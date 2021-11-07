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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
1:0
Перерыв

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
1:0
21' Гол
Бейли Зико
33' Желтая карточка
Станко Калеб
25
Фермеер
Кеннет
16
Бейли
Зико
5
Вальесилья
Эксон
3
Блэкетт
Тайлер
18
Матаррита
Рональд
7
Кубо
Юя
6
Медунянин
Харис
33
Станко
Калеб
11
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
2
Эрнандес
Рональд
14
Ибарра
Франко
9
Россетто
Матеус
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
7
Мартинес
Хосеф
8
Барко
Эсекьель
Цинциннати
4-4-2
Атланта Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Цинциннати
Атланта Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
4:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:1
М
0:2
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brenner da Silva 8 (2) 0.24
Акоста Лусиано 7 0.21
Васкес Брэндон 4 0.12
Барреаль Альваро 3 0.09
Медунянин Харис 3 0.09
Матаррита Рональд 2 0.06
Вальесилья Эксон 2 0.06
Атанга Исаак 1 0.03
Бейли Зико 1 0.03
Кастильо Эдгар 1 0.03
Локадия Юрген 1 0.03
Блэкетт Тайлер 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Крус Аллан 1 0.03
Кэмерон Джефф 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 11 (2) 0.32
Морено Марселино 9 (3) 0.26
Барко Эсекьель 7 (1) 0.21
Араужо Луис 4 0.12
Уолкс Антон 2 0.06
Белло Джордж 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Хайндмен Эмерсон 1 0.03
Эрнандес Рональд 1 0.03
Конвей Джексон 1 0.03
Кэмпбелл Джордж 1 0.03
Лопез Эрик 1 0.03
Леннон Брукс 0 0
Alan Franco1 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Чол Мачоп 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмерон Джефф 8 0
Вальесилья Эксон 7 0
Крус Аллан 5 1
Кубо Юя 6 0
Станко Калеб 6 0
Акоста Лусиано 6 0
Матаррита Рональд 6 0
Барреаль Альваро 4 1
Кастильо Эдгар 5 0
Brenner da Silva 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 3 0
Васкес Брэндон 2 0
Вало Флориан 2 0
Бейли Зико 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Атанга Исаак 0 1
Медунянин Харис 1 0
Фермеер Кеннет 1 0
Мокоджо Камохело 1 0
Блэкетт Тайлер 1 0
Хагглунд Ник 1 0
Дювалл Крис 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Сантьяго 8 0
Alan Franco1 7 0
Уолкс Антон 6 0
Барко Эсекьель 4 1
Морено Марселино 5 0
Лопез Эрик 4 0
Малрейни Джейк 2 1
Торрес Эрик 3 0
Белло Джордж 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Хайндмен Эмерсон 2 0
Россетто Матеус 2 0
Араужо Луис 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 0 1
Гузан Брэд 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Дамм Хурхен 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Адамс Мохаммед 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Ибарра Франко 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
18
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
13%
4
22%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Пропущено

28
22
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
14%
2
9%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
3
11%
7
32%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
25%
4
18%
76-90

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
6
29%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
3
14%
6
27%
76-90

Пропущено

44
17
20 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
9
20%
0
0%
1-15
5
11%
1
6%
16-30
6
14%
3
18%
31-45
8
18%
2
12%
46-60
9
20%
3
18%
61-75
7
16%
8
47%
76-90

Забито

36
40
19 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 18
12 Не забивали 9
8
22%
7
18%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
7
19%
4
10%
31-45
6
17%
6
15%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
6
17%
10
25%
76-90

Пропущено

72
39
32 В 1-м тайме 11
40 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 24
13
18%
2
5%
1-15
8
11%
2
5%
16-30
11
15%
7
18%
31-45
11
15%
9
23%
46-60
15
21%
7
18%
61-75
14
19%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1
Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 34 22 8 4 65 - 40 74
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 34 15 11 8 48 - 34 56
3. Нэшвилл 1:1 Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 34 14 8 12 55 - 36 50
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 34 12 13 9 48 - 48 49
6. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 34 12 12 10 43 - 37 48
8. Коламбус Кру 1:0 Заявка 34 13 8 13 45 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 34 12 11 11 46 - 42 47
11. Интер Майами 0:0 Заявка 34 11 6 17 35 - 53 39
12. Чикаго Файр 0:1 Заявка 34 9 7 18 36 - 53 34
13. Торонто 1:3 Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати 1:0 Заявка 34 5 8 21 37 - 72 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 33 17 8 8 52 - 32 59
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 33 17 7 9 58 - 39 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс Заявка 33 16 4 13 53 - 52 52
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 33 12 12 9 44 - 44 48
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 33 13 8 12 47 - 51 47
8. Лос-Анджелес Заявка 33 12 9 12 51 - 46 45
9. Реал Солт-Лейк Заявка 33 13 6 14 54 - 54 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Остин Заявка 33 9 4 20 35 - 53 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 17 12 4 1 31 - 17 40
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
4. Коламбус Кру 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 22 33
5. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
6. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 17 10 3 4 36 - 13 33
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 17 9 5 3 29 - 21 32
9. Орландо Сити 0:0 Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами 0:0 Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто 1:3 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати 1:0 Заявка 17 2 5 10 17 - 27 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 17 4 6 7 19 - 30 18
6. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 17 3 7 7 18 - 23 16
8. Интер Майами 0:0 Заявка 17 4 4 9 9 - 18 16
9. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру 1:0 Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати 1:0 Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто 1:3 Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
8. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Станко Калеб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Бейли Зико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Атланта Юнайтед
4.30
4.18
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 1:0 Атланта Юнайтед онлайн


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