|Олесунн
|2:2
|27
|14
|10
|3
|61 - 38
|52
|3.
|Дьерв
|27
|14
|9
|4
|46 - 40
|51
|4.
|Фредрикстад
|27
|14
|6
|7
|55 - 38
|48
|5.
|Согндаль
|26
|11
|7
|8
|37 - 28
|40
|6.
|Осане
|27
|11
|5
|11
|40 - 48
|38
|7.
|КФУМ
|27
|10
|7
|10
|38 - 42
|37
|8.
|Старт
|2:2
|27
|9
|7
|11
|53 - 54
|34
|9.
|Ранхейм
|27
|9
|7
|11
|52 - 52
|34
|10.
|Санднес
|27
|9
|7
|11
|38 - 45
|34
|11.
|Рёуфосс
|27
|9
|4
|14
|46 - 49
|31
|12.
|Брюне
|27
|9
|4
|14
|38 - 44
|31
|13.
|Гроруд
|27
|8
|4
|15
|38 - 54
|28
|14.
|Улленсакер-Киса
|27
|6
|8
|13
|29 - 43
|26
|15.
|Стйордалс Блинк
|26
|7
|5
|14
|29 - 48
|26
|16.
|Стрёммен
|27
|3
|12
|12
|27 - 42
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|14
|11
|1
|2
|35 - 13
|34
|2.
|Олесунн
|2:2
|14
|8
|6
|0
|35 - 17
|30
|3.
|Дьерв
|14
|8
|5
|1
|24 - 17
|29
|4.
|Фредрикстад
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Санднес
|14
|7
|2
|5
|24 - 23
|23
|6.
|Осане
|14
|7
|2
|5
|24 - 26
|23
|7.
|КФУМ
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|8.
|Ранхейм
|14
|6
|4
|4
|31 - 27
|22
|9.
|Согндаль
|13
|5
|6
|2
|20 - 14
|21
|10.
|Рёуфосс
|13
|7
|0
|6
|28 - 23
|21
|11.
|Брюне
|13
|6
|3
|4
|23 - 16
|21
|12.
|Стйордалс Блинк
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|13.
|Гроруд
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|14.
|Стрёммен
|14
|3
|7
|4
|13 - 16
|16
|15.
|Старт
|2:2
|13
|4
|3
|6
|25 - 29
|15
|16.
|Улленсакер-Киса
|13
|3
|4
|6
|12 - 15
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|13
|7
|5
|1
|23 - 7
|26
|2.
|Олесунн
|2:2
|13
|6
|4
|3
|26 - 21
|22
|3.
|Дьерв
|13
|6
|4
|3
|22 - 23
|22
|4.
|Фредрикстад
|14
|6
|3
|5
|25 - 23
|21
|5.
|Согндаль
|13
|6
|1
|6
|17 - 14
|19
|6.
|Старт
|2:2
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|7.
|Осане
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|8.
|КФУМ
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|9.
|Улленсакер-Киса
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|10.
|Ранхейм
|13
|3
|3
|7
|21 - 25
|12
|11.
|Гроруд
|14
|3
|3
|8
|18 - 30
|12
|12.
|Санднес
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|13.
|Рёуфосс
|14
|2
|4
|8
|18 - 26
|10
|14.
|Брюне
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|15.
|Стйордалс Блинк
|13
|2
|0
|11
|12 - 36
|6
|16.
|Стрёммен
|13
|0
|5
|8
|14 - 26
|5