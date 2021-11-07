США: МЛС 2021
0:1
Конец матча
Стадион: Джилетт
34' Желтая карточкаКесслер Генри
49' Желтая карточкаШеа Брек
0:1
58' ГолМатуиди Блез
63' Желтая карточкаКарранса Хулиан
64' Желтая карточкаПисарро Родольфо
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
22
Хиль
Карлес
10
Банбери
Тил
20
Шеа
Брек
26
Грегоре
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
-
10 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шеа БрекЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Нападающий
-
35 Sami Guediri
-
Главный тренер: Невилл Фил
Ход матча
34'
49'
58'
0:1
63'
64'
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|16
|0.47
|Боу Густаво
|15 (1)
|0.44
|Бушанан Тажон
|8
|0.24
|Хиль Карлес
|4 (1)
|0.12
|Джонс Дехуан
|3
|0.09
|Банбери Тил
|3
|0.09
|Траустасон Арнор
|2
|0.06
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Макнамара Томас
|2
|0.06
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Белл Джон
|1
|0.03
|Каптум Вилфрид
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кизза Эдвард
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|12 (3)
|0.35
|Робинсон Робби
|4
|0.12
|Федерико Игуаин
|3
|0.09
|Писарро Родольфо
|3
|0.09
|Васильев Индиана
|3
|0.09
|Морган Льюис
|2
|0.06
|Шеа Брек
|2
|0.06
|Макоун Кристиан
|2 (1)
|0.06
|Фигаль Хорхе
|1
|0.03
|Матуиди Блез
|1
|0.03
|Гиббс Киран
|1
|0.03
|Карранса Хулиан
|1
|0.03
|Пирес Леандро
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Чапман Джей
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траустасон Арнор
|4
|2
|Полстер Мэтт
|7
|0
|Фаррелл Эндрю
|6
|0
|Кесслер Генри
|5
|0
|Макнамара Томас
|4
|0
|Каптум Вилфрид
|4
|0
|Бушанан Тажон
|4
|0
|Джонс Дехуан
|2
|1
|Бай Брэндон
|3
|0
|Боу Густаво
|2
|0
|Банбери Тил
|2
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Букса Адам
|2
|0
|Maciel
|1
|0
|ДеЛаГарза Эй Джей
|1
|0
|Колдуэлл Скотт
|1
|0
|Luis Caicedo III
|1
|0
|Мафла Кристиан
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|13
|2
|Пирес Леандро
|15
|0
|Фигаль Хорхе
|8
|1
|Матуиди Блез
|6
|0
|Робинсон Робби
|5
|0
|Игуаин Гонсало
|4
|0
|Леердам Келвин
|4
|0
|Чапман Джей
|4
|0
|Карранса Хулиан
|4
|0
|Шеа Брек
|3
|0
|Писарро Родольфо
|3
|0
|Макоун Кристиан
|3
|0
|Шоукросс Райан
|1
|1
|Гиббс Киран
|2
|0
|Федерико Игуаин
|2
|0
|Ульоа Виктор
|2
|0
|Sami Guediri
|2
|0
|Джонс Джовин
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
11
13 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
3
10%
1
9%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
5
17%
2
18%
31-45
6
21%
1
9%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
5
17%
5
45%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
15%
5
29%
29%
31-45
6
30%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Забито
34
26
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
5
15%
3
12%
1-15
7
21%
1
4%
16-30
4
12%
4
15%
31-45
1
3%
5
19%
46-60
5
15%
9
35%
61-75
12
35%
4
15%
76-90
Пропущено
23
35
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
4
17%
5
14%
1-15
2
9%
6
17%
16-30
5
22%
6
17%
31-45
5
22%
4
11%
46-60
3
13%
7
20%
61-75
4
17%
7
20%
76-90
Забито
63
37
29 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 13
8
13%
4
11%
1-15
12
19%
1
3%
16-30
9
14%
6
16%
31-45
7
11%
6
16%
46-60
10
16%
11
30%
30%
61-75
17
27%
9
24%
76-90
Пропущено
43
52
21 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 27
9
21%
5
10%
1-15
4
9%
8
15%
16-30
8
19%
11
21%
31-45
11
26%
7
13%
46-60
4
9%
11
21%
61-75
7
16%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0
Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|65 - 41
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|56 - 36
|51
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|45 - 37
|51
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|50 - 48
|51
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 53
|41
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 54
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|34
|18
|8
|8
|53 - 32
|62
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|47 - 33
|61
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|58 - 39
|59
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|34
|17
|4
|13
|54 - 52
|55
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 41
|49
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|47 - 51
|48
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|44 - 45
|48
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|34
|13
|7
|14
|54 - 54
|46
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|34
|12
|9
|13
|51 - 47
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 53
|41
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|46 - 55
|33
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|34
|9
|4
|21
|35 - 54
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 18
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 13
|34
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 23
|31
|9.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|17 - 29
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|33 - 22
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|27 - 12
|34
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 16
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 17
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 23
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 30
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 18
|18
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 25
|18
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 36
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|15 - 27
|16
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 24
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 33
|15
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|21 - 34
|11
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|2
|2
|13
|8 - 29
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6