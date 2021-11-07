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США: МЛС 2021

2021
Нью-Инглэнд Революшн
0:1
Конец матча

Стадион:
Интер Майами
0'
34' Желтая карточка
Кесслер Генри
49' Желтая карточка
Шеа Брек
0:1
58' Гол
Матуиди Блез
63' Желтая карточка
Карранса Хулиан
64' Желтая карточка
Писарро Родольфо
90'+6
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
17
Бушанан
Тажон
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
22
Хиль
Карлес
10
Банбери
Тил
7
Боу
Густаво
1
Маккарти
Джон
5
Фигаль
Хорхе
6
Пирес
Леандро
4
Макоун
Кристиан
20
Шеа
Брек
26
Грегоре
8
Матуиди
Блез
7
Морган
Льюис
29
Васильев
Индиана
10
Писарро
Родольфо
21
Карранса
Хулиан
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 16 0.47
Боу Густаво 15 (1) 0.44
Бушанан Тажон 8 0.24
Хиль Карлес 4 (1) 0.12
Джонс Дехуан 3 0.09
Банбери Тил 3 0.09
Траустасон Арнор 2 0.06
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Макнамара Томас 2 0.06
Бай Брэндон 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Белл Джон 1 0.03
Каптум Вилфрид 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кизза Эдвард 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 12 (3) 0.35
Робинсон Робби 4 0.12
Федерико Игуаин 3 0.09
Писарро Родольфо 3 0.09
Васильев Индиана 3 0.09
Морган Льюис 2 0.06
Шеа Брек 2 0.06
Макоун Кристиан 2 (1) 0.06
Фигаль Хорхе 1 0.03
Матуиди Блез 1 0.03
Гиббс Киран 1 0.03
Карранса Хулиан 1 0.03
Пирес Леандро 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Чапман Джей 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траустасон Арнор 4 2
Полстер Мэтт 7 0
Фаррелл Эндрю 6 0
Кесслер Генри 5 0
Макнамара Томас 4 0
Каптум Вилфрид 4 0
Бушанан Тажон 4 0
Джонс Дехуан 2 1
Бай Брэндон 3 0
Боу Густаво 2 0
Банбери Тил 2 0
Хиль Карлес 2 0
Букса Адам 2 0
Maciel 1 0
ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
Колдуэлл Скотт 1 0
Luis Caicedo III 1 0
Мафла Кристиан 1 0
Белл Джон 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 13 2
Пирес Леандро 15 0
Фигаль Хорхе 8 1
Матуиди Блез 6 0
Робинсон Робби 5 0
Игуаин Гонсало 4 0
Леердам Келвин 4 0
Чапман Джей 4 0
Карранса Хулиан 4 0
Шеа Брек 3 0
Писарро Родольфо 3 0
Макоун Кристиан 3 0
Шоукросс Райан 1 1
Гиббс Киран 2 0
Федерико Игуаин 2 0
Ульоа Виктор 2 0
Sami Guediri 2 0
Джонс Джовин 1 0
Аскона Эдисон 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
11
13 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
3
10%
1
9%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
5
17%
2
18%
31-45
6
21%
1
9%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
5
17%
5
45%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
15%
5
29%
29%
31-45
6
30%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Забито

34
26
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
5
15%
3
12%
1-15
7
21%
1
4%
16-30
4
12%
4
15%
31-45
1
3%
5
19%
46-60
5
15%
9
35%
61-75
12
35%
4
15%
76-90

Пропущено

23
35
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
4
17%
5
14%
1-15
2
9%
6
17%
16-30
5
22%
6
17%
31-45
5
22%
4
11%
46-60
3
13%
7
20%
61-75
4
17%
7
20%
76-90

Забито

63
37
29 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 13
8
13%
4
11%
1-15
12
19%
1
3%
16-30
9
14%
6
16%
31-45
7
11%
6
16%
46-60
10
16%
11
30%
30%
61-75
17
27%
9
24%
76-90

Пропущено

43
52
21 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 27
9
21%
5
10%
1-15
4
9%
8
15%
16-30
8
19%
11
21%
31-45
11
26%
7
13%
46-60
4
9%
11
21%
61-75
7
16%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0
Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 34 22 7 5 65 - 41 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
3. Нэшвилл Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити Заявка 34 14 9 11 56 - 36 51
5. Атланта Юнайтед Заявка 34 13 12 9 45 - 37 51
6. Орландо Сити Заявка 34 13 12 9 50 - 48 51
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
8. Коламбус Кру Заявка 34 13 8 13 46 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 34 12 10 12 46 - 44 46
11. Интер Майами Заявка 34 12 5 17 36 - 53 41
12. Чикаго Файр Заявка 34 9 7 18 36 - 54 34
13. Торонто Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати Заявка 34 4 8 22 37 - 74 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 34 18 8 8 53 - 32 62
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 34 17 10 7 47 - 33 61
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 34 17 8 9 58 - 39 59
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 34 17 4 13 54 - 52 55
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 34 13 10 11 39 - 41 49
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 34 13 9 12 47 - 51 48
7. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 34 12 12 10 44 - 45 48
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 34 13 7 14 54 - 54 46
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 34 12 9 13 51 - 47 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 34 10 11 13 45 - 53 41
11. Даллас 0:0 Заявка 34 7 12 15 46 - 55 33
12. Остин 0:1 Заявка 34 9 4 21 35 - 54 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 12 3 2 31 - 18 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 10 4 3 37 - 13 34
4. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
5. Коламбус Кру Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6. Нэшвилл Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
7. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 9 4 4 29 - 23 31
9. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати Заявка 17 1 5 11 17 - 29 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 11 2 4 33 - 22 35
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 9 7 1 27 - 12 34
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 9 6 2 32 - 16 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
5. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 17 10 2 5 24 - 17 32
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
7. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин 0:1 Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас 0:0 Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 23 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Орландо Сити Заявка 17 5 5 7 21 - 30 20
4. Атланта Юнайтед Заявка 17 4 7 6 20 - 23 19
5. Интер Майами Заявка 17 5 3 9 10 - 18 18
6. Филадельфия Юнион Заявка 17 3 9 5 23 - 25 18
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
8. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 17 2 2 13 13 - 36 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 27 16
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 4 3 10 17 - 24 15
10. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 4 3 10 24 - 33 15
11. Даллас 0:0 Заявка 17 2 5 10 21 - 34 11
12. Остин 0:1 Заявка 17 2 2 13 8 - 29 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Генри Кесслер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Интер Майами онлайн


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