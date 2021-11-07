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США: МЛС 2021

2021
Нэшвилл
1:1
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
1' Гол
Fabio da Silva2
14' Желтая карточка
Дэвис Шон
1:1
37' Гол
Мукхтар Хани
76' Желтая карточка
Годой Анибал
86' Желтая карточка
Диарра Юба
90'+6
1
Уиллис
Джо
12
Джонстон
Алистер
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
2
Ловитц
Дэниел
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
13
Карлос
Мигел
Коронел
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
27
Дэвис
Шон
II
7
Эдвардс
Томас
16
Йервуд
Дрю
37
Кларк
Кейден
47
Толкин
Джон
23
Кассерес
Кристиан
9
Fabio
da
Silva2
5
Гутман
Эндрю
Нэшвилл
5-3-2
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-3

История личных встреч

Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 16 (1) 0.47
Сапонг Чарльз 12 0.35
Леаль Рэндэлл 8 0.24
Циммерман Уолкер 3 0.09
Мьюл Алекс 3 (1) 0.09
Кадис Хондер 2 0.06
Хакенсон Люк 2 0.06
Риос Даниэль 1 0.03
Ake Arnaud Loba 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Джонстон Алистер 1 0.03
Анибаба Жалил 1 0.03
Данлади Абу 1 0.03
Анунга Брайан 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Маккарти Дакс 0 0
David Romney 0 0
Годой Анибал 0 0
Баджи Доминик 0 0
Нилис Дилан 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 8 (3) 0.24
Fabio da Silva2 7 0.21
Кассерес Кристиан 6 0.18
Кларк Кейден 4 0.12
Фернандес Омир 3 0.09
Рейес Андрес 2 0.06
Гутман Эндрю 2 0.06
Данкан Кайл 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Амайя Фрэнки 1 0.03
Толкин Джон 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Нилис Шон 1 0.03
Эдвардс Томас 0 0
Уайт Брайан 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 6 1
Годой Анибал 7 0
Ловитц Дэниел 6 0
Мукхтар Хани 6 0
Мьюл Алекс 5 0
Хакенсон Люк 5 0
Анунга Брайан 4 0
Джонстон Алистер 3 0
Циммерман Уолкер 2 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Лаграсса Мэтт 2 0
Сапонг Чарльз 1 0
Уиллис Джо 1 0
Ake Arnaud Loba 1 0
Нилис Дилан 1 0
Махер Джек 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 10 0
Йервуд Дрю 8 1
Рейес Андрес 6 1
Дэвис Шон II 7 0
Климала Патрик 6 0
Эдвардс Томас 6 0
Тарек Амро 4 0
Нилис Шон 4 0
Кассерес Кристиан 3 0
Fabio da Silva2 3 0
Кларк Кейден 3 0
Барлоу Том 2 0
Диарра Юба 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Толкин Джон 2 0
Лонг Аарон 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
20
18 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 21
7
20%
4
20%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
6
17%
3
15%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
5
14%
4
20%
61-75
8
23%
4
20%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
6
33%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Забито

21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
2
10%
3
16%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
7
33%
2
11%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Забито

56
39
25 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 22
9 Не забивали 7
9
16%
7
18%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
10
18%
8
21%
31-45
7
13%
7
18%
46-60
9
16%
7
18%
61-75
15
27%
6
15%
76-90

Пропущено

32
33
18 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 21
7
22%
5
15%
1-15
6
19%
4
12%
16-30
5
16%
8
24%
31-45
6
19%
5
15%
46-60
3
9%
4
12%
61-75
5
16%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 34 22 7 5 65 - 41 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
3. Нэшвилл Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити Заявка 34 14 9 11 56 - 36 51
5. Атланта Юнайтед Заявка 34 13 12 9 45 - 37 51
6. Орландо Сити Заявка 34 13 12 9 50 - 48 51
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
8. Коламбус Кру Заявка 34 13 8 13 46 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 34 12 10 12 46 - 44 46
11. Интер Майами Заявка 34 12 5 17 36 - 53 41
12. Чикаго Файр Заявка 34 9 7 18 36 - 54 34
13. Торонто Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати Заявка 34 4 8 22 37 - 74 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 34 18 8 8 53 - 32 62
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 34 17 10 7 47 - 33 61
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 34 17 8 9 58 - 39 59
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 34 17 4 13 54 - 52 55
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 34 13 10 11 39 - 41 49
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 34 13 9 12 47 - 51 48
7. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 34 12 12 10 44 - 45 48
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 34 13 7 14 54 - 54 46
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 34 12 9 13 51 - 47 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 34 10 11 13 45 - 53 41
11. Даллас 0:0 Заявка 34 7 12 15 46 - 55 33
12. Остин 0:1 Заявка 34 9 4 21 35 - 54 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 12 3 2 31 - 18 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 10 4 3 37 - 13 34
4. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
5. Коламбус Кру Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6. Нэшвилл Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
7. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 9 4 4 29 - 23 31
9. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати Заявка 17 1 5 11 17 - 29 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 11 2 4 33 - 22 35
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 9 7 1 27 - 12 34
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 9 6 2 32 - 16 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
5. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 17 10 2 5 24 - 17 32
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
7. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин 0:1 Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас 0:0 Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 23 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Орландо Сити Заявка 17 5 5 7 21 - 30 20
4. Атланта Юнайтед Заявка 17 4 7 6 20 - 23 19
5. Интер Майами Заявка 17 5 3 9 10 - 18 18
6. Филадельфия Юнион Заявка 17 3 9 5 23 - 25 18
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
8. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 17 2 2 13 13 - 36 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 27 16
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 4 3 10 17 - 24 15
10. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 4 3 10 24 - 33 15
11. Даллас 0:0 Заявка 17 2 5 10 21 - 34 11
12. Остин 0:1 Заявка 17 2 2 13 8 - 29 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Дэвис Шон II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Фабио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн


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