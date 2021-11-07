США: МЛС 2021
1:1
Конец матча
Стадион: Ниссан
0:1
1' ГолFabio da Silva2
14' Желтая карточкаДэвис Шон
1:1
37' ГолМукхтар Хани
76' Желтая карточкаГодой Анибал
86' Желтая карточкаДиарра Юба
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
15
Нилис
Шон
27
Дэвис
Шон
II
16
Йервуд
Дрю
37
Кларк
Кейден
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
27 Дэвис ШонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
1'
14'
37'
1:1
76'
83'
86'
История личных встреч
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|16 (1)
|0.47
|Сапонг Чарльз
|12
|0.35
|Леаль Рэндэлл
|8
|0.24
|Циммерман Уолкер
|3
|0.09
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.09
|Кадис Хондер
|2
|0.06
|Хакенсон Люк
|2
|0.06
|Риос Даниэль
|1
|0.03
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|Джонстон Алистер
|1
|0.03
|Анибаба Жалил
|1
|0.03
|Данлади Абу
|1
|0.03
|Анунга Брайан
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|David Romney
|0
|0
|Годой Анибал
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|8 (3)
|0.24
|Fabio da Silva2
|7
|0.21
|Кассерес Кристиан
|6
|0.18
|Кларк Кейден
|4
|0.12
|Фернандес Омир
|3
|0.09
|Рейес Андрес
|2
|0.06
|Гутман Эндрю
|2
|0.06
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Йервуд Дрю
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Барлоу Том
|1
|0.03
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Эдвардс Томас
|0
|0
|Уайт Брайан
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|6
|1
|Годой Анибал
|7
|0
|Ловитц Дэниел
|6
|0
|Мукхтар Хани
|6
|0
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Хакенсон Люк
|5
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Джонстон Алистер
|3
|0
|Циммерман Уолкер
|2
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|Уиллис Джо
|1
|0
|Ake Arnaud Loba
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|10
|0
|Йервуд Дрю
|8
|1
|Рейес Андрес
|6
|1
|Дэвис Шон II
|7
|0
|Климала Патрик
|6
|0
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Тарек Амро
|4
|0
|Нилис Шон
|4
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Fabio da Silva2
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Диарра Юба
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
20
18 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 21
7
20%
4
20%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
6
17%
3
15%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
5
14%
4
20%
61-75
8
23%
4
20%
76-90
Пропущено
18
22
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
6
33%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
17%
3
14%
76-90
Забито
21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
2
10%
3
16%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
7
33%
2
11%
76-90
Пропущено
14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Забито
56
39
25 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 22
9 Не забивали 7
9
16%
7
18%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
10
18%
8
21%
31-45
7
13%
7
18%
46-60
9
16%
7
18%
61-75
15
27%
6
15%
76-90
Пропущено
32
33
18 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 21
7
22%
5
15%
1-15
6
19%
4
12%
16-30
5
16%
8
24%
31-45
6
19%
5
15%
46-60
3
9%
4
12%
61-75
5
16%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|65 - 41
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|56 - 36
|51
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|45 - 37
|51
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|50 - 48
|51
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 53
|41
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 54
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|34
|18
|8
|8
|53 - 32
|62
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|47 - 33
|61
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|58 - 39
|59
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|34
|17
|4
|13
|54 - 52
|55
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 41
|49
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|47 - 51
|48
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|44 - 45
|48
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|34
|13
|7
|14
|54 - 54
|46
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|34
|12
|9
|13
|51 - 47
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 53
|41
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|46 - 55
|33
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|34
|9
|4
|21
|35 - 54
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 18
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 13
|34
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 23
|31
|9.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|17 - 29
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|33 - 22
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|27 - 12
|34
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 16
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 17
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 23
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 30
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 18
|18
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 25
|18
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 36
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|15 - 27
|16
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 24
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 33
|15
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|21 - 34
|11
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|2
|2
|13
|8 - 29
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6