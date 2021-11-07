США: МЛС 2021
1:2
Конец матча
Стадион: TQL Stadium
1:0
21' ГолБейли Зико
33' Желтая карточкаСтанко Калеб
64' Желтая карточкаЭрнандес Рональд
1:1
70' ГолРобинсон Майлз
1:2
79' ГолМартинес Хосеф
86' Желтая карточкаАраужо Луис
88' Желтая карточкаМатаррита Рональд
16
Бейли
Зико
7
Кубо
Юя
33
Станко
Калеб
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
-
21 Скотт КайлПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tyrone Marshall
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
Ход матча
21'
1:0
33'
64'
70'
1:1
79'
1:2
86'
История личных встреч
Цинциннати
Атланта Юнайтед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brenner da Silva
|8 (2)
|0.24
|Акоста Лусиано
|7
|0.21
|Васкес Брэндон
|4
|0.12
|Барреаль Альваро
|3
|0.09
|Медунянин Харис
|3
|0.09
|Матаррита Рональд
|2
|0.06
|Вальесилья Эксон
|2
|0.06
|Атанга Исаак
|1
|0.03
|Бейли Зико
|1
|0.03
|Кастильо Эдгар
|1
|0.03
|Локадия Юрген
|1
|0.03
|Блэкетт Тайлер
|1
|0.03
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Крус Аллан
|1
|0.03
|Кэмерон Джефф
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|12 (2)
|0.35
|Морено Марселино
|9 (3)
|0.26
|Барко Эсекьель
|7 (1)
|0.21
|Араужо Луис
|4
|0.12
|Уолкс Антон
|2
|0.06
|Белло Джордж
|1
|0.03
|Малрейни Джейк
|1
|0.03
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Эрнандес Рональд
|1
|0.03
|Конвей Джексон
|1
|0.03
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.03
|Лопез Эрик
|1
|0.03
|Леннон Брукс
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Чол Мачоп
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэмерон Джефф
|8
|0
|Матаррита Рональд
|7
|0
|Вальесилья Эксон
|7
|0
|Крус Аллан
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Станко Калеб
|6
|0
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Барреаль Альваро
|4
|1
|Кастильо Эдгар
|5
|0
|Brenner da Silva
|4
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|3
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Вало Флориан
|2
|0
|Бейли Зико
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Атанга Исаак
|0
|1
|Медунянин Харис
|1
|0
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|Блэкетт Тайлер
|1
|0
|Хагглунд Ник
|1
|0
|Дювалл Крис
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соса Сантьяго
|8
|0
|Alan Franco1
|7
|0
|Уолкс Антон
|6
|0
|Барко Эсекьель
|4
|1
|Морено Марселино
|5
|0
|Лопез Эрик
|4
|0
|Малрейни Джейк
|2
|1
|Торрес Эрик
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Эрнандес Рональд
|2
|0
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|Гузан Брэд
|1
|0
|Дамм Хурхен
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Ибарра Франко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
20
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
13%
4
20%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Пропущено
30
23
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
13%
2
9%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
3
10%
7
30%
46-60
7
23%
4
17%
61-75
8
27%
4
17%
76-90
Забито
21
22
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
6
29%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
3
14%
6
27%
76-90
Пропущено
44
17
20 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
9
20%
0
0%
1-15
5
11%
1
6%
16-30
6
14%
3
18%
31-45
8
18%
2
12%
46-60
9
20%
3
18%
61-75
7
16%
8
47%
76-90
Забито
37
42
20 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 18
12 Не забивали 9
8
22%
7
17%
1-15
5
14%
6
14%
16-30
7
19%
4
10%
31-45
6
16%
6
14%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
6
16%
11
26%
76-90
Пропущено
74
40
32 В 1-м тайме 12
42 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 25
13
18%
2
5%
1-15
8
11%
3
8%
16-30
11
15%
7
18%
31-45
11
15%
9
23%
46-60
16
22%
7
18%
61-75
15
20%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1
Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|65 - 41
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|56 - 36
|51
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|45 - 37
|51
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|50 - 48
|51
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 53
|41
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 54
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|34
|18
|8
|8
|53 - 32
|62
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|47 - 33
|61
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|58 - 39
|59
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|34
|17
|4
|13
|54 - 52
|55
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 41
|49
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|47 - 51
|48
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|44 - 45
|48
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|34
|13
|7
|14
|54 - 54
|46
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|34
|12
|9
|13
|51 - 47
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 53
|41
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|46 - 55
|33
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|34
|9
|4
|21
|35 - 54
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 18
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 13
|34
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 23
|31
|9.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|17 - 29
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|33 - 22
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|27 - 12
|34
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 16
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 17
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 23
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 30
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 18
|18
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 25
|18
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 36
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|15 - 27
|16
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 24
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 33
|15
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|21 - 34
|11
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|2
|2
|13
|8 - 29
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6