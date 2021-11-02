США: МЛС 2021
0:1
Второй тайм: 46'
Стадион: Lumen Field
0:1
19' ГолЧичарито
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
11
Смит
Брэд
20
Депай
Ник
91
Фишер
Онил
14
Чичарито
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
-
11 Смит БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
23 Leo Chu
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
40 матчей
35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.5%
40%
27.5%
13 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|16 (3)
|0.48
|Ролдан Кристиан
|6
|0.18
|Монтеро Фреди
|6
|0.18
|Медранда Джимми
|4
|0.12
|Joao Paulo I
|3
|0.09
|Смит Брэд
|3
|0.09
|Брюин Уилл
|3
|0.09
|Бенезе Николя
|3
|0.09
|Арреага Хавьер
|2
|0.06
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|Leo Chu
|1
|0.03
|О'Нил Шейн
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|15 (1)
|0.45
|Кабрал Кевин
|5
|0.15
|Кьестан Саша
|5 (4)
|0.15
|Равелсон Райан
|5
|0.15
|Васкес Виктор II
|3
|0.09
|Грандсир Самуэль
|3
|0.09
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.06
|Йовелич Деян
|2
|0.06
|Альварес Эфраин
|2
|0.06
|Зубак Итан
|1
|0.03
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Депай Ник
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Еймар
|8
|0
|Joao Paulo I
|7
|0
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Руидиас Рауль
|5
|0
|Толо Нуху
|4
|0
|Рольдан Александер
|4
|0
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|Медранда Джимми
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Монтеро Фреди
|1
|0
|Фрай Стефан
|1
|0
|Бенезе Николя
|1
|0
|Роу Келин
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Делем Жорди
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Доббелер Итан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|Samuel Adeniran
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Хулиан
|7
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|Чичарито
|4
|0
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|Кьестан Саша
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Равелсон Райан
|2
|0
|Салдана Адам
|2
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
18
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
4
15%
2
11%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
6
22%
3
17%
46-60
6
22%
3
17%
61-75
5
19%
6
33%
76-90
Пропущено
14
33
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
1
7%
2
6%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
4
29%
6
18%
31-45
3
21%
5
15%
46-60
1
7%
7
21%
61-75
5
36%
8
24%
76-90
Забито
25
26
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
1
4%
2
8%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
20%
5
19%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
6
24%
4
15%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
13%
3
16%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
5
31%
3
16%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Забито
52
44
19 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
5
10%
4
9%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
7
13%
8
18%
31-45
12
23%
8
18%
46-60
10
19%
8
18%
61-75
11
21%
10
23%
76-90
Пропущено
30
52
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 29
3
10%
5
10%
1-15
3
10%
8
15%
16-30
6
20%
8
15%
31-45
8
27%
8
15%
46-60
2
7%
13
25%
61-75
8
27%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|47 - 34
|53
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|33
|12
|17
|4
|54 - 32
|53
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|48 - 48
|48
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 36
|47
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|38 - 32
|46
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 45
|44
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|53 - 53
|44
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|44 - 42
|43
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|38 - 63
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|36 - 72
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|57 - 36
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|33
|17
|7
|9
|51 - 32
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0 Заявка
|33
|14
|7
|12
|47 - 50
|49
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|50 - 51
|49
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 43
|47
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|53 - 51
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 52
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|32 - 52
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 18
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 15
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 31
|21
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6