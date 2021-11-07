США: МЛС 2021
0:0
Перерыв
Стадион: Сапуто
34' Желтая карточкаВан дер Ватер Силвестр
45' Желтая карточкаПьетт Самуэль
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
18
Дайк
Дэрил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
45'
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|8 (1)
|0.24
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.21
|Михайлович Джордже
|4
|0.12
|Торрес Хоакин
|4
|0.12
|Ibrahim Sunusi
|4
|0.12
|Камашо Руди
|3
|0.09
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.06
|Йонсен Бьорн
|2
|0.06
|Шуэньер Матьё
|2
|0.06
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.06
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.06
|Пьетт Самуэль
|1
|0.03
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.03
|Струна Альяж
|1
|0.03
|Matko Miljevic
|1
|0.03
|Миллер Камаль
|1
|0.03
|Кицца Мустафа
|0
|0
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|Уртадо Эрик
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нани Луиш
|10 (2)
|0.29
|Дайк Дэрил
|9 (3)
|0.26
|Мишель Бенжи
|4
|0.12
|Урсо Жуниор
|4
|0.12
|Акинделе Тешо
|3
|0.09
|Мюллер Крис
|3
|0.09
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.09
|Янссон Робин
|3
|0.09
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Карлос Антонио
|2
|0.06
|Перея Андрес
|2
|0.06
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Мас Эмануэль
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|7
|2
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|Струна Альяж
|6
|0
|Пьетт Самуэль
|6
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Уотерман Джоэль
|5
|0
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|Михайлович Джордже
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Шуэньер Матьё
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Бреза Себастьян
|2
|0
|Ibrahim Sunusi
|2
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Кицца Мустафа
|1
|0
|Масьель Эмануэль
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|6
|1
|Урсо Жуниор
|6
|0
|Шлегель Родриго
|6
|0
|Янссон Робин
|6
|0
|Мюллер Крис
|6
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Мендес Джегсон
|5
|0
|Нани Луиш
|3
|1
|Перея Андрес
|3
|1
|Смит Кайл
|4
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Росель Ориоль
|2
|0
|Дезарт Джои
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Акинделе Тешо
|1
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0
|Raul Aguilera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
20
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
1
3%
4
20%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
7
23%
4
20%
46-60
10
33%
1
5%
61-75
3
10%
7
35%
76-90
Пропущено
20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
3
15%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
15%
8
28%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
3
15%
7
24%
61-75
6
30%
5
17%
76-90
Забито
17
30
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
6
20%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
2
12%
2
7%
61-75
4
24%
5
17%
76-90
Пропущено
21
17
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
5
24%
4
24%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
47
50
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 3
3
6%
8
16%
1-15
8
17%
7
14%
16-30
8
17%
9
18%
31-45
9
19%
11
22%
46-60
12
26%
3
6%
61-75
7
15%
12
24%
76-90
Пропущено
41
46
14 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
3
7%
6
13%
1-15
4
10%
4
9%
16-30
7
17%
9
20%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
8
20%
11
24%
61-75
12
29%
29%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|34
|22
|8
|4
|65 - 40
|74
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|34
|15
|11
|8
|48 - 34
|56
|3.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|55 - 36
|50
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|34
|12
|13
|9
|48 - 48
|49
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|43 - 37
|48
|8.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|45 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|34
|12
|11
|11
|46 - 42
|47
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|34
|11
|6
|17
|35 - 53
|39
|12.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 53
|34
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 72
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|52 - 32
|59
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|58 - 39
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|53 - 52
|52
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|44 - 44
|48
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 51
|47
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 46
|45
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|54 - 54
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Остин
|Заявка
|33
|9
|4
|20
|35 - 53
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 17
|40
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|4.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 22
|33
|5.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 13
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 21
|32
|9.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 27
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|23 - 24
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 30
|18
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 23
|16
|8.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 18
|16
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|3:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|1:3 Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 35
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6