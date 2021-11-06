Норвегия: Типпелиген 2021
14' Желтая карточкаНильсен Сиверт
14' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
0:1
17' ГолСейде Эмиль Конрадсен
1:1
23' ГолФинне Бор
2:1
25' ГолТейлор Роберт
2:2
54' ГолХольсе Карло
59' Желтая карточкаСейде Эмиль Конрадсен
11
Финне
Бор
23
Вагич
Павле
16
Ховланд
Эвен
11
Хольсе
Карло
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хове РунарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Вагич ПавлеЗащитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хольм НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
14'
17'
23'
1:1
25'
54'
75'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
11 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Бранн
Русенборг
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 15 побед
26 матчей
26.9%
19.2%
53.9%
7 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Роберт
|6 (1)
|0.23
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.23
|Бамба Дауда
|6
|0.23
|Расмуссен Матиас
|2
|0.08
|Финне Бор
|2
|0.08
|Странд Петтер
|1
|0.04
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Симба Мунга
|1
|0.04
|Педерсен Даниэль
|1
|0.04
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|Сери Яфет
|1
|0.04
|Нильсен Сиверт
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|10
|0.38
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.31
|Хольсе Карло
|6
|0.23
|Сейде Эмиль Конрадсен
|5
|0.19
|Исламович Дино
|4
|0.15
|Хольм Ноа
|3
|0.12
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.12
|Молинс Гильермо
|2
|0.08
|Ховланд Эвен
|2
|0.08
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.08
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.04
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|1
|0.04
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Конрадсен Андрес
|1
|0.04
|Шербечич Бесим
|1
|0.04
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|5
|1
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Форрен Вегард
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Сконес Каспер
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Бамба Дауда
|2
|0
|Eirik Horneland
|1
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Адам
|3
|1
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|4
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Тетти Александер
|2
|0
|Исламович Дино
|2
|0
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|Сейде Эмиль Конрадсен
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Хольм Ноа
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
1
6%
8
40%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
8
50%
3
15%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
8
33%
3
18%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90
Забито
15
33
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
13%
6
18%
1-15
4
27%
8
24%
16-30
1
7%
2
6%
31-45
2
13%
4
12%
46-60
5
33%
6
18%
61-75
1
7%
7
21%
76-90
Пропущено
26
17
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
8%
2
12%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
8
31%
4
24%
61-75
4
15%
5
29%
29%
76-90
Забито
31
53
12 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
3
10%
7
13%
1-15
7
23%
12
23%
16-30
2
6%
10
19%
31-45
4
13%
7
13%
46-60
6
19%
7
13%
61-75
9
29%
29%
10
19%
76-90
Пропущено
50
34
21 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 20
2
4%
5
15%
1-15
12
24%
4
12%
16-30
7
14%
2
6%
31-45
6
12%
7
21%
46-60
12
24%
7
21%
61-75
11
22%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1
Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3
Русенборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2
Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|50 - 21
|54
|2.
|Мольде
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|57 - 34
|47
|3.
|Викинг
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|50 - 43
|44
|4.
|Русенборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|52 - 35
|43
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 34
|40
|7.
|Волеренга
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|40 - 33
|37
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 39
|35
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 34
|33
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|41 - 38
|32
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|30 - 42
|29
|12.
|Одд
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|36 - 47
|29
|13.
|Тромсё
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 40
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 56
|21
|15.
|Бранн
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|32 - 49
|21
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|30 - 42
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|3.
|Мольде
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 22
|16
|13.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|14.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|4.
|Викинг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|9.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 28
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|14.
|Бранн
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 27
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6