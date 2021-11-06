Норвегия: Типпелиген 2021
4:1
Конец матча
Стадион: Сарпсборг
1:0
5' ГолЛиннсет Йонатан
41' Желтая карточкаКарамоко Бенджамин
68' Желтая карточкаБолли Матис
2:0
75' ГолУпсет Кристиан
3:0
78' ГолЛиннсет Йонатан
3:1
79' ГолБолли Матис
4:1
86' ГолУпсет Кристиан
32
Вишне
Эйрик
29
Коне
Ибраима
18
Мое
Еппе
17
Аземи
Фитим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Ход матча
5'
1:0
68'
75'
78'
79'
3:1
86'
4:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Сарпсборг-08
Стабек
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линнсет Йонатан
|10
|0.38
|Коне Ибраима
|10 (1)
|0.38
|Упсет Кристиан
|4
|0.15
|Томассен Йоахим
|3
|0.12
|Салетрос Антон
|2
|0.08
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Мухаммед Рашад
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Солтведт Йоахим
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.23
|Болли Матис
|3
|0.12
|Вангберг Симен
|3
|0.12
|Нуса Антонио
|3
|0.12
|Хансен Корнелиус
|2
|0.08
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.08
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.08
|Оттесен Стурла
|1
|0.04
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Мое Еппе
|1
|0.04
|Хауген Фредрик
|1
|0.04
|Аземи Фитим
|1
|0.04
|Аманква Яу
|1
|0.04
|Киносита Косуке
|1
|0.04
|Martin Hoeyland
|1
|0.04
|Месик Иван
|1
|0.04
|Шала Херолинд
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|5
|1
|Томассен Йоахим
|6
|0
|Салетрос Антон
|4
|1
|Карамоко Бенджамин
|4
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Кристиансен Андерс II
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Сандберг Маркус
|2
|1
|Хансен Корнелиус
|2
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Месик Иван
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
11%
2
12%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
6
32%
7
41%
76-90
Пропущено
13
32
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
8%
5
16%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
2
15%
3
9%
31-45
3
23%
7
22%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
5
38%
9
28%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
15%
4
29%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
5
38%
3
21%
76-90
Пропущено
28
23
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
7%
5
22%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
6
21%
1
4%
31-45
7
25%
3
13%
46-60
6
21%
6
26%
61-75
6
21%
7
30%
76-90
Забито
32
31
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
4
13%
6
19%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
11
34%
10
32%
76-90
Пропущено
41
55
13 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 36
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
3
7%
10
18%
1-15
2
5%
5
9%
16-30
8
20%
4
7%
31-45
10
24%
10
18%
46-60
7
17%
10
18%
61-75
11
27%
16
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1
Стабек
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1
Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|50 - 21
|54
|2.
|Мольде
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|57 - 34
|47
|3.
|Викинг
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|50 - 43
|44
|4.
|Русенборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|52 - 35
|43
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 34
|40
|7.
|Волеренга
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|40 - 33
|37
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 39
|35
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 34
|33
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|41 - 38
|32
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|30 - 42
|29
|12.
|Одд
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|36 - 47
|29
|13.
|Тромсё
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 40
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 56
|21
|15.
|Бранн
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|32 - 49
|21
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|30 - 42
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|3.
|Мольде
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 22
|16
|13.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|14.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|4.
|Викинг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|9.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 28
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|14.
|Бранн
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 27
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6