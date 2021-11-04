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США: МЛС 2021

2021
Остин
3:1
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
1' Гол
Дриусси Себастьян
21' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя
2:0
22' Гол
Касканте Хулио
50' Желтая карточка
Галлахер Джон
3:0
60' Гол
Страуд Джаред
3:1
65' Гол
Рассел Джонни
90'+6
41
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
21
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
15
Даниэль
Перейра
7
Почеттино
Томас
20
Страуд
Джаред
25
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
99
Джитте
Мусса
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
6
Санчес
Илье
20
Саллой
Даниэль
7
Рассел
Джонни
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
Остин
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Остин
Спортинг Канзас-Сити

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагундес Диего 7 0.21
Домингес Сесильо 7 (1) 0.21
Дриусси Себастьян 5 0.15
Ринг Александр 4 0.12
Галлахер Джон 3 0.09
Касканте Хулио 2 0.06
Почеттино Томас 2 0.06
Страуд Джаред 1 0.03
Хименес Эктор 1 0.03
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Джитте Мусса 1 0.03
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Редес Родни 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 16 0.48
Рассел Джонни 15 (3) 0.45
Пулидо Алан 8 (2) 0.24
Кинда Гади 5 (1) 0.15
Шелтон Кири 3 0.09
Бузио Джанлука 2 0.06
Линдси Джейлин 2 0.06
Дюк Кэмерон 2 0.06
Мартинш Луиш 1 0.03
Эрнандес Фелипе 1 0.03
Вальтер Реми 1 0.03
Маури Хосе 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Зуси Грэм 0 0
Эспиноза Роджер 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Александр 5 2
Даниэль Перейра 7 0
Касканте Хулио 4 1
Фагундес Диего 5 0
Страуд Джаред 5 0
Романа Джохан 5 0
Лима Ник 4 0
Хименес Эктор 2 1
Домингес Сесильо 3 0
Почеттино Томас 3 0
Колманич Жан 3 0
Беслер Мэтт 2 0
Дриусси Себастьян 2 0
Стувер Брэд 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Галлахер Джон 1 0
Freddy Kleemann 1 0
Aedan Stanley 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 6 1
Зуси Грэм 7 0
Санчес Илье 6 0
Кинда Гади 5 0
Исима-Мирен Николя 4 0
Саллой Даниэль 4 0
Вальтер Реми 2 1
Линдси Джейлин 3 0
Фонтас Андреу 2 0
Пунчец Роберто 2 0
Мелия Тим 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Мартинш Луиш 1 0
Диа Амаду II 1 0
Дюк Кэмерон 1 0
Барбер Грейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
26
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
6
22%
5
19%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
6
22%
4
15%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
3
11%
6
23%
61-75
4
15%
3
12%
76-90

Пропущено

25
23
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
2
9%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
5
20%
5
22%
31-45
6
24%
6
26%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
3
12%
3
13%
76-90

Забито

8
32
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
27 Не забивали 17
1
13%
4
13%
1-15
2
25%
3
9%
16-30
2
25%
7
22%
31-45
1
13%
5
16%
46-60
2
25%
5
16%
61-75
0
0%
8
25%
76-90

Пропущено

28
16
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
7%
3
19%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
6
21%
4
25%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
7
25%
4
25%
76-90

Забито

35
58
21 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 16
16 Не забивали 4
7
20%
9
16%
1-15
6
17%
7
12%
16-30
8
23%
11
19%
31-45
5
14%
9
16%
46-60
5
14%
11
19%
61-75
4
11%
11
19%
76-90

Пропущено

53
39
21 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 25
4
8%
5
13%
1-15
6
11%
8
21%
16-30
11
21%
6
15%
31-45
12
23%
10
26%
46-60
10
19%
3
8%
61-75
10
19%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1
Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 33 14 11 8 47 - 34 53
3. Нэшвилл Заявка 33 12 17 4 54 - 32 53
4. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
5. Атланта Юнайтед Заявка 33 12 12 9 43 - 36 48
6. Орландо Сити Заявка 33 12 12 9 48 - 48 48
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 33 13 8 12 38 - 32 47
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 33 12 10 11 46 - 42 46
9. Коламбус Кру Заявка 33 12 8 13 44 - 45 44
10. Ди Си Юнайтед Заявка 33 13 5 15 53 - 53 44
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 33 6 10 17 38 - 63 28
14. Цинциннати Заявка 33 4 8 21 36 - 72 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 33 17 8 8 52 - 32 59
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 33 17 7 9 58 - 39 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс 3:0 Заявка 33 16 4 13 53 - 51 52
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 33 12 12 9 44 - 44 48
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 33 13 8 12 47 - 51 47
8. Лос-Анджелес Заявка 33 12 9 12 51 - 46 45
9. Реал Солт-Лейк 0:3 Заявка 33 13 6 14 53 - 54 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Остин Заявка 33 9 4 20 35 - 53 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 9 4 3 29 - 21 31
8. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
10. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс 3:0 Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк 0:3 Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед Заявка 16 3 7 6 18 - 22 16
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс 3:0 Заявка 17 6 2 9 21 - 29 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
8. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк 0:3 Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Касканте Хулио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Исима-Мирен Николя получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Дриусси Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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