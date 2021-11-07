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США: МЛС 2021

2021
Клёб де Фут Монреаль
0:2
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
34' Желтая карточка
Ван дер Ватер Силвестр
45' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
0:1
55' Гол
Мендес Джегсон
56' Желтая карточка
Мендес Джегсон
65' Желтая карточка
Урсо Жуниор
79' Красная карточка
Камашо Руди
0:2
86' Гол
Дайк Дэрил
90'+6
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
22
Ibrahim
Sunusi
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Мас
Эмануэль
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
14
Ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
18
Дайк
Дэрил
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Орландо Сити

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:1
М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 8 (1) 0.24
Тойе Мейсон 7 (2) 0.21
Михайлович Джордже 4 0.12
Торрес Хоакин 4 0.12
Ibrahim Sunusi 4 0.12
Камашо Руди 3 0.09
Бро-Гийяр Закари 2 0.06
Йонсен Бьорн 2 0.06
Шуэньер Матьё 2 0.06
Ahmed Hussein Hafez 2 0.06
Ваньяма Виктор 2 (1) 0.06
Пьетт Самуэль 1 0.03
Лаппалайнен Ласси 1 0.03
Струна Альяж 1 0.03
Matko Miljevic 1 0.03
Миллер Камаль 1 0.03
Кицца Мустафа 0 0
Уотерман Джоэль 0 0
Уртадо Эрик 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нани Луиш 10 (2) 0.29
Дайк Дэрил 10 (3) 0.29
Мишель Бенжи 4 0.12
Урсо Жуниор 4 0.12
Акинделе Тешо 3 0.09
Мюллер Крис 3 0.09
Ван дер Ватер Силвестр 3 0.09
Янссон Робин 3 0.09
Тейшейра Руан 2 0.06
Карлос Антонио 2 0.06
Перея Андрес 2 0.06
Перейра Маурисио 1 0.03
Мендес Джегсон 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Мас Эмануэль 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 7 3
Ваньяма Виктор 8 1
Струна Альяж 6 0
Пьетт Самуэль 6 0
Миллер Камаль 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Бро-Гийяр Закари 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Шуэньер Матьё 3 0
Киото Ромель 2 0
Бреза Себастьян 2 0
Ibrahim Sunusi 2 0
Диоп Клемент 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Кицца Мустафа 1 0
Масьель Эмануэль 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 6 1
Урсо Жуниор 7 0
Мендес Джегсон 6 0
Шлегель Родриго 6 0
Янссон Робин 6 0
Мюллер Крис 6 0
Перейра Маурисио 5 0
Нани Луиш 3 1
Перея Андрес 3 1
Смит Кайл 4 0
Мишель Бенжи 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Росель Ориоль 2 0
Дезарт Джои 2 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Акинделе Тешо 1 0
Ван дер Ватер Силвестр 1 0
Raul Aguilera 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
22
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
1
3%
4
18%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
7
23%
5
23%
46-60
10
33%
1
5%
61-75
3
10%
8
36%
76-90

Пропущено

22
29
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
14%
3
10%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
3
14%
8
28%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
7
32%
5
17%
76-90

Забито

17
30
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
6
20%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
2
12%
2
7%
61-75
4
24%
5
17%
76-90

Пропущено

21
17
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
5
24%
4
24%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

47
52
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 16
9 Не забивали 3
3
6%
8
15%
1-15
8
17%
7
13%
16-30
8
17%
9
17%
31-45
9
19%
12
23%
46-60
12
26%
3
6%
61-75
7
15%
13
25%
76-90

Пропущено

43
46
14 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 25
3
7%
6
13%
1-15
4
9%
4
9%
16-30
7
16%
9
20%
31-45
8
19%
6
13%
46-60
8
19%
11
24%
61-75
13
30%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 34 22 7 5 65 - 41 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
3. Нэшвилл Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити Заявка 34 14 9 11 56 - 36 51
5. Атланта Юнайтед Заявка 34 13 12 9 45 - 37 51
6. Орландо Сити Заявка 34 13 12 9 50 - 48 51
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
8. Коламбус Кру Заявка 34 13 8 13 46 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 34 12 10 12 46 - 44 46
11. Интер Майами Заявка 34 12 5 17 36 - 53 41
12. Чикаго Файр Заявка 34 9 7 18 36 - 54 34
13. Торонто Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати Заявка 34 4 8 22 37 - 74 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 34 18 8 8 53 - 32 62
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 34 17 10 7 47 - 33 61
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 34 17 8 9 58 - 39 59
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 34 17 4 13 54 - 52 55
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 34 13 10 11 39 - 41 49
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 34 13 9 12 47 - 51 48
7. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 34 12 12 10 44 - 45 48
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 34 13 7 14 54 - 54 46
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 34 12 9 13 51 - 47 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 34 10 11 13 45 - 53 41
11. Даллас 0:0 Заявка 34 7 12 15 46 - 55 33
12. Остин 0:1 Заявка 34 9 4 21 35 - 54 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 12 3 2 31 - 18 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 10 4 3 37 - 13 34
4. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
5. Коламбус Кру Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6. Нэшвилл Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
7. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 9 4 4 29 - 23 31
9. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати Заявка 17 1 5 11 17 - 29 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 11 2 4 33 - 22 35
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 9 7 1 27 - 12 34
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 9 6 2 32 - 16 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
5. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 17 10 2 5 24 - 17 32
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
7. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин 0:1 Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас 0:0 Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 23 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Орландо Сити Заявка 17 5 5 7 21 - 30 20
4. Атланта Юнайтед Заявка 17 4 7 6 20 - 23 19
5. Интер Майами Заявка 17 5 3 9 10 - 18 18
6. Филадельфия Юнион Заявка 17 3 9 5 23 - 25 18
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
8. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 17 2 2 13 13 - 36 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 27 16
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 4 3 10 17 - 24 15
10. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 4 3 10 24 - 33 15
11. Даллас 0:0 Заявка 17 2 5 10 21 - 34 11
12. Остин 0:1 Заявка 17 2 2 13 8 - 29 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Пьетт Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Ван дер Ватер Силвестр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 0:2 Орландо Сити онлайн


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