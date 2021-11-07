США: МЛС 2021
1:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
15' Желтая карточкаПрайс Джек
1:0
18' ГолЛьюис Джонатан
19
Прайс
Джек
11
Рубио
Диего
33
Ким
Мун-Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Нгалина МишиПолузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
15'
18'
1:0
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|8
|0.24
|Льюис Джонатан
|6 (1)
|0.18
|Рубио Диего
|5
|0.15
|Бассетт Коул
|4 (1)
|0.12
|Шиньяшики Андре
|4
|0.12
|Баджи Доминик
|4
|0.12
|Гальван Бриан
|2
|0.06
|Уилсон Дэнни
|2
|0.06
|Розенберри Киган
|2
|0.06
|Абубакар Лалас
|2
|0.06
|Мескида Николас
|1
|0.03
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Акоста Келлин
|1
|0.03
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Трасти Остон
|1
|0.03
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Прайс Джек
|0
|0
|Бенезе Николя
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|13 (5)
|0.38
|Росси Диего
|6 (1)
|0.18
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.15
|Вела Карлос
|5
|0.15
|Мусовски Дэниел
|4
|0.12
|Фалл Мамаду
|4
|0.12
|Бэрд Кори
|3
|0.09
|Родригес Брайан II
|3
|0.09
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.06
|Блессинг Латиф
|2
|0.06
|Ким Мун-Хван
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
|Опоку Квадво
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайс Джек
|9
|0
|Уилсон Дэнни
|7
|1
|Уорнер Коллен
|7
|0
|Рубио Диего
|7
|0
|Абубакар Лалас
|6
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Гальван Бриан
|4
|0
|Шиньяшики Андре
|4
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Эстевес Лукас
|1
|1
|Мескида Николас
|2
|0
|Намли Юнес
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Баджи Доминик
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Хесус
|9
|0
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0
|Аранго Кристиан
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|Мусовски Дэниел
|3
|0
|Daniel Crisostomo
|3
|0
|Дюк Брайс
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Паласиос Диего
|2
|0
|Ромеро Томас
|2
|0
|Фалл Мамаду
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
16
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
1
4%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
6
24%
4
25%
31-45
7
28%
2
13%
46-60
7
28%
3
19%
61-75
2
8%
3
19%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
8%
5
21%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
4
31%
2
8%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
2
15%
5
21%
61-75
2
15%
4
17%
76-90
Забито
21
33
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
3
14%
6
18%
1-15
4
19%
4
12%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
5
24%
6
18%
61-75
6
29%
6
18%
76-90
Пропущено
20
24
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
5
25%
1
4%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
6
30%
3
13%
31-45
1
5%
8
33%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
3
15%
3
13%
76-90
Забито
46
49
16 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 20
5 Не забивали 4
4
9%
7
14%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
6
13%
10
20%
31-45
10
22%
7
14%
46-60
12
26%
9
18%
61-75
8
17%
9
18%
76-90
Пропущено
33
48
20 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 27
6
18%
6
13%
1-15
4
12%
9
19%
16-30
10
30%
5
10%
31-45
3
9%
13
27%
46-60
5
15%
8
17%
61-75
5
15%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|65 - 41
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|56 - 36
|51
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|45 - 37
|51
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|50 - 48
|51
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 53
|41
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 54
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|47 - 33
|61
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:1 Заявка
|34
|17
|9
|8
|53 - 33
|60
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|58 - 39
|59
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|34
|17
|4
|13
|54 - 52
|55
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 41
|49
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1 Заявка
|34
|12
|13
|9
|45 - 45
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|47 - 51
|48
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|34
|13
|7
|14
|54 - 54
|46
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|34
|12
|9
|13
|51 - 47
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 53
|41
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|46 - 55
|33
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|34
|9
|4
|21
|35 - 54
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 18
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 13
|34
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 23
|31
|9.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|17 - 29
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|33 - 22
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|27 - 12
|34
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 16
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:1 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 23
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 30
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 18
|18
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 25
|18
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 36
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 18
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|15 - 27
|16
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1 Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 24
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 33
|15
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|21 - 34
|11
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|2
|2
|13
|8 - 29
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6