США: МЛС 2021
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: PayPal Park
17
Даниель
Вега
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
16
Пепи
Рикардо
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Зобек КайлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Marco Ferruzzi
Ход матча
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
31 матч
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.3%
54.8%
12.9%
10 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.1%
51.6%
32.3%
5 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|12 (1)
|0.35
|Кауэлл Кейд
|5
|0.15
|Киканович Бенджамин
|4
|0.12
|Вондоловски Крис
|4
|0.12
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.09
|Фьерро Карлос
|3
|0.09
|Юилл Джексон
|3
|0.09
|Натан Рафаэл
|2
|0.06
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.06
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Салинас Ши
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|Марцинковски Джеймс
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|13
|0.38
|Феррейра Хесус
|8
|0.24
|Обриан Ядер
|8
|0.24
|Хара Франко
|7 (1)
|0.21
|Холлингсхед Райан
|3
|0.09
|Рикаурте Андрес
|1
|0.03
|Помикал Пакстон
|1
|0.03
|Берджесс Нкоси
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Брессан Матеус
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Шен Саболч
|0
|0
|Че Джастин
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|Мунджома Эдди
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|13
|0
|Жудсон
|9
|1
|Натан Рафаэл
|8
|1
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|9
|0
|Эспиноса Кристиан
|7
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Вондоловски Крис
|2
|1
|Салинас Ши
|3
|0
|Риос Андрес
|3
|0
|Аланис Освальдо
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|Фьерро Карлос
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Марцинковски Джеймс
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Юилл Джексон
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|7
|1
|Хара Франко
|7
|0
|Брессан Матеус
|7
|0
|Обриан Ядер
|7
|0
|Твумаси Эма
|7
|0
|Хеджес Мэтт
|6
|0
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|Серрильо Эдвин
|5
|0
|Шен Саболч
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Маурер Джимми
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Варгас Фредди
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Мунджома Эдди
|2
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
22
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
4
17%
3
14%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
3
13%
5
23%
31-45
8
35%
4
18%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
3
13%
5
23%
76-90
Пропущено
24
33
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
4
17%
4
12%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
5
21%
2
6%
31-45
6
25%
9
27%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
3
13%
4
12%
76-90
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
14%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Пропущено
30
22
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
13%
3
14%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
8
27%
6
27%
31-45
6
20%
1
5%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
5
17%
5
23%
76-90
Забито
44
46
18 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
7
16%
7
15%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
6
14%
11
24%
31-45
12
27%
8
17%
46-60
7
16%
6
13%
61-75
7
16%
9
20%
76-90
Пропущено
54
55
27 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 29
8
15%
7
13%
1-15
6
11%
8
15%
16-30
13
24%
8
15%
31-45
12
22%
10
18%
46-60
7
13%
13
24%
61-75
8
15%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Даллас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3
Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|65 - 41
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|56 - 36
|51
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|45 - 37
|51
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|50 - 48
|51
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 53
|41
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 54
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|47 - 33
|61
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:1 Заявка
|34
|17
|9
|8
|53 - 33
|60
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|58 - 39
|59
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|34
|17
|4
|13
|54 - 52
|55
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 41
|49
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1 Заявка
|34
|12
|13
|9
|45 - 45
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|47 - 51
|48
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|34
|13
|7
|14
|54 - 54
|46
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|34
|12
|9
|13
|51 - 47
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 53
|41
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|46 - 55
|33
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|34
|9
|4
|21
|35 - 54
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 18
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 13
|34
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 23
|31
|9.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|17 - 29
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|33 - 22
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|27 - 12
|34
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 16
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:1 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 23
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 30
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 18
|18
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 25
|18
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 36
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 18
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|15 - 27
|16
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1 Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|9.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 24
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 33
|15
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|21 - 34
|11
|12.
|Остин
|0:1 Заявка
|17
|2
|2
|13
|8 - 29
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6