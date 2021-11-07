США: МЛС 2021
0:1
Перерыв
Стадион: Янки
21' Красная карточкаЗелалем Гедион
25' Желтая карточкаГлеснес Якоб
0:1
27' ГолПржибылко Каспер
31' Желтая карточкаВагнер Кай
16
Сэндс
Джеймс
19
Медина
Хесус
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
-
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
21'
25'
27'
0:1
31'
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|18 (4)
|0.53
|Медина Хесус
|9
|0.26
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.21
|Хавьер Тиаго
|4
|0.12
|Паркс Китон
|4
|0.12
|Моралес Максимильяно
|3
|0.09
|Родригес Сантьяго
|3
|0.09
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.06
|Talles Magno
|2
|0.06
|Амундсен Мальте
|1
|0.03
|Калленс Александр
|1
|0.03
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|Джонсон Шон
|0
|0
|Барраса Луис
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|12 (2)
|0.35
|Сантос Сержио II
|6
|0.18
|Газдаг Даниэль
|4 (1)
|0.12
|Бёрк Кори
|4
|0.12
|Вагнер Кай
|3
|0.09
|Глеснес Якоб
|3
|0.09
|Бедойя Алехандро
|3
|0.09
|Ааронсон Пакстен
|3
|0.09
|Монтейру Жамиру
|2
|0.06
|Салливан Куинн
|2
|0.06
|Эллиотт Джек
|2
|0.06
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|МакГлинн Джек
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Шано Максим
|6
|1
|Асеведо Николас
|6
|1
|Медина Хесус
|7
|0
|Сэндс Джеймс
|7
|0
|Моралес Альфредо
|5
|1
|Моралес Максимильяно
|4
|1
|Паркс Китон
|2
|2
|Хавьер Тиаго
|3
|1
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|Калленс Александр
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Тиннерхольм Антон
|2
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Зелалем Гедион
|0
|1
|Джонсон Шон
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|1
|Вагнер Кай
|8
|1
|Монтейру Жамиру
|8
|0
|Глеснес Якоб
|7
|0
|Эллиотт Джек
|7
|0
|Мбезо Оливье
|7
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Сантос Сержио II
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Фриз Мэтт
|1
|1
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Блэйк Андре
|2
|0
|Фонтана Энтони
|2
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
22
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
5
14%
2
9%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
5
14%
5
23%
31-45
9
26%
5
23%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
6
17%
6
27%
76-90
Пропущено
13
24
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
3
23%
6
25%
61-75
5
38%
5
21%
76-90
Забито
20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
4
20%
4
16%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
4
20%
5
20%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
5
25%
5
20%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
2
9%
2
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
6
27%
2
20%
46-60
6
27%
2
20%
61-75
1
5%
2
20%
76-90
Забито
55
47
24 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 19
6 Не забивали 5
9
16%
6
13%
1-15
6
11%
6
13%
16-30
9
16%
10
21%
31-45
12
22%
8
17%
46-60
8
15%
6
13%
61-75
11
20%
11
23%
76-90
Пропущено
35
34
13 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
4
11%
5
15%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
7
20%
6
18%
46-60
9
26%
8
24%
61-75
6
17%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|34
|22
|8
|4
|65 - 40
|74
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|34
|15
|11
|8
|48 - 34
|56
|3.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|55 - 36
|50
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|34
|12
|13
|9
|48 - 48
|49
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|43 - 37
|48
|8.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|45 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|34
|12
|11
|11
|46 - 42
|47
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|34
|11
|6
|17
|35 - 53
|39
|12.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 53
|34
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 72
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|52 - 32
|59
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|58 - 39
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|53 - 52
|52
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|44 - 44
|48
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 51
|47
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 46
|45
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|54 - 54
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Остин
|Заявка
|33
|9
|4
|20
|35 - 53
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 17
|40
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|4.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 22
|33
|5.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 13
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 21
|32
|9.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 27
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 30
|18
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 23
|16
|8.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 18
|16
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 35
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6