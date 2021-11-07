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США: МЛС 2021

2021
Портленд Тимберс
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Остин
0'
1:0
17' Гол
Паредес Кристиан
21'
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
28
Бонилья
Пабло
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
23
Чара
Йимми
10
Бланко
Себастьян
30
Santiago
Moreno
11
Незгода
Ярослав
41
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
21
Колманич
Жан
6
Берхальтер
Себастьян
8
Ринг
Александр
7
Почеттино
Томас
14
Фагундес
Диего
25
Дриусси
Себастьян
20
Страуд
Джаред
99
Джитте
Мусса
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Остин

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
3:1
М
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 11 (1) 0.32
Асприлья Дайрон 10 (1) 0.29
Чара Йимми 7 0.21
Бланко Себастьян 6 0.18
Эбобисс Жереми 4 0.12
Паредес Кристиан 3 0.09
Лориа Марвин 2 0.06
Незгода Ярослав 2 0.06
Валери Диего 2 (1) 0.06
George Fochive 2 0.06
Уильямсон Эрик 1 0.03
Чара Диего 1 0.03
Туилома Билл 1 0.03
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Жупарич Дарио 0 0
Santiago Moreno 0 0
Мабьяла Ларрис 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Бонилья Пабло 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагундес Диего 7 0.21
Домингес Сесильо 7 (1) 0.21
Дриусси Себастьян 5 0.15
Ринг Александр 4 0.12
Галлахер Джон 3 0.09
Касканте Хулио 2 0.06
Почеттино Томас 2 0.06
Страуд Джаред 1 0.03
Хименес Эктор 1 0.03
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Джитте Мусса 1 0.03
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Редес Родни 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 7 1
Жупарич Дарио 8 0
Валери Диего 6 0
Мабьяла Ларрис 6 0
Паредес Кристиан 6 0
Браво Клаудио III 6 0
Туилома Билл 4 1
Асприлья Дайрон 5 0
Бланко Себастьян 4 0
Ванранкин Хосе Карлос 4 0
Бонилья Пабло 4 0
Самбрано Ренсо 2 0
Кларк Стив 1 0
Чара Йимми 1 0
George Fochive 1 0
Лориа Марвин 1 0
Бодили Блейк 1 0
Уильямсон Эрик 1 0
Santiago Moreno 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Александр 5 2
Даниэль Перейра 7 0
Касканте Хулио 4 1
Фагундес Диего 5 0
Страуд Джаред 5 0
Романа Джохан 5 0
Лима Ник 4 0
Хименес Эктор 2 1
Домингес Сесильо 3 0
Почеттино Томас 3 0
Колманич Жан 3 0
Беслер Мэтт 2 0
Дриусси Себастьян 2 0
Стувер Брэд 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Галлахер Джон 1 0
Freddy Kleemann 1 0
Aedan Stanley 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
8
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 27
4
12%
1
13%
1-15
4
12%
2
25%
16-30
7
21%
2
25%
31-45
5
15%
1
13%
46-60
6
18%
2
25%
61-75
7
21%
0
0%
76-90

Пропущено

21
28
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
10%
2
7%
1-15
5
24%
2
7%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
5
24%
5
18%
61-75
6
29%
7
25%
76-90

Забито

19
27
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
3
16%
6
22%
1-15
4
21%
4
15%
16-30
3
16%
6
22%
31-45
4
21%
4
15%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
2
11%
4
15%
76-90

Пропущено

32
25
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
16%
2
8%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
7
22%
5
20%
31-45
4
13%
6
24%
46-60
5
16%
5
20%
61-75
7
22%
3
12%
76-90

Забито

52
35
25 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 13
5 Не забивали 16
7
13%
7
20%
1-15
8
15%
6
17%
16-30
10
19%
8
23%
31-45
9
17%
5
14%
46-60
9
17%
5
14%
61-75
9
17%
4
11%
76-90

Пропущено

53
53
25 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 28
7
13%
4
8%
1-15
9
17%
6
11%
16-30
9
17%
11
21%
31-45
5
9%
12
23%
46-60
10
19%
10
19%
61-75
13
25%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1
Остин
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0
Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 34 22 7 5 65 - 41 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
3. Нэшвилл Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити Заявка 34 14 9 11 56 - 36 51
5. Атланта Юнайтед Заявка 34 13 12 9 45 - 37 51
6. Орландо Сити Заявка 34 13 12 9 50 - 48 51
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
8. Коламбус Кру Заявка 34 13 8 13 46 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 34 12 10 12 46 - 44 46
11. Интер Майами Заявка 34 12 5 17 36 - 53 41
12. Чикаго Файр Заявка 34 9 7 18 36 - 54 34
13. Торонто Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати Заявка 34 4 8 22 37 - 74 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 34 17 10 7 47 - 33 61
2. Сиэтл Саундерс 1:1 Заявка 34 17 9 8 53 - 33 60
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 34 17 8 9 58 - 39 59
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 34 17 4 13 54 - 52 55
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 34 13 10 11 39 - 41 49
6. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 34 12 13 9 45 - 45 49
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 34 13 9 12 47 - 51 48
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 34 13 7 14 54 - 54 46
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 34 12 9 13 51 - 47 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 34 10 11 13 45 - 53 41
11. Даллас 0:0 Заявка 34 7 12 15 46 - 55 33
12. Остин 0:1 Заявка 34 9 4 21 35 - 54 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 12 3 2 31 - 18 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 10 4 3 37 - 13 34
4. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
5. Коламбус Кру Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6. Нэшвилл Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
7. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 9 4 4 29 - 23 31
9. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати Заявка 17 1 5 11 17 - 29 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 11 2 4 33 - 22 35
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 9 7 1 27 - 12 34
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 9 6 2 32 - 16 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
5. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 17 10 3 4 25 - 17 33
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
7. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс 1:1 Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин 0:1 Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас 0:0 Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 23 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Орландо Сити Заявка 17 5 5 7 21 - 30 20
4. Атланта Юнайтед Заявка 17 4 7 6 20 - 23 19
5. Интер Майами Заявка 17 5 3 9 10 - 18 18
6. Филадельфия Юнион Заявка 17 3 9 5 23 - 25 18
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
8. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 17 2 2 13 13 - 36 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:1 Заявка 17 9 4 4 25 - 18 31
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 27 16
8. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 4 3 10 17 - 24 15
10. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 4 3 10 24 - 33 15
11. Даллас 0:0 Заявка 17 2 5 10 21 - 34 11
12. Остин 0:1 Заявка 17 2 2 13 8 - 29 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Остин
1.79
4.25
4.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:0 Остин онлайн


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