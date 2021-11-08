США: МЛС 2021
1:1
Конец матча
Стадион: PayPal Park
28' Желтая карточкаБисон Таннер
1:0
34' ГолВондоловски Крис
38' Желтая карточкаДаниель Вега
1:0
39' Не забитый пенальтиПепи Рикардо
1:1
42' ГолОбриан Ядер
52' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
56' Желтая карточкаПомикал Пакстон
74' Желтая карточкаШен Саболч
17
Даниель
Вега
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
16
Пепи
Рикардо
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Зобек КайлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Marco Ferruzzi
Ход матча
28'
34'
38'
39'
1:0
42'
1:1
52'
56'
74'
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
31 матч
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.3%
54.8%
12.9%
10 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.1%
51.6%
32.3%
5 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|12 (1)
|0.35
|Кауэлл Кейд
|5
|0.15
|Вондоловски Крис
|5
|0.15
|Киканович Бенджамин
|4
|0.12
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.09
|Фьерро Карлос
|3
|0.09
|Юилл Джексон
|3
|0.09
|Натан Рафаэл
|2
|0.06
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.06
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Салинас Ши
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|Марцинковски Джеймс
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|13
|0.38
|Обриан Ядер
|9
|0.26
|Феррейра Хесус
|8
|0.24
|Хара Франко
|7 (1)
|0.21
|Холлингсхед Райан
|3
|0.09
|Рикаурте Андрес
|1
|0.03
|Помикал Пакстон
|1
|0.03
|Берджесс Нкоси
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Брессан Матеус
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Шен Саболч
|0
|0
|Че Джастин
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|Мунджома Эдди
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|13
|0
|Жудсон
|9
|1
|Натан Рафаэл
|8
|1
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|9
|0
|Эспиноса Кристиан
|7
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Вондоловски Крис
|2
|1
|Салинас Ши
|3
|0
|Риос Андрес
|3
|0
|Аланис Освальдо
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|Фьерро Карлос
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Марцинковски Джеймс
|2
|0
|Даниель Вега
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Юилл Джексон
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|7
|1
|Хара Франко
|7
|0
|Брессан Матеус
|7
|0
|Обриан Ядер
|7
|0
|Твумаси Эма
|7
|0
|Хеджес Мэтт
|6
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|Шен Саболч
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Маурер Джимми
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Варгас Фредди
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Мунджома Эдди
|2
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
23
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
4
17%
6
26%
31-45
8
33%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
3
13%
5
22%
76-90
Пропущено
25
34
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
4
16%
4
12%
1-15
3
12%
6
18%
16-30
6
24%
3
9%
31-45
6
24%
9
26%
46-60
3
12%
8
24%
61-75
3
12%
4
12%
76-90
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
14%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Пропущено
30
22
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
13%
3
14%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
8
27%
6
27%
31-45
6
20%
1
5%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
5
17%
5
23%
76-90
Забито
45
47
19 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
7
16%
7
15%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
7
16%
12
26%
31-45
12
27%
8
17%
46-60
7
16%
6
13%
61-75
7
16%
9
19%
76-90
Пропущено
55
56
28 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 30
8
15%
7
13%
1-15
6
11%
8
14%
16-30
14
25%
9
16%
31-45
12
22%
10
18%
46-60
7
13%
13
23%
61-75
8
15%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Даллас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3
Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|65 - 41
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|56 - 36
|51
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|45 - 37
|51
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|50 - 48
|51
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 53
|41
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 54
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|51 - 35
|61
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|53 - 33
|60
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|58 - 40
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|56 - 52
|55
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|42 - 44
|49
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|45 - 45
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|50 - 54
|48
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|55 - 54
|48
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|53 - 51
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|46 - 54
|41
|11.
|Даллас
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|47 - 56
|33
|12.
|Остин
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|35 - 56
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 18
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 13
|34
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 23
|31
|9.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|17 - 29
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 22
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 14
|34
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 24
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 30
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 18
|18
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 25
|18
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 36
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 18
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|25 - 33
|17
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 28
|15
|11.
|Даллас
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|22 - 35
|11
|12.
|Остин
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|8 - 31
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6