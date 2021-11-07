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США: МЛС 2021

2021
Клёб де Фут Монреаль
0:0
Перерыв

Стадион:
Орландо Сити
0'
34' Желтая карточка
Ван дер Ватер Силвестр
45' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
22
Ibrahim
Sunusi
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Мас
Эмануэль
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
14
Ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
18
Дайк
Дэрил
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:1
М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 8 (1) 0.24
Тойе Мейсон 7 (2) 0.21
Михайлович Джордже 4 0.12
Торрес Хоакин 4 0.12
Ibrahim Sunusi 4 0.12
Камашо Руди 3 0.09
Бро-Гийяр Закари 2 0.06
Йонсен Бьорн 2 0.06
Шуэньер Матьё 2 0.06
Ahmed Hussein Hafez 2 0.06
Ваньяма Виктор 2 (1) 0.06
Пьетт Самуэль 1 0.03
Лаппалайнен Ласси 1 0.03
Струна Альяж 1 0.03
Matko Miljevic 1 0.03
Миллер Камаль 1 0.03
Кицца Мустафа 0 0
Уотерман Джоэль 0 0
Уртадо Эрик 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нани Луиш 10 (2) 0.29
Дайк Дэрил 9 (3) 0.26
Мишель Бенжи 4 0.12
Урсо Жуниор 4 0.12
Акинделе Тешо 3 0.09
Мюллер Крис 3 0.09
Ван дер Ватер Силвестр 3 0.09
Янссон Робин 3 0.09
Тейшейра Руан 2 0.06
Карлос Антонио 2 0.06
Перея Андрес 2 0.06
Перейра Маурисио 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Мас Эмануэль 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 7 2
Ваньяма Виктор 8 1
Струна Альяж 6 0
Пьетт Самуэль 6 0
Миллер Камаль 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Бро-Гийяр Закари 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Шуэньер Матьё 3 0
Киото Ромель 2 0
Бреза Себастьян 2 0
Ibrahim Sunusi 2 0
Диоп Клемент 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Кицца Мустафа 1 0
Масьель Эмануэль 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 6 1
Урсо Жуниор 6 0
Шлегель Родриго 6 0
Янссон Робин 6 0
Мюллер Крис 6 0
Перейра Маурисио 5 0
Мендес Джегсон 5 0
Нани Луиш 3 1
Перея Андрес 3 1
Смит Кайл 4 0
Мишель Бенжи 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Росель Ориоль 2 0
Дезарт Джои 2 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Акинделе Тешо 1 0
Ван дер Ватер Силвестр 1 0
Raul Aguilera 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
20
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
1
3%
4
20%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
7
23%
4
20%
46-60
10
33%
1
5%
61-75
3
10%
7
35%
76-90

Пропущено

20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
3
15%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
15%
8
28%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
3
15%
7
24%
61-75
6
30%
5
17%
76-90

Забито

17
30
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
6
20%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
2
12%
2
7%
61-75
4
24%
5
17%
76-90

Пропущено

21
17
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
5
24%
4
24%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

47
50
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 3
3
6%
8
16%
1-15
8
17%
7
14%
16-30
8
17%
9
18%
31-45
9
19%
11
22%
46-60
12
26%
3
6%
61-75
7
15%
12
24%
76-90

Пропущено

41
46
14 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
3
7%
6
13%
1-15
4
10%
4
9%
16-30
7
17%
9
20%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
8
20%
11
24%
61-75
12
29%
29%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 34 22 8 4 65 - 40 74
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 34 15 11 8 48 - 34 56
3. Нэшвилл 1:1 Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 34 14 8 12 55 - 36 50
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 34 12 13 9 48 - 48 49
6. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 34 12 12 10 43 - 37 48
8. Коламбус Кру 1:0 Заявка 34 13 8 13 45 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 34 12 11 11 46 - 42 47
11. Интер Майами 0:0 Заявка 34 11 6 17 35 - 53 39
12. Чикаго Файр 0:1 Заявка 34 9 7 18 36 - 53 34
13. Торонто 1:3 Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати 1:0 Заявка 34 5 8 21 37 - 72 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 33 17 8 8 52 - 32 59
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 33 17 7 9 58 - 39 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс Заявка 33 16 4 13 53 - 52 52
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 33 12 12 9 44 - 44 48
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 33 13 8 12 47 - 51 47
8. Лос-Анджелес Заявка 33 12 9 12 51 - 46 45
9. Реал Солт-Лейк Заявка 33 13 6 14 54 - 54 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Остин Заявка 33 9 4 20 35 - 53 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 17 12 4 1 31 - 17 40
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
4. Коламбус Кру 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 22 33
5. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
6. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 17 10 3 4 36 - 13 33
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 17 9 5 3 29 - 21 32
9. Орландо Сити 0:0 Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами 0:0 Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто 1:3 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати 1:0 Заявка 17 2 5 10 17 - 27 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 17 4 8 5 23 - 24 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 17 4 6 7 19 - 30 18
6. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
7. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 17 3 7 7 18 - 23 16
8. Интер Майами 0:0 Заявка 17 4 4 9 9 - 18 16
9. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру 1:0 Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед 3:1 Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати 1:0 Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто 1:3 Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
8. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Пьетт Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Ван дер Ватер Силвестр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Орландо Сити
2.30
3.65
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 0:0 Орландо Сити онлайн


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