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США: МЛС 2021

2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
28' Желтая карточка
Бисон Таннер
1:0
34' Гол
Вондоловски Крис
38' Желтая карточка
Даниель Вега
1:0
39' Не забитый пенальти
Пепи Рикардо
1:1
42' Гол
Обриан Ядер
52' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
56' Желтая карточка
Помикал Пакстон
74' Желтая карточка
Шен Саболч
90'+4
17
Даниель
Вега
3
Марье
Поль
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
5
Ремеди
Эрик
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
8
Вондоловски
Крис
11
Эбобисс
Жереми
20
Маурер
Джимми
22
Твумаси
Эма
14
Берджесс
Нкоси
24
Хеджес
Мэтт
12
Холлингсхед
Райан
18
Сервания
Брандон
6
Серрильо
Эдвин
7
Обриан
Ядер
9
Феррейра
Хесус
19
Помикал
Пакстон
16
Пепи
Рикардо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

31 матч

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.3%
54.8%
12.9%
10 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.1%
51.6%
32.3%
5 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:1
М
3:1
М
2:2
М
0:0
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
0:5
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
4:2
М
0:2
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хавьер-Эдуардо 12 (1) 0.35
Кауэлл Кейд 5 0.15
Вондоловски Крис 5 0.15
Киканович Бенджамин 4 0.12
Эспиноса Кристиан 3 0.09
Фьерро Карлос 3 0.09
Юилл Джексон 3 0.09
Натан Рафаэл 2 0.06
Аланис Освальдо 2 (2) 0.06
Лопес Маркос IV 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Салинас Ши 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Юнгвирт Флориан 0 0
Марцинковски Джеймс 0 0
Бисон Таннер 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 13 0.38
Обриан Ядер 9 0.26
Феррейра Хесус 8 0.24
Хара Франко 7 (1) 0.21
Холлингсхед Райан 3 0.09
Рикаурте Андрес 1 0.03
Помикал Пакстон 1 0.03
Берджесс Нкоси 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Брессан Матеус 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Шен Саболч 0 0
Че Джастин 0 0
Акоста Бриан 0 0
Фелипе Мегиоларо 0 0
Мунджома Эдди 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 13 0
Жудсон 9 1
Натан Рафаэл 8 1
Лопес Хавьер-Эдуардо 9 0
Эспиноса Кристиан 7 0
Лопес Маркос IV 5 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Вондоловски Крис 2 1
Салинас Ши 3 0
Риос Андрес 3 0
Аланис Освальдо 3 0
Марье Поль 3 0
Кауэлл Кейд 3 0
Фьерро Карлос 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Марцинковски Джеймс 2 0
Даниель Вега 1 0
Томпсон Томми 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Юилл Джексон 1 0
Бисон Таннер 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 7 1
Хара Франко 7 0
Брессан Матеус 7 0
Обриан Ядер 7 0
Твумаси Эма 7 0
Хеджес Мэтт 6 0
Серрильо Эдвин 6 0
Рикаурте Андрес 5 0
Шен Саболч 5 0
Холлингсхед Райан 3 0
Помикал Пакстон 3 0
Маурер Джимми 3 0
Факундо Киньон 2 0
Варгас Фредди 2 0
Сервания Брандон 2 0
Мунджома Эдди 2 0
Феррейра Хесус 1 0
Фелипе Мегиоларо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Эльмедхар Калиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
23
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
4
17%
6
26%
31-45
8
33%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
3
13%
5
22%
76-90

Пропущено

25
34
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
4
16%
4
12%
1-15
3
12%
6
18%
16-30
6
24%
3
9%
31-45
6
24%
9
26%
46-60
3
12%
8
24%
61-75
3
12%
4
12%
76-90

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
14%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Пропущено

30
22
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
13%
3
14%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
8
27%
6
27%
31-45
6
20%
1
5%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
5
17%
5
23%
76-90

Забито

45
47
19 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
7
16%
7
15%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
7
16%
12
26%
31-45
12
27%
8
17%
46-60
7
16%
6
13%
61-75
7
16%
9
19%
76-90

Пропущено

55
56
28 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 30
8
15%
7
13%
1-15
6
11%
8
14%
16-30
14
25%
9
16%
31-45
12
22%
10
18%
46-60
7
13%
13
23%
61-75
8
15%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Даллас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3
Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 34 22 7 5 65 - 41 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
3. Нэшвилл Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити Заявка 34 14 9 11 56 - 36 51
5. Атланта Юнайтед Заявка 34 13 12 9 45 - 37 51
6. Орландо Сити Заявка 34 13 12 9 50 - 48 51
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
8. Коламбус Кру Заявка 34 13 8 13 46 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 34 12 10 12 46 - 44 46
11. Интер Майами Заявка 34 12 5 17 36 - 53 41
12. Чикаго Файр Заявка 34 9 7 18 36 - 54 34
13. Торонто Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати Заявка 34 4 8 22 37 - 74 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс Заявка 34 17 10 7 51 - 35 61
2. Сиэтл Саундерс Заявка 34 17 9 8 53 - 33 60
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 34 17 7 10 58 - 40 58
4. Портленд Тимберс Заявка 34 17 4 13 56 - 52 55
5. Миннесота Юнайтед Заявка 34 13 10 11 42 - 44 49
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 34 12 13 9 45 - 45 49
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 34 13 9 12 50 - 54 48
8. Реал Солт-Лейк Заявка 34 14 6 14 55 - 54 48
9. Лос-Анджелес Заявка 34 12 9 13 53 - 51 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 34 10 11 13 46 - 54 41
11. Даллас Заявка 34 7 12 15 47 - 56 33
12. Остин Заявка 34 9 4 21 35 - 56 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 12 3 2 31 - 18 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 10 4 3 37 - 13 34
4. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
5. Коламбус Кру Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6. Нэшвилл Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
7. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 9 4 4 29 - 23 31
9. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати Заявка 17 1 5 11 17 - 29 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 17 11 2 4 35 - 22 35
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 9 7 1 31 - 14 34
3. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 10 3 4 25 - 17 33
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 9 5 3 32 - 17 32
6. Реал Солт-Лейк Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
7. Лос-Анджелес Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 8 5 4 29 - 22 29
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 5 7 25 - 24 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Орландо Сити Заявка 17 5 5 7 21 - 30 20
4. Атланта Юнайтед Заявка 17 4 7 6 20 - 23 19
5. Интер Майами Заявка 17 5 3 9 10 - 18 18
6. Филадельфия Юнион Заявка 17 3 9 5 23 - 25 18
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
8. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 17 2 2 13 13 - 36 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 4 4 25 - 18 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 2 10 25 - 33 17
8. Миннесота Юнайтед Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
10. Лос-Анджелес Заявка 17 4 3 10 19 - 28 15
11. Даллас Заявка 17 2 5 10 22 - 35 11
12. Остин Заявка 17 2 2 13 8 - 31 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Обриан Ядер бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Рикардо Пепи пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    38'
    Даниель Вега получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Вондоловски Крис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Бисон Таннер получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Эспиноса Кристиан уходит с поля. Кейд Коуэлл выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас онлайн


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