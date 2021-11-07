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США: МЛС 2021

2021
Торонто
1:3
Перерыв

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
13' Гол
Бирнбом Стив
1:1
18' Гол
Ларьи Ричи
1:2
30' Пенальти
Камара Ола
1:3
36' Гол
Камара Ола
16
Вестберг
Квентин
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
92
Лоуренс
Кемар
2
Морроу
Джастин
7
Маршалл-Ратти
Джакил
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
99
Ачара
Ифунаньячи
17
Алтидор
Жози
10
Посуэло
Алехандро
24
Хамид
Билл
4
Хайнс-Айк
Брендан
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
31
Грессель
Юлиан
8
Фелипе
12
Drew
Skundrich
28
Мора
Хосеф
7
Арриола
Пол
9
Камара
Ола
19
Nigel
Robertha
Торонто
4-3-3
Ди Си Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Торонто
Ди Си Юнайтед

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

35 матчей

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

М
7:1
М
2:2
М
2:2
М
5:1
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
4:4
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
4:1
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:0
М
1:2
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
3:3
М
0:3
М
2:3
М
0:1
М
2:0
М
3:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
1:0
М
4:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 4 0.12
Алтидор Жози 4 0.12
Сотельдо Йеферсон 3 0.09
Шаффельбург Джейкоб 3 0.09
Гонсалес Омар 3 0.09
Ларьи Ричи 3 0.09
Акинола Айо 3 0.09
Дельгадо Марко 3 (1) 0.09
Ачара Ифунаньячи 2 0.06
Посуэло Алехандро 1 0.03
Брэдли Майкл 1 0.03
Маллинс Патрик 1 0.03
Тсубаса Эндо 1 0.03
Делеон Ник 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Перруцца Джордан 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Люк Сингх 1 0.03
Ауро Альваро 0 0
Морроу Джастин 0 0
Дуайер Доминик 0 0
Окелло Нобл 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 19 (9) 0.56
Арриола Пол 6 0.18
Рейна Йорди 4 0.12
Nigel Robertha 4 0.12
Паредес Кевин 3 0.09
Абила Рамон 3 0.09
Грессель Юлиан 2 0.06
Флорес Эдисон 2 0.06
Бирнбом Стив 2 0.06
Асад Ямиль 2 (1) 0.06
Найяр Энди 1 0.03
Морено Хуниор 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Альфаро Тони 1 0.03
Йоу Гриффин 1 0.03
Брийян Фредерик 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Перес Эдриен 0 0
Drew Skundrich 0 0
Ньеман Моузес 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэдли Майкл 7 0
Дельгадо Марко 6 0
Гонсалес Омар 5 0
Сотельдо Йеферсон 5 0
Ларьи Ричи 4 0
Завалета Эрик 2 1
Лоуренс Кемар 2 1
Ауро Альваро 2 1
Мавинга Крис 3 0
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Окелло Нобл 1 1
Делеон Ник 2 0
Осорио Джонатан 2 0
Маллинс Патрик 2 0
Боно Александер 2 0
Ачара Ифунаньячи 2 0
Алтидор Жози 1 0
Морроу Джастин 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Люк Сингх 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альфаро Тони 7 0
Найяр Энди 5 0
Грессель Юлиан 5 0
Морено Хуниор 5 0
Каноуз Расселл 5 0
Мора Хосеф 3 1
Брийян Фредерик 4 0
Хайнс-Айк Брендан 4 0
Паредес Кевин 4 0
Ньеман Моузес 2 1
Хамид Билл 3 0
Арриола Пол 3 0
Асад Ямиль 3 0
Бирнбом Стив 3 0
Фелипе 3 0
Рейна Йорди 2 0
Drew Skundrich 2 0
Nigel Robertha 1 0
Пинс Донован 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
25
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
14%
5
20%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
2
9%
5
20%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
5
23%
6
24%
76-90

Пропущено

25
32
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
5
20%
7
22%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
6
24%
9
28%
76-90

Забито

16
32
8 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
3
19%
7
22%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
2
13%
8
25%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
4
25%
6
19%
76-90

Пропущено

38
17
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
9
24%
2
12%
1-15
4
11%
3
18%
16-30
6
16%
4
24%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
7
18%
3
18%
61-75
7
18%
5
29%
29%
76-90

Забито

38
57
15 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 18
10 Не забивали 6
6
16%
12
21%
1-15
5
13%
6
11%
16-30
4
11%
13
23%
31-45
7
18%
6
11%
46-60
7
18%
8
14%
61-75
9
24%
12
21%
76-90

Пропущено

63
49
30 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 24
24 Пропускали первыми 12
31 Не пропускали 22
14
22%
9
18%
1-15
7
11%
7
14%
16-30
9
14%
9
18%
31-45
8
13%
3
6%
46-60
12
19%
7
14%
61-75
13
21%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0
Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 34 22 8 4 65 - 40 74
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 34 15 11 8 48 - 34 56
3. Нэшвилл 1:1 Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 34 14 8 12 55 - 36 50
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 34 12 13 9 48 - 48 49
6. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 34 12 12 10 43 - 37 48
8. Коламбус Кру 1:0 Заявка 34 13 8 13 45 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 34 12 11 11 46 - 42 47
11. Интер Майами 0:0 Заявка 34 11 6 17 35 - 53 39
12. Чикаго Файр 0:1 Заявка 34 9 7 18 36 - 53 34
13. Торонто 1:3 Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати 1:0 Заявка 34 5 8 21 37 - 72 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 33 17 8 8 52 - 32 59
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 33 17 7 9 58 - 39 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс Заявка 33 16 4 13 53 - 52 52
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 33 12 12 9 44 - 44 48
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 33 13 8 12 47 - 51 47
8. Лос-Анджелес Заявка 33 12 9 12 51 - 46 45
9. Реал Солт-Лейк Заявка 33 13 6 14 54 - 54 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Остин Заявка 33 9 4 20 35 - 53 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 17 12 4 1 31 - 17 40
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
4. Коламбус Кру 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 22 33
5. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
6. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 17 10 3 4 36 - 13 33
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 17 9 5 3 29 - 21 32
9. Орландо Сити 0:0 Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами 0:0 Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто 1:3 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати 1:0 Заявка 17 2 5 10 17 - 27 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 17 4 6 7 19 - 30 18
6. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 17 3 7 7 18 - 23 16
8. Интер Майами 0:0 Заявка 17 4 4 9 9 - 18 16
9. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру 1:0 Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати 1:0 Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто 1:3 Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
8. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Камара Ола из команды Ди Си Юнайтед забивает с точки!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ларьи Ричи бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Бирнбом Стив бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Ди Си Юнайтед
5.25
4.67
2.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 1:3 Ди Си Юнайтед онлайн


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