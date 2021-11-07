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США: МЛС 2021

2021
Колорадо Рэпидс
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
15' Желтая карточка
Прайс Джек
1:0
18' Гол
Льюис Джонатан
20'
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
33
Бейташур
Стивен
14
Кайе
Марк-Энтони
19
Прайс
Джек
23
Акоста
Келлин
32
Уорнер
Коллен
7
Льюис
Джонатан
11
Рубио
Диего
1
Блэкмен
Джамал
5
Фалл
Мамаду
94
Мурильо
Хесус
25
Ибеага
Себастьен
33
Ким
Мун-Хван
11
Сифуэнтес
Хосе
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
44
Эдвардс
Рахим
29
Аранго
Кристиан
17
Родригес
Брайан
II
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1
Лос-Анджелес
3-4-1-2

Ход матча

15'
Прайс Джек
 
18'
Льюис Джонатан
1:0

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:1
М
3:1
М
1:0
М
0:3
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 8 0.24
Льюис Джонатан 6 (1) 0.18
Рубио Диего 5 0.15
Бассетт Коул 4 (1) 0.12
Шиньяшики Андре 4 0.12
Баджи Доминик 4 0.12
Гальван Бриан 2 0.06
Уилсон Дэнни 2 0.06
Розенберри Киган 2 0.06
Абубакар Лалас 2 0.06
Мескида Николас 1 0.03
Намли Юнес 1 0.03
Акоста Келлин 1 0.03
Кайе Марк-Энтони 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Трасти Остон 1 0.03
Эстевес Лукас 1 0.03
Прайс Джек 0 0
Бенезе Николя 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 13 (5) 0.38
Росси Диего 6 (1) 0.18
Сифуэнтес Хосе 5 0.15
Вела Карлос 5 0.15
Мусовски Дэниел 4 0.12
Фалл Мамаду 4 0.12
Бэрд Кори 3 0.09
Родригес Брайан II 3 0.09
Атуэста Эдуард 2 (1) 0.06
Блессинг Латиф 2 0.06
Ким Мун-Хван 1 0.03
Блэкмон Тристан 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Сегура Эдди 0 0
Опоку Квадво 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайс Джек 9 0
Уилсон Дэнни 7 1
Уорнер Коллен 7 0
Рубио Диего 7 0
Абубакар Лалас 6 0
Трасти Остон 4 0
Гальван Бриан 4 0
Шиньяшики Андре 4 0
Барриос Майкл 3 0
Бассетт Коул 3 0
Эстевес Лукас 1 1
Мескида Николас 2 0
Намли Юнес 2 0
Акоста Келлин 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Бейташур Стивен 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Баджи Доминик 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Dantouma Toure 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Хесус 9 0
Сифуэнтес Хосе 6 0
Аранго Кристиан 4 0
Блэкмон Тристан 2 1
Эдвардс Рахим 3 0
Атуэста Эдуард 3 0
Мусовски Дэниел 3 0
Daniel Crisostomo 3 0
Дюк Брайс 3 0
Ибеага Себастьен 2 0
Росси Диего 2 0
Фарфан Марко 2 0
Бэрд Кори 2 0
Паласиос Диего 2 0
Ромеро Томас 2 0
Фалл Мамаду 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
16
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
1
4%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
6
24%
4
25%
31-45
7
28%
2
13%
46-60
7
28%
3
19%
61-75
2
8%
3
19%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
8%
5
21%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
4
31%
2
8%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
2
15%
5
21%
61-75
2
15%
4
17%
76-90

Забито

21
33
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
3
14%
6
18%
1-15
4
19%
4
12%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
5
24%
6
18%
61-75
6
29%
6
18%
76-90

Пропущено

20
24
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
5
25%
1
4%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
6
30%
3
13%
31-45
1
5%
8
33%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
3
15%
3
13%
76-90

Забито

46
49
16 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 20
5 Не забивали 4
4
9%
7
14%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
6
13%
10
20%
31-45
10
22%
7
14%
46-60
12
26%
9
18%
61-75
8
17%
9
18%
76-90

Пропущено

33
48
20 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 27
6
18%
6
13%
1-15
4
12%
9
19%
16-30
10
30%
5
10%
31-45
3
9%
13
27%
46-60
5
15%
8
17%
61-75
5
15%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 34 22 7 5 65 - 41 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
3. Нэшвилл Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити Заявка 34 14 9 11 56 - 36 51
5. Атланта Юнайтед Заявка 34 13 12 9 45 - 37 51
6. Орландо Сити Заявка 34 13 12 9 50 - 48 51
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
8. Коламбус Кру Заявка 34 13 8 13 46 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 34 12 10 12 46 - 44 46
11. Интер Майами Заявка 34 12 5 17 36 - 53 41
12. Чикаго Файр Заявка 34 9 7 18 36 - 54 34
13. Торонто Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати Заявка 34 4 8 22 37 - 74 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 34 17 10 7 47 - 33 61
2. Сиэтл Саундерс 1:1 Заявка 34 17 9 8 53 - 33 60
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 34 17 8 9 58 - 39 59
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 34 17 4 13 54 - 52 55
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 34 13 10 11 39 - 41 49
6. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 34 12 13 9 45 - 45 49
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 34 13 9 12 47 - 51 48
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 34 13 7 14 54 - 54 46
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 34 12 9 13 51 - 47 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 34 10 11 13 45 - 53 41
11. Даллас 0:0 Заявка 34 7 12 15 46 - 55 33
12. Остин 0:1 Заявка 34 9 4 21 35 - 54 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 12 3 2 31 - 18 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 10 4 3 37 - 13 34
4. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
5. Коламбус Кру Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6. Нэшвилл Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
7. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 9 4 4 29 - 23 31
9. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати Заявка 17 1 5 11 17 - 29 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 11 2 4 33 - 22 35
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 9 7 1 27 - 12 34
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 9 6 2 32 - 16 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
5. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 17 10 3 4 25 - 17 33
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
7. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс 1:1 Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин 0:1 Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас 0:0 Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 23 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Орландо Сити Заявка 17 5 5 7 21 - 30 20
4. Атланта Юнайтед Заявка 17 4 7 6 20 - 23 19
5. Интер Майами Заявка 17 5 3 9 10 - 18 18
6. Филадельфия Юнион Заявка 17 3 9 5 23 - 25 18
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
8. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 17 2 2 13 13 - 36 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:1 Заявка 17 9 4 4 25 - 18 31
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 27 16
8. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 4 3 10 17 - 24 15
10. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 4 3 10 24 - 33 15
11. Даллас 0:0 Заявка 17 2 5 10 21 - 34 11
12. Остин 0:1 Заявка 17 2 2 13 8 - 29 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Лос-Анджелес
2.34
3.69
3.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес онлайн


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