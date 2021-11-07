США: МЛС 2021
1:3
Конец матча
Стадион: БМО Филд
0:1
13' ГолБирнбом Стив
1:1
18' ГолЛарьи Ричи
1:2
30' ПенальтиКамара Ола
1:3
36' ГолКамара Ола
65' Желтая карточкаФелипе
74' Желтая карточкаДуайер Доминик
76' Желтая карточкаПинс Донован
85' Желтая карточкаМора Хосеф
90' Желтая карточкаБирнбом Стив
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
17
Алтидор
Жози
24
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
8
Фелипе
28
Мора
Хосеф
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
- Защитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Люк Сингх
-
Главный тренер: Javier Perez
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
- Защитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониПолузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Перес ЭдриенПолузащитник
-
32 Абила РамонНападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
13'
0:1
18'
1:1
30'
1:2
36'
1:3
65'
71'
74'
76'
85'
90'
История личных встреч
Торонто
Ди Си Юнайтед
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
35 матчей
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|4
|0.12
|Алтидор Жози
|4
|0.12
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.09
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.09
|Гонсалес Омар
|3
|0.09
|Ларьи Ричи
|3
|0.09
|Акинола Айо
|3
|0.09
|Дельгадо Марко
|3 (1)
|0.09
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0.06
|Посуэло Алехандро
|1
|0.03
|Брэдли Майкл
|1
|0.03
|Маллинс Патрик
|1
|0.03
|Тсубаса Эндо
|1
|0.03
|Делеон Ник
|1
|0.03
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Перруцца Джордан
|1
|0.03
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.03
|Люк Сингх
|1
|0.03
|Ауро Альваро
|0
|0
|Морроу Джастин
|0
|0
|Дуайер Доминик
|0
|0
|Окелло Нобл
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|19 (9)
|0.56
|Арриола Пол
|6
|0.18
|Рейна Йорди
|4
|0.12
|Nigel Robertha
|4
|0.12
|Паредес Кевин
|3
|0.09
|Абила Рамон
|3
|0.09
|Грессель Юлиан
|2
|0.06
|Флорес Эдисон
|2
|0.06
|Бирнбом Стив
|2
|0.06
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.06
|Найяр Энди
|1
|0.03
|Морено Хуниор
|1
|0.03
|Каноуз Расселл
|1
|0.03
|Фелипе
|1
|0.03
|Альфаро Тони
|1
|0.03
|Йоу Гриффин
|1
|0.03
|Брийян Фредерик
|1
|0.03
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.03
|Перес Эдриен
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Ньеман Моузес
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэдли Майкл
|7
|0
|Дельгадо Марко
|6
|0
|Гонсалес Омар
|5
|0
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Завалета Эрик
|2
|1
|Лоуренс Кемар
|2
|1
|Ауро Альваро
|2
|1
|Мавинга Крис
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Окелло Нобл
|1
|1
|Делеон Ник
|2
|0
|Осорио Джонатан
|2
|0
|Маллинс Патрик
|2
|0
|Боно Александер
|2
|0
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Морроу Джастин
|1
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Дуайер Доминик
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Люк Сингх
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альфаро Тони
|7
|0
|Мора Хосеф
|4
|1
|Найяр Энди
|5
|0
|Грессель Юлиан
|5
|0
|Морено Хуниор
|5
|0
|Каноуз Расселл
|5
|0
|Брийян Фредерик
|4
|0
|Бирнбом Стив
|4
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Ньеман Моузес
|2
|1
|Хамид Билл
|3
|0
|Арриола Пол
|3
|0
|Асад Ямиль
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Пинс Донован
|2
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
28
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
13%
6
21%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
2
9%
6
21%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
5
22%
5
18%
61-75
5
22%
6
21%
76-90
Пропущено
28
33
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
6
21%
7
21%
1-15
4
14%
5
15%
16-30
4
14%
5
15%
31-45
3
11%
3
9%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
6
21%
9
27%
76-90
Забито
16
32
8 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
3
19%
7
22%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
2
13%
8
25%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
4
25%
6
19%
76-90
Пропущено
38
17
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
9
24%
2
12%
1-15
4
11%
3
18%
16-30
6
16%
4
24%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
7
18%
3
18%
61-75
7
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
39
60
16 В 1-м тайме 34
23 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 19
10 Не забивали 6
6
15%
13
22%
1-15
6
15%
7
12%
16-30
4
10%
14
23%
31-45
7
18%
6
10%
46-60
7
18%
8
13%
61-75
9
23%
12
20%
76-90
Пропущено
66
50
33 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 24
25 Пропускали первыми 12
32 Не пропускали 23
15
23%
9
18%
1-15
8
12%
8
16%
16-30
10
15%
9
18%
31-45
8
12%
3
6%
46-60
12
18%
7
14%
61-75
13
20%
14
28%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0
Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|65 - 41
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|56 - 36
|51
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|45 - 37
|51
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|50 - 48
|51
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 53
|41
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 54
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|34
|18
|8
|8
|53 - 32
|62
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|47 - 33
|61
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|58 - 39
|59
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|34
|17
|4
|13
|54 - 52
|55
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 41
|49
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|47 - 51
|48
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|44 - 45
|48
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|34
|13
|7
|14
|54 - 54
|46
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|34
|12
|9
|13
|51 - 47
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 53
|41
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|46 - 55
|33
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|34
|9
|4
|21
|35 - 54
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 18
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 13
|34
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 23
|31
|9.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|17 - 29
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|33 - 22
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|27 - 12
|34
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 16
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 17
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 23
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 30
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 18
|18
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 25
|18
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 36
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|15 - 27
|16
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 24
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 33
|15
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|21 - 34
|11
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|2
|2
|13
|8 - 29
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6