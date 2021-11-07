  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Флуминенсе
1:0
Конец матча
Спорт Ресифи
0'
24' Желтая карточка
Да Силва Лусиано
41' Желтая карточка
Хавьер Марлон
1:0
90' Гол
Браз Давид
90'+9
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
30
Хавьер
Марлон
34
Энрике
Луис
35
Андре
38
Мартинелли
Габриэл
21
Jhon
Arias
23
Джон
Кеннеди
9
Fred
II
1
Mailson2
66
Эвертон
15
Рафаэл
Тьере
35
Sabino2
56
Sander
77
Marcao
VI
94
Паулиньо
Жозе
14
Jose
Welison
8
Эрнанес
Лима
46
Да
Силва
Лусиано
9
Santiago
Trellez
Viveros
Флуминенсе
4-4-2
Спорт Ресифи
4-1-4-1

История личных встреч

Флуминенсе
Спорт Ресифи

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
БСА
2:2
БСА
4:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
5:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис 4 0.13
Fred II 3 (1) 0.1
Бобадилья Рауль 3 0.1
Lucca 3 0.1
Caio Paulista 2 0.07
Huan Nino2 2 0.07
Джон Кеннеди 2 0.07
Эрнандес Абель 2 (1) 0.07
Yago I 1 0.03
Андре 1 0.03
Касарес Хуан 1 0.03
Нене Андерсон 1 0.03
Браз Давид 1 0.03
Jhon Arias 1 0.03
Gabriel Teixeira 1 0.03
Danilo IV 0 0
Эжидио Перейра 0 0
Gustavo1 0 0
Хавьер Марлон 0 0
Спорт Ресифи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mikael 5 (1) 0.16
Паулиньо Жозе 2 0.06
Андре Филипе 2 (1) 0.06
Густаво Луис 1 0.03
Jose Welison 1 0.03
Marcao VI 1 0.03
Sander 1 0.03
Чико Флорес 1 0.03
Santiago Trellez Viveros 1 0.03
Leandro Barcia 1 0.03
Тиаго Невес 1 (1) 0.03
Everaldo 0 0
Да Силва Лусиано 0 0
Patric II 0 0
Hayner 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Абель 4 1
Андре 5 0
Энрике Луис 5 0
Lucca 5 0
Fred II 5 0
Huan Nino2 5 0
Yago I 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Luccas Claro 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gustavo1 3 0
Danilo IV 2 0
Samuel VII 2 0
Jhon Arias 2 0
Бобадилья Рауль 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Браз Давид 1 0
Маноэл 1 0
Веллингтон III 1 0
Caio Paulista 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Kayky 1 0
Gabriel Teixeira 1 0
Matheus Martins 1 0
Спорт Ресифи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Жозе 8 0
Густаво Луис 7 0
Эрнанес Лима 5 1
Marcao VI 6 0
Jose Welison 5 0
Андре Филипе 4 0
Santiago Trellez Viveros 4 0
Sander 4 0
Everaldo 3 0
Рафаэл Тьере 3 0
Hayner 3 0
Sabino2 3 0
Mikael 3 0
Тиаго Невес 1 1
Да Силва Лусиано 2 0
Майдана Яго 2 0
Ronaldo II 2 0
Mailson2 2 0
Emaxwell 0 1
Чико Флорес 1 0
Энрике Педро 1 0
Неилтон Мейра 1 0
Ricardinho IV 1 0
Luan Polli 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Thiago Xavier II 1 0
Betinho2 1 0
Marquinhos2 1 0
Эвертон 1 0
Victor Gabriel 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
4
33%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
4
33%
76-90

Пропущено

12
17
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
7
41%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
17%
3
38%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
2
25%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Забито

30
20
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
11 Не забивали 17
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
5
17%
5
25%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
6
20%
7
35%
76-90

Пропущено

30
25
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
3
10%
5
20%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
5
17%
5
20%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
8
27%
3
12%
61-75
8
27%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сеара - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1
Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Байя 2:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Барселона Гуаякиль - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Барселона Гуаякиль 2:2 Америка Минейро - Флуминенсе 1:0
Спорт Ресифи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Спорт Ресифи - Сантос 0:0
Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Америка Минейро - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Флуминенсе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 29 19 5 5 46 - 22 62
2. Фламенго 28 16 5 7 52 - 26 53
3. Палмейрас Сан-Паулу 29 16 4 9 45 - 35 52
4. Брагантино 30 12 13 5 47 - 33 49
5. Форталеза 30 14 6 10 39 - 33 48
6. Коринтианс 30 12 11 7 32 - 26 47
7. Интернасьонал Порту Алегре 30 11 11 8 38 - 31 44
8. Флуминенсе 30 11 9 10 29 - 31 42
9. Куяба 30 8 15 7 28 - 28 39
10. Америка Минейро 29 9 11 9 29 - 30 38
11. Атлетико Гойяненсе 29 9 10 10 24 - 28 37
12. Сан-Паулу 29 8 13 8 23 - 27 37
13. Сеара 29 7 15 7 27 - 30 36
14. Сантос 29 8 11 10 26 - 34 35
15. Атлетико Паранаэнсе 29 10 5 14 34 - 39 35
16. Байя 29 8 9 12 32 - 39 33
17. Спорт Ресифи 31 7 9 15 17 - 28 30
18. Жувентуде 29 6 12 11 27 - 36 30
19. Гремио 29 7 5 17 25 - 38 26
20. Шапекоэнсе 30 1 11 18 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 12 1 1 30 - 9 37
2. Фламенго 15 10 1 4 25 - 13 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
4. Сеара 15 7 6 2 19 - 12 27
5. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 7 5 3 24 - 16 26
7. Флуминенсе 15 7 5 3 16 - 13 26
8. Коринтианс 15 7 4 4 19 - 15 25
9. Брагантино 15 5 8 2 23 - 17 23
10. Америка Минейро 15 6 5 4 14 - 10 23
11. Сантос 14 6 5 3 14 - 11 23
12. Сан-Паулу 15 5 8 2 13 - 10 23
13. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 20 - 19 22
14. Куяба 16 5 6 5 15 - 17 21
15. Жувентуде 15 5 6 4 14 - 14 21
16. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
17. Байя 14 5 4 5 19 - 18 19
18. Спорт Ресифи 15 4 5 6 8 - 8 17
19. Гремио 14 4 5 5 16 - 16 17
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 15 7 5 3 24 - 16 26
2. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 14 7 2 5 19 - 13 23
4. Фламенго 13 6 4 3 27 - 13 22
5. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
6. Форталеза 16 6 3 7 18 - 20 21
7. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
8. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 13 - 17 18
9. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 14 - 15 18
10. Флуминенсе 15 4 4 7 13 - 18 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
14. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
15. Спорт Ресифи 16 3 4 9 9 - 20 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
18. Гремио 15 3 0 12 9 - 22 9
19. Сеара 14 0 9 5 8 - 18 9
20. Шапекоэнсе 16 1 6 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Марлон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 