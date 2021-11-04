США: МЛС 2021
3:1
Конец матча
Стадион: Q2 Stadium
1:0
1' ГолДриусси Себастьян
21' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
2:0
22' ГолКасканте Хулио
50' Желтая карточкаГаллахер Джон
3:0
60' ГолСтрауд Джаред
3:1
65' ГолРассел Джонни
41
Стувер
Брэд
21
Колманич
Жан
99
Джитте
Мусса
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Манне КекутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кинда ГадиНападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
- Полузащитник
-
32 Маури ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
46 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
1'
22'
2:0
50'
60'
3:0
65'
3:1
История личных встреч
Остин
Спортинг Канзас-Сити
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагундес Диего
|7
|0.21
|Домингес Сесильо
|7 (1)
|0.21
|Дриусси Себастьян
|5
|0.15
|Ринг Александр
|4
|0.12
|Галлахер Джон
|3
|0.09
|Касканте Хулио
|2
|0.06
|Почеттино Томас
|2
|0.06
|Страуд Джаред
|1
|0.03
|Хименес Эктор
|1
|0.03
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Джитте Мусса
|1
|0.03
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|16
|0.48
|Рассел Джонни
|15 (3)
|0.45
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.24
|Кинда Гади
|5 (1)
|0.15
|Шелтон Кири
|3
|0.09
|Бузио Джанлука
|2
|0.06
|Линдси Джейлин
|2
|0.06
|Дюк Кэмерон
|2
|0.06
|Мартинш Луиш
|1
|0.03
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.03
|Вальтер Реми
|1
|0.03
|Маури Хосе
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Зуси Грэм
|0
|0
|Эспиноза Роджер
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Александр
|5
|2
|Даниэль Перейра
|7
|0
|Касканте Хулио
|4
|1
|Фагундес Диего
|5
|0
|Страуд Джаред
|5
|0
|Романа Джохан
|5
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Хименес Эктор
|2
|1
|Домингес Сесильо
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Колманич Жан
|3
|0
|Беслер Мэтт
|2
|0
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0
|Галлахер Джон
|1
|0
|Freddy Kleemann
|1
|0
|Aedan Stanley
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|6
|1
|Зуси Грэм
|7
|0
|Санчес Илье
|6
|0
|Кинда Гади
|5
|0
|Исима-Мирен Николя
|4
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Вальтер Реми
|2
|1
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Пунчец Роберто
|2
|0
|Мелия Тим
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Диа Амаду II
|1
|0
|Дюк Кэмерон
|1
|0
|Барбер Грейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
26
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
6
22%
5
19%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
6
22%
4
15%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
3
11%
6
23%
61-75
4
15%
3
12%
76-90
Пропущено
25
23
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
2
9%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
5
20%
5
22%
31-45
6
24%
6
26%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
3
12%
3
13%
76-90
Забито
8
32
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
27 Не забивали 17
1
13%
4
13%
1-15
2
25%
3
9%
16-30
2
25%
7
22%
31-45
1
13%
5
16%
46-60
2
25%
5
16%
61-75
0
0%
8
25%
76-90
Пропущено
28
16
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
7%
3
19%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
6
21%
4
25%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
7
25%
4
25%
76-90
Забито
35
58
21 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 16
16 Не забивали 4
7
20%
9
16%
1-15
6
17%
7
12%
16-30
8
23%
11
19%
31-45
5
14%
9
16%
46-60
5
14%
11
19%
61-75
4
11%
11
19%
76-90
Пропущено
53
39
21 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 25
4
8%
5
13%
1-15
6
11%
8
21%
16-30
11
21%
6
15%
31-45
12
23%
10
26%
46-60
10
19%
3
8%
61-75
10
19%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1
Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|47 - 34
|53
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|33
|12
|17
|4
|54 - 32
|53
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|43 - 36
|48
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|48 - 48
|48
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|38 - 32
|47
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|46 - 42
|46
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 45
|44
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|53 - 53
|44
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|38 - 63
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|36 - 72
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|52 - 32
|59
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|58 - 39
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|33
|16
|4
|13
|53 - 51
|52
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|44 - 44
|48
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 51
|47
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 46
|45
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:3 Заявка
|33
|13
|6
|14
|53 - 54
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Остин
|Заявка
|33
|9
|4
|20
|35 - 53
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 21
|31
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|3.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:3 Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 22
|16
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 29
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:3 Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6