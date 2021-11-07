Бразилия: Серия A 2021
1:0
Конец матча
24' Желтая карточкаДа Силва Лусиано
41' Желтая карточкаХавьер Марлон
1:0
90' ГолБраз Давид
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
34
Энрике
Луис
35
Андре
21
Jhon
Arias
23
Джон
Кеннеди
9
Fred
II
1
Mailson2
66
Эвертон
15
Рафаэл
Тьере
35
Sabino2
56
Sander
77
Marcao
VI
14
Jose
Welison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
-
35 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 LuccaНападающий
-
11 Касарес ХуанНападающий
- Нападающий
-
8 Gustavo1
-
14 Danilo IV
-
20 Yago I
-
31 Calegari
-
-
Главный тренер: Marcao
- Основной состав
-
1 Mailson2Вратарь
-
66 ЭвертонЗащитник
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
-
35 Sabino2Защитник
-
56 SanderЗащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Чико ФлоресЗащитник
-
33 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
-
-
-
59 Flavio Souza
-
-
18 Betinho2
-
91 Виктор Педро
-
2 Hayner
-
Главный тренер: Gustavo Florentin
Ход матча
24'
41'
62'
79'
90'
1:0
История личных встреч
Флуминенсе
Спорт Ресифи
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис
|4
|0.13
|Fred II
|3 (1)
|0.1
|Бобадилья Рауль
|3
|0.1
|Lucca
|3
|0.1
|Caio Paulista
|2
|0.07
|Huan Nino2
|2
|0.07
|Джон Кеннеди
|2
|0.07
|Эрнандес Абель
|2 (1)
|0.07
|Yago I
|1
|0.03
|Андре
|1
|0.03
|Касарес Хуан
|1
|0.03
|Нене Андерсон
|1
|0.03
|Браз Давид
|1
|0.03
|Jhon Arias
|1
|0.03
|Gabriel Teixeira
|1
|0.03
|Danilo IV
|0
|0
|Эжидио Перейра
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
Спорт Ресифи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mikael
|5 (1)
|0.16
|Паулиньо Жозе
|2
|0.06
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.06
|Густаво Луис
|1
|0.03
|Jose Welison
|1
|0.03
|Marcao VI
|1
|0.03
|Sander
|1
|0.03
|Чико Флорес
|1
|0.03
|Santiago Trellez Viveros
|1
|0.03
|Leandro Barcia
|1
|0.03
|Тиаго Невес
|1 (1)
|0.03
|Everaldo
|0
|0
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|Patric II
|0
|0
|Hayner
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Абель
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Энрике Луис
|5
|0
|Lucca
|5
|0
|Fred II
|5
|0
|Huan Nino2
|5
|0
|Yago I
|4
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Luccas Claro
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gustavo1
|3
|0
|Danilo IV
|2
|0
|Samuel VII
|2
|0
|Jhon Arias
|2
|0
|Бобадилья Рауль
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Веллингтон III
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Kayky
|1
|0
|Gabriel Teixeira
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Спорт Ресифи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо Жозе
|8
|0
|Густаво Луис
|7
|0
|Эрнанес Лима
|5
|1
|Marcao VI
|6
|0
|Jose Welison
|5
|0
|Андре Филипе
|4
|0
|Santiago Trellez Viveros
|4
|0
|Sander
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Рафаэл Тьере
|3
|0
|Hayner
|3
|0
|Sabino2
|3
|0
|Mikael
|3
|0
|Тиаго Невес
|1
|1
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Майдана Яго
|2
|0
|Ronaldo II
|2
|0
|Mailson2
|2
|0
|Emaxwell
|0
|1
|Чико Флорес
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Неилтон Мейра
|1
|0
|Ricardinho IV
|1
|0
|Luan Polli
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Thiago Xavier II
|1
|0
|Betinho2
|1
|0
|Marquinhos2
|1
|0
|Эвертон
|1
|0
|Victor Gabriel
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
4
33%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
4
33%
76-90
Пропущено
12
17
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
7
41%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Пропущено
18
8
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
17%
3
38%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
2
25%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
Забито
30
20
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
11 Не забивали 17
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
5
17%
5
25%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
6
20%
7
35%
76-90
Пропущено
30
25
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
3
10%
5
20%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
5
17%
5
20%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
8
27%
3
12%
61-75
8
27%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сеара - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1
Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Байя 2:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Барселона Гуаякиль - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Барселона Гуаякиль 2:2 Америка Минейро - Флуминенсе 1:0
Спорт Ресифи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Спорт Ресифи - Сантос 0:0
Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Америка Минейро - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Флуминенсе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|29
|19
|5
|5
|46 - 22
|62
|2.
|Фламенго
|28
|16
|5
|7
|52 - 26
|53
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|29
|16
|4
|9
|45 - 35
|52
|4.
|Брагантино
|30
|12
|13
|5
|47 - 33
|49
|5.
|Форталеза
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Коринтианс
|30
|12
|11
|7
|32 - 26
|47
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|30
|11
|11
|8
|38 - 31
|44
|8.
|Флуминенсе
|30
|11
|9
|10
|29 - 31
|42
|9.
|Куяба
|30
|8
|15
|7
|28 - 28
|39
|10.
|Америка Минейро
|29
|9
|11
|9
|29 - 30
|38
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|9
|10
|10
|24 - 28
|37
|12.
|Сан-Паулу
|29
|8
|13
|8
|23 - 27
|37
|13.
|Сеара
|29
|7
|15
|7
|27 - 30
|36
|14.
|Сантос
|29
|8
|11
|10
|26 - 34
|35
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|10
|5
|14
|34 - 39
|35
|16.
|Байя
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|17.
|Спорт Ресифи
|31
|7
|9
|15
|17 - 28
|30
|18.
|Жувентуде
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|19.
|Гремио
|29
|7
|5
|17
|25 - 38
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|30
|1
|11
|18
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|12
|1
|1
|30 - 9
|37
|2.
|Фламенго
|15
|10
|1
|4
|25 - 13
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|4.
|Сеара
|15
|7
|6
|2
|19 - 12
|27
|5.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Флуминенсе
|15
|7
|5
|3
|16 - 13
|26
|8.
|Коринтианс
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|9.
|Брагантино
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|10.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|11.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|12.
|Сан-Паулу
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|14.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|15.
|Жувентуде
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|17.
|Байя
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|18.
|Спорт Ресифи
|15
|4
|5
|6
|8 - 8
|17
|19.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|16 - 16
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|7
|2
|5
|19 - 13
|23
|4.
|Фламенго
|13
|6
|4
|3
|27 - 13
|22
|5.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|6.
|Форталеза
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|7.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|4
|9
|9 - 20
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Гремио
|15
|3
|0
|12
|9 - 22
|9
|19.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9