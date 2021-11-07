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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
0:1
Перерыв

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
21' Красная карточка
Зелалем Гедион
25' Желтая карточка
Глеснес Якоб
0:1
27' Гол
Пржибылко Каспер
31' Желтая карточка
Вагнер Кай
1
Джонсон
Шон
16
Сэндс
Джеймс
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
23
Зелалем
Гедион
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
23
Пржибылко
Каспер
10
Монтейру
Жамиру
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 18 (4) 0.53
Медина Хесус 9 0.26
Тажури-Шради Исмаэль 7 0.21
Хавьер Тиаго 4 0.12
Паркс Китон 4 0.12
Моралес Максимильяно 3 0.09
Родригес Сантьяго 3 0.09
Тораринссон Гудмундур 2 0.06
Talles Magno 2 0.06
Амундсен Мальте 1 0.03
Калленс Александр 1 0.03
Моралес Альфредо 0 0
Тиннерхольм Антон 0 0
Джонсон Шон 0 0
Барраса Луис 0 0
Грей Тэйвон 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 12 (2) 0.35
Сантос Сержио II 6 0.18
Газдаг Даниэль 4 (1) 0.12
Бёрк Кори 4 0.12
Вагнер Кай 3 0.09
Глеснес Якоб 3 0.09
Бедойя Алехандро 3 0.09
Ааронсон Пакстен 3 0.09
Монтейру Жамиру 2 0.06
Салливан Куинн 2 0.06
Эллиотт Джек 2 0.06
Флэк Леон 1 0.03
Мбезо Оливье 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
МакГлинн Джек 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 9 0
Шано Максим 6 1
Асеведо Николас 6 1
Медина Хесус 7 0
Сэндс Джеймс 7 0
Моралес Альфредо 5 1
Моралес Максимильяно 4 1
Паркс Китон 2 2
Хавьер Тиаго 3 1
Тораринссон Гудмундур 4 0
Калленс Александр 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Жассон Андрес 3 0
Тиннерхольм Антон 2 0
Тажури-Шради Исмаэль 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Зелалем Гедион 0 1
Джонсон Шон 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Вагнер Кай 8 1
Монтейру Жамиру 8 0
Глеснес Якоб 7 0
Эллиотт Джек 7 0
Мбезо Оливье 7 0
Бедойя Алехандро 4 0
Сантос Сержио II 4 0
Флэк Леон 4 0
Фриз Мэтт 1 1
Пржибылко Каспер 2 0
Пауэлл Альвас 2 0
Блэйк Андре 2 0
Фонтана Энтони 2 0
Реал Мэттью 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
22
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
5
14%
2
9%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
5
14%
5
23%
31-45
9
26%
5
23%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
6
17%
6
27%
76-90

Пропущено

13
24
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
3
23%
6
25%
61-75
5
38%
5
21%
76-90

Забито

20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
4
20%
4
16%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
4
20%
5
20%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
5
25%
5
20%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
2
9%
2
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
6
27%
2
20%
46-60
6
27%
2
20%
61-75
1
5%
2
20%
76-90

Забито

55
47
24 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 19
6 Не забивали 5
9
16%
6
13%
1-15
6
11%
6
13%
16-30
9
16%
10
21%
31-45
12
22%
8
17%
46-60
8
15%
6
13%
61-75
11
20%
11
23%
76-90

Пропущено

35
34
13 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
4
11%
5
15%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
7
20%
6
18%
46-60
9
26%
8
24%
61-75
6
17%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 34 22 8 4 65 - 40 74
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 34 15 11 8 48 - 34 56
3. Нэшвилл 1:1 Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 34 14 8 12 55 - 36 50
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 34 12 13 9 48 - 48 49
6. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 34 12 12 10 43 - 37 48
8. Коламбус Кру 1:0 Заявка 34 13 8 13 45 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 34 12 11 11 46 - 42 47
11. Интер Майами 0:0 Заявка 34 11 6 17 35 - 53 39
12. Чикаго Файр 0:1 Заявка 34 9 7 18 36 - 53 34
13. Торонто 1:3 Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати 1:0 Заявка 34 5 8 21 37 - 72 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 33 17 8 8 52 - 32 59
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 33 17 7 9 58 - 39 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс Заявка 33 16 4 13 53 - 52 52
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 33 12 12 9 44 - 44 48
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 33 13 8 12 47 - 51 47
8. Лос-Анджелес Заявка 33 12 9 12 51 - 46 45
9. Реал Солт-Лейк Заявка 33 13 6 14 54 - 54 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Остин Заявка 33 9 4 20 35 - 53 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 17 12 4 1 31 - 17 40
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
4. Коламбус Кру 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 22 33
5. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
6. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 17 10 3 4 36 - 13 33
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 17 9 5 3 29 - 21 32
9. Орландо Сити 0:0 Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами 0:0 Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто 1:3 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати 1:0 Заявка 17 2 5 10 17 - 27 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 17 4 6 7 19 - 30 18
6. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 17 3 7 7 18 - 23 16
8. Интер Майами 0:0 Заявка 17 4 4 9 9 - 18 16
9. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру 1:0 Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати 1:0 Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто 1:3 Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
8. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Вагнер Кай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Пржибылко Каспер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Глеснес Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Зелалем Гедион получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    УДАЛЕНИЕ! - Зелалем Гедион увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Филадельфия Юнион
8.67
4.63
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион онлайн


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