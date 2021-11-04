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США: МЛС 2021

2021
Реал Солт-Лейк
0:3
Перерыв

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
0:1
17' Гол
Бланко Себастьян
36' Желтая карточка
Руис Пабло
0:2
38' Гол в свои ворота
Эррера Аарон
0:3
45' Гол
Бланко Себастьян
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
2
Броди
Эндрю
25
Луис
Эвертон
6
Руис
Пабло
16
Чанг
Майкель
11
Руснак
Альберт
14
Рубин
Рубио
8
Крейлах
Дамир
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
10
Бланко
Себастьян
23
Чара
Йимми
27
Асприлья
Дайрон
11
Незгода
Ярослав
Реал Солт-Лейк
3-4-1-2
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

31 матч

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

М
6:1
М
3:2
М
2:1
М
4:4
М
2:1
М
1:0
М
1:2
М
3:0
М
1:4
М
2:1
М
1:3
М
1:0
М
2:2
М
2:2
М
0:1
М
0:1
ОК
2:0
М
0:0
М
0:0
М
1:3
М
1:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
4:2
М
3:3
ОК
2:1
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейлах Дамир 15 0.45
Руснак Альберт 10 (2) 0.3
Рубин Рубио 8 0.24
Джулио Андерсон 8 0.24
Мерам Джастин 2 0.06
Вуд Бобби 2 0.06
Чанг Майкель 2 0.06
Глэд Джастин 2 0.06
Эррера Аарон 1 0.03
Jony Menendez 1 0.03
Холт Эрик 1 0.03
Руис Пабло 0 0
Броди Эндрю 0 0
Луис Эвертон 0 0
Беслер Ник 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 11 (1) 0.33
Асприлья Дайрон 10 (1) 0.3
Чара Йимми 7 0.21
Бланко Себастьян 6 0.18
Эбобисс Жереми 4 0.12
Лориа Марвин 2 0.06
Паредес Кристиан 2 0.06
Незгода Ярослав 2 0.06
Валери Диего 2 (1) 0.06
George Fochive 2 0.06
Уильямсон Эрик 1 0.03
Чара Диего 1 0.03
Туилома Билл 1 0.03
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Жупарич Дарио 0 0
Santiago Moreno 0 0
Мабьяла Ларрис 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Бонилья Пабло 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глэд Джастин 7 1
Крейлах Дамир 8 0
Руис Пабло 7 0
Руснак Альберт 6 0
Луис Эвертон 6 0
Эррера Аарон 6 0
Мерам Джастин 5 0
Тоя Донни 4 0
Беслер Ник 4 0
Холт Эрик 3 0
Сильва Марсело 2 0
Морган Эштон 2 0
Чанг Майкель 2 0
Jony Menendez 2 0
Очоа Дэвид 2 0
Даткович Тони 1 0
Броди Эндрю 1 0
Поудер Ноа 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 7 1
Жупарич Дарио 8 0
Валери Диего 6 0
Мабьяла Ларрис 6 0
Паредес Кристиан 6 0
Асприлья Дайрон 5 0
Браво Клаудио III 5 0
Туилома Билл 3 1
Бланко Себастьян 4 0
Ванранкин Хосе Карлос 4 0
Бонилья Пабло 4 0
Самбрано Ренсо 2 0
Кларк Стив 1 0
Чара Йимми 1 0
George Fochive 1 0
Лориа Марвин 1 0
Бодили Блейк 1 0
Уильямсон Эрик 1 0
Santiago Moreno 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
6
21%
3
18%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
6
21%
2
12%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
9
32%
2
12%
76-90

Пропущено

19
30
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
5%
5
17%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
7
37%
6
20%
76-90

Забито

26
33
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
1
4%
4
12%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
6
23%
7
21%
31-45
5
19%
5
15%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
8
31%
7
21%
76-90

Пропущено

31
21
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
10%
2
10%
1-15
6
19%
5
24%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
7
23%
5
24%
61-75
6
19%
6
29%
76-90

Забито

54
50
24 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
7
13%
7
14%
1-15
5
9%
7
14%
16-30
12
22%
9
18%
31-45
9
17%
9
18%
46-60
4
7%
9
18%
61-75
17
31%
9
18%
76-90

Пропущено

50
51
18 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 24
4
8%
7
14%
1-15
8
16%
9
18%
16-30
6
12%
8
16%
31-45
9
18%
5
10%
46-60
10
20%
10
20%
61-75
13
26%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1
Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1
Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 33 14 11 8 47 - 34 53
3. Нэшвилл Заявка 33 12 17 4 54 - 32 53
4. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
5. Атланта Юнайтед Заявка 33 12 12 9 43 - 36 48
6. Орландо Сити Заявка 33 12 12 9 48 - 48 48
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 33 13 8 12 38 - 32 47
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 33 12 10 11 46 - 42 46
9. Коламбус Кру Заявка 33 12 8 13 44 - 45 44
10. Ди Си Юнайтед Заявка 33 13 5 15 53 - 53 44
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 33 6 10 17 38 - 63 28
14. Цинциннати Заявка 33 4 8 21 36 - 72 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 33 17 8 8 52 - 32 59
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 33 17 7 9 58 - 39 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс 3:0 Заявка 33 16 4 13 53 - 51 52
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 33 12 12 9 44 - 44 48
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 33 13 8 12 47 - 51 47
8. Лос-Анджелес Заявка 33 12 9 12 51 - 46 45
9. Реал Солт-Лейк 0:3 Заявка 33 13 6 14 53 - 54 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Остин Заявка 33 9 4 20 35 - 53 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 9 4 3 29 - 21 31
8. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
10. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс 3:0 Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк 0:3 Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед Заявка 16 3 7 6 18 - 22 16
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс 3:0 Заявка 17 6 2 9 21 - 29 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
8. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк 0:3 Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Эррера Аарон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    36'
    Руис Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Портленд Тимберс
9.20
5.52
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:3 Портленд Тимберс онлайн


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