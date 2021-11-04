США: МЛС 2021
0:3
Перерыв
Стадион: Рио Тинто
0:1
17' ГолБланко Себастьян
36' Желтая карточкаРуис Пабло
0:2
38' Гол в свои воротаЭррера Аарон
0:3
45' ГолБланко Себастьян
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
12
Кларк
Стив
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
85 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
17'
36'
38'
0:2
45'
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
31 матч
38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейлах Дамир
|15
|0.45
|Руснак Альберт
|10 (2)
|0.3
|Рубин Рубио
|8
|0.24
|Джулио Андерсон
|8
|0.24
|Мерам Джастин
|2
|0.06
|Вуд Бобби
|2
|0.06
|Чанг Майкель
|2
|0.06
|Глэд Джастин
|2
|0.06
|Эррера Аарон
|1
|0.03
|Jony Menendez
|1
|0.03
|Холт Эрик
|1
|0.03
|Руис Пабло
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Луис Эвертон
|0
|0
|Беслер Ник
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.33
|Асприлья Дайрон
|10 (1)
|0.3
|Чара Йимми
|7
|0.21
|Бланко Себастьян
|6
|0.18
|Эбобисс Жереми
|4
|0.12
|Лориа Марвин
|2
|0.06
|Паредес Кристиан
|2
|0.06
|Незгода Ярослав
|2
|0.06
|Валери Диего
|2 (1)
|0.06
|George Fochive
|2
|0.06
|Уильямсон Эрик
|1
|0.03
|Чара Диего
|1
|0.03
|Туилома Билл
|1
|0.03
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|Жупарич Дарио
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Бонилья Пабло
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глэд Джастин
|7
|1
|Крейлах Дамир
|8
|0
|Руис Пабло
|7
|0
|Руснак Альберт
|6
|0
|Луис Эвертон
|6
|0
|Эррера Аарон
|6
|0
|Мерам Джастин
|5
|0
|Тоя Донни
|4
|0
|Беслер Ник
|4
|0
|Холт Эрик
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Морган Эштон
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Jony Menendez
|2
|0
|Очоа Дэвид
|2
|0
|Даткович Тони
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Поудер Ноа
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|7
|1
|Жупарич Дарио
|8
|0
|Валери Диего
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Паредес Кристиан
|6
|0
|Асприлья Дайрон
|5
|0
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Туилома Билл
|3
|1
|Бланко Себастьян
|4
|0
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|0
|Бонилья Пабло
|4
|0
|Самбрано Ренсо
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Уильямсон Эрик
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
17
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
6
21%
3
18%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
6
21%
2
12%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
9
32%
2
12%
76-90
Пропущено
19
30
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
5%
5
17%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
7
37%
6
20%
76-90
Забито
26
33
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
1
4%
4
12%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
6
23%
7
21%
31-45
5
19%
5
15%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
8
31%
7
21%
76-90
Пропущено
31
21
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
10%
2
10%
1-15
6
19%
5
24%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
7
23%
5
24%
61-75
6
19%
6
29%
76-90
Забито
54
50
24 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
7
13%
7
14%
1-15
5
9%
7
14%
16-30
12
22%
9
18%
31-45
9
17%
9
18%
46-60
4
7%
9
18%
61-75
17
31%
9
18%
76-90
Пропущено
50
51
18 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 24
4
8%
7
14%
1-15
8
16%
9
18%
16-30
6
12%
8
16%
31-45
9
18%
5
10%
46-60
10
20%
10
20%
61-75
13
26%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1
Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1
Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|47 - 34
|53
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|33
|12
|17
|4
|54 - 32
|53
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|43 - 36
|48
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|48 - 48
|48
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|38 - 32
|47
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|46 - 42
|46
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 45
|44
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|53 - 53
|44
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|38 - 63
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|36 - 72
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|52 - 32
|59
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|58 - 39
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|33
|16
|4
|13
|53 - 51
|52
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|44 - 44
|48
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 51
|47
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 46
|45
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:3 Заявка
|33
|13
|6
|14
|53 - 54
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Остин
|Заявка
|33
|9
|4
|20
|35 - 53
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 21
|31
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|3.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:3 Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 22
|16
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 29
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:3 Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6