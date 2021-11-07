США: МЛС 2021
1:1
Перерыв
Стадион: Ниссан
0:1
1' ГолFabio da Silva2
14' Желтая карточкаДэвис Шон
1:1
37' ГолМукхтар Хани
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
15
Нилис
Шон
27
Дэвис
Шон
II
16
Йервуд
Дрю
37
Кларк
Кейден
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
27 Дэвис ШонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
1'
14'
37'
1:1
История личных встреч
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|16 (1)
|0.47
|Сапонг Чарльз
|12
|0.35
|Леаль Рэндэлл
|8
|0.24
|Циммерман Уолкер
|3
|0.09
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.09
|Кадис Хондер
|2
|0.06
|Хакенсон Люк
|2
|0.06
|Риос Даниэль
|1
|0.03
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|Джонстон Алистер
|1
|0.03
|Анибаба Жалил
|1
|0.03
|Данлади Абу
|1
|0.03
|Анунга Брайан
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|David Romney
|0
|0
|Годой Анибал
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|8 (3)
|0.24
|Fabio da Silva2
|7
|0.21
|Кассерес Кристиан
|6
|0.18
|Кларк Кейден
|4
|0.12
|Фернандес Омир
|3
|0.09
|Рейес Андрес
|2
|0.06
|Гутман Эндрю
|2
|0.06
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Йервуд Дрю
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Барлоу Том
|1
|0.03
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Эдвардс Томас
|0
|0
|Уайт Брайан
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|6
|1
|Годой Анибал
|6
|0
|Ловитц Дэниел
|6
|0
|Мукхтар Хани
|6
|0
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Хакенсон Люк
|5
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Джонстон Алистер
|3
|0
|Циммерман Уолкер
|2
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|Уиллис Джо
|1
|0
|Ake Arnaud Loba
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|10
|0
|Йервуд Дрю
|8
|1
|Рейес Андрес
|6
|1
|Дэвис Шон II
|7
|0
|Климала Патрик
|6
|0
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Тарек Амро
|4
|0
|Нилис Шон
|4
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Fabio da Silva2
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
19
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 21
7
21%
3
16%
1-15
5
15%
3
16%
16-30
5
15%
3
16%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
8
24%
4
21%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
5
24%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Забито
21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 19
2
10%
3
16%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
7
33%
2
11%
76-90
Пропущено
14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Забито
55
38
24 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 21
9 Не забивали 7
9
16%
6
16%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
9
16%
8
21%
31-45
7
13%
7
18%
46-60
9
16%
7
18%
61-75
15
27%
6
16%
76-90
Пропущено
31
32
17 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
6
19%
5
16%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
5
16%
7
22%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
5
16%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|34
|22
|8
|4
|65 - 40
|74
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|34
|15
|11
|8
|48 - 34
|56
|3.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|55 - 36
|50
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|34
|12
|13
|9
|48 - 48
|49
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|43 - 37
|48
|8.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|45 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|34
|12
|11
|11
|46 - 42
|47
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|34
|11
|6
|17
|35 - 53
|39
|12.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 53
|34
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 72
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|52 - 32
|59
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|58 - 39
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|53 - 52
|52
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|44 - 44
|48
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 51
|47
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 46
|45
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|54 - 54
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Остин
|Заявка
|33
|9
|4
|20
|35 - 53
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 17
|40
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|4.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 22
|33
|5.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 13
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 21
|32
|9.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 27
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 30
|18
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 23
|16
|8.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 18
|16
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 35
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6