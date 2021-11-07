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США: МЛС 2021

2021
Нэшвилл
1:1
Перерыв

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
1' Гол
Fabio da Silva2
14' Желтая карточка
Дэвис Шон
1:1
37' Гол
Мукхтар Хани
1
Уиллис
Джо
12
Джонстон
Алистер
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
2
Ловитц
Дэниел
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
13
Карлос
Мигел
Коронел
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
27
Дэвис
Шон
II
7
Эдвардс
Томас
16
Йервуд
Дрю
37
Кларк
Кейден
47
Толкин
Джон
23
Кассерес
Кристиан
9
Fabio
da
Silva2
5
Гутман
Эндрю
Нэшвилл
5-3-2
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-3

История личных встреч

Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 16 (1) 0.47
Сапонг Чарльз 12 0.35
Леаль Рэндэлл 8 0.24
Циммерман Уолкер 3 0.09
Мьюл Алекс 3 (1) 0.09
Кадис Хондер 2 0.06
Хакенсон Люк 2 0.06
Риос Даниэль 1 0.03
Ake Arnaud Loba 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Джонстон Алистер 1 0.03
Анибаба Жалил 1 0.03
Данлади Абу 1 0.03
Анунга Брайан 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Маккарти Дакс 0 0
David Romney 0 0
Годой Анибал 0 0
Баджи Доминик 0 0
Нилис Дилан 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 8 (3) 0.24
Fabio da Silva2 7 0.21
Кассерес Кристиан 6 0.18
Кларк Кейден 4 0.12
Фернандес Омир 3 0.09
Рейес Андрес 2 0.06
Гутман Эндрю 2 0.06
Данкан Кайл 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Амайя Фрэнки 1 0.03
Толкин Джон 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Нилис Шон 1 0.03
Эдвардс Томас 0 0
Уайт Брайан 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 6 1
Годой Анибал 6 0
Ловитц Дэниел 6 0
Мукхтар Хани 6 0
Мьюл Алекс 5 0
Хакенсон Люк 5 0
Анунга Брайан 4 0
Джонстон Алистер 3 0
Циммерман Уолкер 2 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Лаграсса Мэтт 2 0
Сапонг Чарльз 1 0
Уиллис Джо 1 0
Ake Arnaud Loba 1 0
Нилис Дилан 1 0
Махер Джек 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 10 0
Йервуд Дрю 8 1
Рейес Андрес 6 1
Дэвис Шон II 7 0
Климала Патрик 6 0
Эдвардс Томас 6 0
Тарек Амро 4 0
Нилис Шон 4 0
Кассерес Кристиан 3 0
Fabio da Silva2 3 0
Кларк Кейден 3 0
Барлоу Том 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Толкин Джон 2 0
Лонг Аарон 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Диарра Юба 1 0
Амайя Фрэнки 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
19
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 21
7
21%
3
16%
1-15
5
15%
3
16%
16-30
5
15%
3
16%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
8
24%
4
21%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
5
24%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Забито

21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 19
2
10%
3
16%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
7
33%
2
11%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Забито

55
38
24 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 21
9 Не забивали 7
9
16%
6
16%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
9
16%
8
21%
31-45
7
13%
7
18%
46-60
9
16%
7
18%
61-75
15
27%
6
16%
76-90

Пропущено

31
32
17 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
6
19%
5
16%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
5
16%
7
22%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
5
16%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 34 22 8 4 65 - 40 74
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 34 15 11 8 48 - 34 56
3. Нэшвилл 1:1 Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 34 14 8 12 55 - 36 50
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 34 12 13 9 48 - 48 49
6. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 34 12 12 10 43 - 37 48
8. Коламбус Кру 1:0 Заявка 34 13 8 13 45 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 34 12 11 11 46 - 42 47
11. Интер Майами 0:0 Заявка 34 11 6 17 35 - 53 39
12. Чикаго Файр 0:1 Заявка 34 9 7 18 36 - 53 34
13. Торонто 1:3 Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати 1:0 Заявка 34 5 8 21 37 - 72 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 33 17 8 8 52 - 32 59
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 33 17 7 9 58 - 39 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс Заявка 33 16 4 13 53 - 52 52
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 33 12 12 9 44 - 44 48
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 33 13 8 12 47 - 51 47
8. Лос-Анджелес Заявка 33 12 9 12 51 - 46 45
9. Реал Солт-Лейк Заявка 33 13 6 14 54 - 54 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Остин Заявка 33 9 4 20 35 - 53 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 17 12 4 1 31 - 17 40
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
4. Коламбус Кру 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 22 33
5. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
6. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 17 10 3 4 36 - 13 33
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 17 9 5 3 29 - 21 32
9. Орландо Сити 0:0 Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами 0:0 Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто 1:3 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати 1:0 Заявка 17 2 5 10 17 - 27 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 17 4 6 7 19 - 30 18
6. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 17 3 7 7 18 - 23 16
8. Интер Майами 0:0 Заявка 17 4 4 9 9 - 18 16
9. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру 1:0 Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати 1:0 Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто 1:3 Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
8. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Дэвис Шон II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Фабио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
5.12
3.48
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн


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