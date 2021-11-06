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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Бранн
2:2
Конец матча

Стадион:
Русенборг
0'
14' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
14' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
0:1
17' Гол
Сейде Эмиль Конрадсен
1:1
23' Гол
Финне Бор
2:1
25' Гол
Тейлор Роберт
2:2
54' Гол
Хольсе Карло
59' Желтая карточка
Сейде Эмиль Конрадсен
90'+3
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
4
Кольскоген
Оле
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
9
Странд
Петтер
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Вагич
Павле
16
Ховланд
Эвен
25
Андерссон
Адам
20
Тагсет
Эдвард
11
Хольсе
Карло
21
Скарсем
Олаус
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
18
Хольм
Ноа
Бранн
4-3-3
Русенборг
4-1-4-1

Ход матча

14'
Нильсен Сиверт
 
14'
 
Рейтан Эрленд Даль
17'
0:1
Сейде Эмиль Конрадсен
(Рейтан Эрленд Даль)
23'
Финне Бор
1:1
25'
Тейлор Роберт
(Расмуссен Матиас)
2:1
45'
Мёллер Вольфе Давид
Кристиансен Рубен
 
54'
2:2
Хольсе Карло
(Рейтан Эрленд Даль)
55'
Хове Рунар
Кнудсен Фредрик
 
59'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
63'
 
Конрадсен Андрес
Тагсет Эдвард
63'
 
Видесхейм-Пауль Расмус
Сейде Эмиль Конрадсен
75'
Симба Мунга
Финне Бор
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Бранн
Русенборг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 15 побед

26 матчей

26.9%
19.2%
53.9%
7 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Т
3:2
Т
2:3
Т
1:2
Т
0:0
Т
0:1
ТМК
1:0
Т
1:2
Т
1:2
Т
0:3
Т
2:1
С
0:2
Т
1:1
Т
3:0
Т
3:1
Т
5:2
Т
1:4
Т
4:0
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:6
Т
2:1
Т
2:3
Т
3:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Роберт 6 (1) 0.23
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.23
Бамба Дауда 6 0.23
Расмуссен Матиас 2 0.08
Финне Бор 2 0.08
Странд Петтер 1 0.04
Сконес Каспер 1 0.04
Кристиансен Рубен 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Симба Мунга 1 0.04
Педерсен Даниэль 1 0.04
Твейта Йон-Хельге 1 0.04
Сери Яфет 1 0.04
Нильсен Сиверт 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 10 0.38
Захариассен Кристоффер 8 0.31
Хольсе Карло 6 0.23
Сейде Эмиль Конрадсен 5 0.19
Исламович Дино 4 0.15
Хольм Ноа 3 0.12
Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.12
Молинс Гильермо 2 0.08
Ховланд Эвен 2 0.08
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.08
Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
Скарсем Олаус 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Конрадсен Андрес 1 0.04
Шербечич Бесим 1 0.04
Хофф Вебьёрн 0 0
Андерссон Адам 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 5 1
Нильсен Сиверт 3 0
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Eirik Horneland 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Адам 3 1
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Рейтан Эрленд Даль 4 0
Шелбред Пер-Сильян 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Тетти Александер 2 0
Исламович Дино 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Сейде Эмиль Конрадсен 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Хольм Ноа 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Вагич Павле 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
20
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
1
6%
8
40%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
8
50%
3
15%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
8
33%
3
18%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90

Забито

15
33
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
13%
6
18%
1-15
4
27%
8
24%
16-30
1
7%
2
6%
31-45
2
13%
4
12%
46-60
5
33%
6
18%
61-75
1
7%
7
21%
76-90

Пропущено

26
17
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
8%
2
12%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
8
31%
4
24%
61-75
4
15%
5
29%
29%
76-90

Забито

31
53
12 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
3
10%
7
13%
1-15
7
23%
12
23%
16-30
2
6%
10
19%
31-45
4
13%
7
13%
46-60
6
19%
7
13%
61-75
9
29%
29%
10
19%
76-90

Пропущено

50
34
21 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 20
2
4%
5
15%
1-15
12
24%
4
12%
16-30
7
14%
2
6%
31-45
6
12%
7
21%
46-60
12
24%
7
21%
61-75
11
22%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1
Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3
Русенборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2
Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 25 16 6 3 50 - 21 54
2. Мольде Заявка 25 14 5 6 57 - 34 47
3. Викинг Заявка 25 13 5 7 50 - 43 44
4. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
5. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга Заявка 25 9 10 6 40 - 33 37
8. Сарпсборг-08 Заявка 26 10 5 11 34 - 39 35
9. Стрёмсгодсет Заявка 25 9 6 10 38 - 34 33
10. Хёугесунн Заявка 25 9 5 11 41 - 38 32
11. Саннефьёрд Заявка 25 8 5 12 30 - 42 29
12. Одд Заявка 25 7 8 10 36 - 47 29
13. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
14. Стабек Заявка 26 5 6 15 30 - 56 21
15. Бранн Заявка 26 4 9 13 32 - 49 21
16. Мьёндален Заявка 25 3 10 12 30 - 42 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
2. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
3. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
4. Стрёмсгодсет Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
10. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 12 4 4 4 24 - 22 16
13. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
14. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
4. Викинг Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
8. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
9. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
10. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
11. Саннефьёрд Заявка 12 3 1 8 14 - 28 10
12. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
13. Мьёндален Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
14. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
15. Хёугесунн Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
Где смотреть матч Бранн 2:2 Русенборг онлайн


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