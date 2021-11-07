США: МЛС 2021
1:3
Перерыв
Стадион: БМО Филд
0:1
13' ГолБирнбом Стив
1:1
18' ГолЛарьи Ричи
1:2
30' ПенальтиКамара Ола
1:3
36' ГолКамара Ола
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
17
Алтидор
Жози
24
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
8
Фелипе
28
Мора
Хосеф
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
- Защитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Люк Сингх
-
Главный тренер: Javier Perez
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
- Защитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониПолузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Перес ЭдриенПолузащитник
-
32 Абила РамонНападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
13'
0:1
18'
1:1
30'
1:2
36'
1:3
История личных встреч
Торонто
Ди Си Юнайтед
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
35 матчей
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|4
|0.12
|Алтидор Жози
|4
|0.12
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.09
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.09
|Гонсалес Омар
|3
|0.09
|Ларьи Ричи
|3
|0.09
|Акинола Айо
|3
|0.09
|Дельгадо Марко
|3 (1)
|0.09
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0.06
|Посуэло Алехандро
|1
|0.03
|Брэдли Майкл
|1
|0.03
|Маллинс Патрик
|1
|0.03
|Тсубаса Эндо
|1
|0.03
|Делеон Ник
|1
|0.03
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Перруцца Джордан
|1
|0.03
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.03
|Люк Сингх
|1
|0.03
|Ауро Альваро
|0
|0
|Морроу Джастин
|0
|0
|Дуайер Доминик
|0
|0
|Окелло Нобл
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|19 (9)
|0.56
|Арриола Пол
|6
|0.18
|Рейна Йорди
|4
|0.12
|Nigel Robertha
|4
|0.12
|Паредес Кевин
|3
|0.09
|Абила Рамон
|3
|0.09
|Грессель Юлиан
|2
|0.06
|Флорес Эдисон
|2
|0.06
|Бирнбом Стив
|2
|0.06
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.06
|Найяр Энди
|1
|0.03
|Морено Хуниор
|1
|0.03
|Каноуз Расселл
|1
|0.03
|Фелипе
|1
|0.03
|Альфаро Тони
|1
|0.03
|Йоу Гриффин
|1
|0.03
|Брийян Фредерик
|1
|0.03
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.03
|Перес Эдриен
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Ньеман Моузес
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэдли Майкл
|7
|0
|Дельгадо Марко
|6
|0
|Гонсалес Омар
|5
|0
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Завалета Эрик
|2
|1
|Лоуренс Кемар
|2
|1
|Ауро Альваро
|2
|1
|Мавинга Крис
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Окелло Нобл
|1
|1
|Делеон Ник
|2
|0
|Осорио Джонатан
|2
|0
|Маллинс Патрик
|2
|0
|Боно Александер
|2
|0
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Морроу Джастин
|1
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Люк Сингх
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альфаро Тони
|7
|0
|Найяр Энди
|5
|0
|Грессель Юлиан
|5
|0
|Морено Хуниор
|5
|0
|Каноуз Расселл
|5
|0
|Мора Хосеф
|3
|1
|Брийян Фредерик
|4
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Ньеман Моузес
|2
|1
|Хамид Билл
|3
|0
|Арриола Пол
|3
|0
|Асад Ямиль
|3
|0
|Бирнбом Стив
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
25
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
14%
5
20%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
2
9%
5
20%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
5
23%
6
24%
76-90
Пропущено
25
32
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
5
20%
7
22%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
6
24%
9
28%
76-90
Забито
16
32
8 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
3
19%
7
22%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
2
13%
8
25%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
4
25%
6
19%
76-90
Пропущено
38
17
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
9
24%
2
12%
1-15
4
11%
3
18%
16-30
6
16%
4
24%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
7
18%
3
18%
61-75
7
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
38
57
15 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 18
10 Не забивали 6
6
16%
12
21%
1-15
5
13%
6
11%
16-30
4
11%
13
23%
31-45
7
18%
6
11%
46-60
7
18%
8
14%
61-75
9
24%
12
21%
76-90
Пропущено
63
49
30 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 24
24 Пропускали первыми 12
31 Не пропускали 22
14
22%
9
18%
1-15
7
11%
7
14%
16-30
9
14%
9
18%
31-45
8
13%
3
6%
46-60
12
19%
7
14%
61-75
13
21%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0
Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|34
|22
|8
|4
|65 - 40
|74
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|34
|15
|11
|8
|48 - 34
|56
|3.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|55 - 36
|50
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|34
|12
|13
|9
|48 - 48
|49
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|43 - 37
|48
|8.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|45 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|34
|12
|11
|11
|46 - 42
|47
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|34
|11
|6
|17
|35 - 53
|39
|12.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 53
|34
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 72
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|52 - 32
|59
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|58 - 39
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|53 - 52
|52
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|44 - 44
|48
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 51
|47
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 46
|45
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|54 - 54
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Остин
|Заявка
|33
|9
|4
|20
|35 - 53
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 17
|40
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|4.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 22
|33
|5.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 13
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 21
|32
|9.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 27
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 30
|18
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 23
|16
|8.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 18
|16
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 35
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6