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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
1:2
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
1:0
21' Гол
Бейли Зико
33' Желтая карточка
Станко Калеб
64' Желтая карточка
Эрнандес Рональд
1:1
70' Гол
Робинсон Майлз
1:2
79' Гол
Мартинес Хосеф
86' Желтая карточка
Араужо Луис
88' Желтая карточка
Матаррита Рональд
90'+3
25
Фермеер
Кеннет
16
Бейли
Зико
5
Вальесилья
Эксон
3
Блэкетт
Тайлер
18
Матаррита
Рональд
7
Кубо
Юя
6
Медунянин
Харис
33
Станко
Калеб
11
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
2
Эрнандес
Рональд
14
Ибарра
Франко
9
Россетто
Матеус
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
7
Мартинес
Хосеф
8
Барко
Эсекьель
Цинциннати
4-4-2
Атланта Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Цинциннати
Атланта Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
4:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:1
М
0:2
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brenner da Silva 8 (2) 0.24
Акоста Лусиано 7 0.21
Васкес Брэндон 4 0.12
Барреаль Альваро 3 0.09
Медунянин Харис 3 0.09
Матаррита Рональд 2 0.06
Вальесилья Эксон 2 0.06
Атанга Исаак 1 0.03
Бейли Зико 1 0.03
Кастильо Эдгар 1 0.03
Локадия Юрген 1 0.03
Блэкетт Тайлер 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Крус Аллан 1 0.03
Кэмерон Джефф 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 12 (2) 0.35
Морено Марселино 9 (3) 0.26
Барко Эсекьель 7 (1) 0.21
Араужо Луис 4 0.12
Уолкс Антон 2 0.06
Белло Джордж 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Хайндмен Эмерсон 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Эрнандес Рональд 1 0.03
Конвей Джексон 1 0.03
Кэмпбелл Джордж 1 0.03
Лопез Эрик 1 0.03
Леннон Брукс 0 0
Alan Franco1 0 0
Чол Мачоп 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмерон Джефф 8 0
Матаррита Рональд 7 0
Вальесилья Эксон 7 0
Крус Аллан 5 1
Кубо Юя 6 0
Станко Калеб 6 0
Акоста Лусиано 6 0
Барреаль Альваро 4 1
Кастильо Эдгар 5 0
Brenner da Silva 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 3 0
Васкес Брэндон 2 0
Вало Флориан 2 0
Бейли Зико 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Атанга Исаак 0 1
Медунянин Харис 1 0
Фермеер Кеннет 1 0
Мокоджо Камохело 1 0
Блэкетт Тайлер 1 0
Хагглунд Ник 1 0
Дювалл Крис 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Сантьяго 8 0
Alan Franco1 7 0
Уолкс Антон 6 0
Барко Эсекьель 4 1
Морено Марселино 5 0
Лопез Эрик 4 0
Малрейни Джейк 2 1
Торрес Эрик 3 0
Араужо Луис 3 0
Белло Джордж 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Эрнандес Рональд 2 0
Хайндмен Эмерсон 2 0
Россетто Матеус 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 0 1
Гузан Брэд 1 0
Дамм Хурхен 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Адамс Мохаммед 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Ибарра Франко 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
20
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
13%
4
20%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Пропущено

30
23
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
13%
2
9%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
3
10%
7
30%
46-60
7
23%
4
17%
61-75
8
27%
4
17%
76-90

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
6
29%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
3
14%
6
27%
76-90

Пропущено

44
17
20 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
9
20%
0
0%
1-15
5
11%
1
6%
16-30
6
14%
3
18%
31-45
8
18%
2
12%
46-60
9
20%
3
18%
61-75
7
16%
8
47%
76-90

Забито

37
42
20 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 18
12 Не забивали 9
8
22%
7
17%
1-15
5
14%
6
14%
16-30
7
19%
4
10%
31-45
6
16%
6
14%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
6
16%
11
26%
76-90

Пропущено

74
40
32 В 1-м тайме 12
42 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 25
13
18%
2
5%
1-15
8
11%
3
8%
16-30
11
15%
7
18%
31-45
11
15%
9
23%
46-60
16
22%
7
18%
61-75
15
20%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1
Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 34 22 7 5 65 - 41 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
3. Нэшвилл Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити Заявка 34 14 9 11 56 - 36 51
5. Атланта Юнайтед Заявка 34 13 12 9 45 - 37 51
6. Орландо Сити Заявка 34 13 12 9 50 - 48 51
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
8. Коламбус Кру Заявка 34 13 8 13 46 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 34 12 10 12 46 - 44 46
11. Интер Майами Заявка 34 12 5 17 36 - 53 41
12. Чикаго Файр Заявка 34 9 7 18 36 - 54 34
13. Торонто Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати Заявка 34 4 8 22 37 - 74 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 34 18 8 8 53 - 32 62
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 34 17 10 7 47 - 33 61
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 34 17 8 9 58 - 39 59
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 34 17 4 13 54 - 52 55
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 34 13 10 11 39 - 41 49
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 34 13 9 12 47 - 51 48
7. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 34 12 12 10 44 - 45 48
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 34 13 7 14 54 - 54 46
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 34 12 9 13 51 - 47 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 34 10 11 13 45 - 53 41
11. Даллас 0:0 Заявка 34 7 12 15 46 - 55 33
12. Остин 0:1 Заявка 34 9 4 21 35 - 54 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 12 3 2 31 - 18 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 10 4 3 37 - 13 34
4. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
5. Коламбус Кру Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6. Нэшвилл Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
7. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 9 4 4 29 - 23 31
9. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати Заявка 17 1 5 11 17 - 29 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 11 2 4 33 - 22 35
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 9 7 1 27 - 12 34
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 9 6 2 32 - 16 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
5. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 17 10 2 5 24 - 17 32
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
7. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин 0:1 Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас 0:0 Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 23 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Орландо Сити Заявка 17 5 5 7 21 - 30 20
4. Атланта Юнайтед Заявка 17 4 7 6 20 - 23 19
5. Интер Майами Заявка 17 5 3 9 10 - 18 18
6. Филадельфия Юнион Заявка 17 3 9 5 23 - 25 18
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
8. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 17 2 2 13 13 - 36 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 27 16
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 4 3 10 17 - 24 15
10. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 4 3 10 24 - 33 15
11. Даллас 0:0 Заявка 17 2 5 10 21 - 34 11
12. Остин 0:1 Заявка 17 2 2 13 8 - 29 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Станко Калеб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Бейли Зико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед онлайн


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