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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Сарпсборг-08
4:1
Конец матча

Стадион:
Стабек
0'
1:0
5' Гол
Линнсет Йонатан
41' Желтая карточка
Карамоко Бенджамин
68' Желтая карточка
Болли Матис
2:0
75' Гол
Упсет Кристиан
3:0
78' Гол
Линнсет Йонатан
3:1
79' Гол
Болли Матис
4:1
86' Гол
Упсет Кристиан
90'+4
21
Кристиансен
Андерс
II
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
28
Карамоко
Бенджамин
32
Вишне
Эйрик
77
Чанаджия
Дарио
20
Салетрос
Антон
24
Дюрестам
Микаэль
11
Линнсет
Йонатан
25
Майгор
Миккел
29
Коне
Ибраима
12
Сандберг
Маркус
2
Педерсен
Каспер
5
Месик
Иван
18
Мое
Еппе
15
Оттесен
Стурла
10
Сольбаккен
Маркус
26
Подставски
Томаш
8
Хауген
Фредрик
19
Вернерссон
Виктор
23
Эдвардсен
Оливер
17
Аземи
Фитим
Сарпсборг-08
3-4-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Стабек

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Т
3:1
ТМК
2:2
Т
4:0
Т
1:1
Т
0:0
Т
3:3
Т
1:3
Т
4:2
ТМК
3:2
Т
2:2
Т
3:0
ТМК
3:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
0:1
ТМК
2:2
Т
1:1
Т
3:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линнсет Йонатан 10 0.38
Коне Ибраима 10 (1) 0.38
Упсет Кристиан 4 0.15
Томассен Йоахим 3 0.12
Салетрос Антон 2 0.08
Хальворсен Уле Йорген 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Мухаммед Рашад 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Майгор Миккел 0 0
Чанаджия Дарио 0 0
Солтведт Йоахим 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 6 0.23
Болли Матис 3 0.12
Вангберг Симен 3 0.12
Нуса Антонио 3 0.12
Хансен Корнелиус 2 0.08
Геэльмуйден Херман 2 0.08
Скютте Саммю 2 (1) 0.08
Оттесен Стурла 1 0.04
Киркеволд Пол 1 0.04
Мое Еппе 1 0.04
Хауген Фредрик 1 0.04
Аземи Фитим 1 0.04
Аманква Яу 1 0.04
Киносита Косуке 1 0.04
Martin Hoeyland 1 0.04
Месик Иван 1 0.04
Шала Херолинд 0 0
Подставски Томаш 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 5 1
Томассен Йоахим 6 0
Салетрос Антон 4 1
Карамоко Бенджамин 4 0
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Несс Николай 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Линнсет Йонатан 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Кристиансен Андерс II 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Мухаммед Рашад 1 0
Боянг Сулайман 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Сандберг Маркус 2 1
Хансен Корнелиус 2 1
Вангберг Симен 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Месик Иван 3 0
Мое Еппе 3 0
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Болли Матис 1 0
Хауген Фредрик 1 0
Подставски Томаш 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Сабастин Уче 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
11%
2
12%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
6
32%
7
41%
76-90

Пропущено

13
32
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
8%
5
16%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
2
15%
3
9%
31-45
3
23%
7
22%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
5
38%
9
28%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
15%
4
29%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
5
38%
3
21%
76-90

Пропущено

28
23
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
7%
5
22%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
6
21%
1
4%
31-45
7
25%
3
13%
46-60
6
21%
6
26%
61-75
6
21%
7
30%
76-90

Забито

32
31
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
4
13%
6
19%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
11
34%
10
32%
76-90

Пропущено

41
55
13 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 36
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
3
7%
10
18%
1-15
2
5%
5
9%
16-30
8
20%
4
7%
31-45
10
24%
10
18%
46-60
7
17%
10
18%
61-75
11
27%
16
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1
Стабек
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1
Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 25 16 6 3 50 - 21 54
2. Мольде Заявка 25 14 5 6 57 - 34 47
3. Викинг Заявка 25 13 5 7 50 - 43 44
4. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
5. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга Заявка 25 9 10 6 40 - 33 37
8. Сарпсборг-08 Заявка 26 10 5 11 34 - 39 35
9. Стрёмсгодсет Заявка 25 9 6 10 38 - 34 33
10. Хёугесунн Заявка 25 9 5 11 41 - 38 32
11. Саннефьёрд Заявка 25 8 5 12 30 - 42 29
12. Одд Заявка 25 7 8 10 36 - 47 29
13. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
14. Стабек Заявка 26 5 6 15 30 - 56 21
15. Бранн Заявка 26 4 9 13 32 - 49 21
16. Мьёндален Заявка 25 3 10 12 30 - 42 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
2. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
3. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
4. Стрёмсгодсет Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
10. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 12 4 4 4 24 - 22 16
13. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
14. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
4. Викинг Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
8. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
9. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
10. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
11. Саннефьёрд Заявка 12 3 1 8 14 - 28 10
12. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
13. Мьёндален Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
14. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
15. Хёугесунн Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Карамоко Бенджамин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Линнсет Йонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сарпсборг-08 4:1 Стабек онлайн


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