США: МЛС 2021
3:0
Конец матча
Стадион: Провиденс
1:0
17' ГолПаредес Кристиан
2:0
45' ГолНезгода Ярослав
47' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
3:0
53' ГолБланко Себастьян
12
Кларк
Стив
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
41
Стувер
Брэд
21
Колманич
Жан
99
Джитте
Мусса
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
26 Султе ХантерВратарь
-
85 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Манне КекутаПолузащитник
-
-
-
-
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
Ход матча
17'
45'
2:0
53'
3:0
История личных встреч
Портленд Тимберс
Остин
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.32
|Асприлья Дайрон
|10 (1)
|0.29
|Бланко Себастьян
|7
|0.21
|Чара Йимми
|7
|0.21
|Эбобисс Жереми
|4
|0.12
|Паредес Кристиан
|3
|0.09
|Незгода Ярослав
|3
|0.09
|Лориа Марвин
|2
|0.06
|Валери Диего
|2 (1)
|0.06
|George Fochive
|2
|0.06
|Уильямсон Эрик
|1
|0.03
|Чара Диего
|1
|0.03
|Туилома Билл
|1
|0.03
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|Жупарич Дарио
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Бонилья Пабло
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагундес Диего
|7
|0.21
|Домингес Сесильо
|7 (1)
|0.21
|Дриусси Себастьян
|5
|0.15
|Ринг Александр
|4
|0.12
|Галлахер Джон
|3
|0.09
|Касканте Хулио
|2
|0.06
|Почеттино Томас
|2
|0.06
|Страуд Джаред
|1
|0.03
|Хименес Эктор
|1
|0.03
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Джитте Мусса
|1
|0.03
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|7
|1
|Жупарич Дарио
|8
|0
|Валери Диего
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Паредес Кристиан
|6
|0
|Браво Клаудио III
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Асприлья Дайрон
|5
|0
|Бланко Себастьян
|4
|0
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|0
|Бонилья Пабло
|4
|0
|Самбрано Ренсо
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Уильямсон Эрик
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Александр
|5
|2
|Даниэль Перейра
|7
|0
|Касканте Хулио
|4
|1
|Фагундес Диего
|5
|0
|Страуд Джаред
|5
|0
|Романа Джохан
|5
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Хименес Эктор
|2
|1
|Домингес Сесильо
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Колманич Жан
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Беслер Мэтт
|2
|0
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0
|Галлахер Джон
|1
|0
|Freddy Kleemann
|1
|0
|Aedan Stanley
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
8
17 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 28
4
11%
1
13%
1-15
5
14%
2
25%
16-30
8
22%
2
25%
31-45
6
17%
1
13%
46-60
6
17%
2
25%
61-75
7
19%
0
0%
76-90
Пропущено
21
31
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
10%
2
6%
1-15
5
24%
3
10%
16-30
2
10%
7
23%
31-45
1
5%
7
23%
46-60
5
24%
5
16%
61-75
6
29%
7
23%
76-90
Забито
19
27
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
3
16%
6
22%
1-15
4
21%
4
15%
16-30
3
16%
6
22%
31-45
4
21%
4
15%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
2
11%
4
15%
76-90
Пропущено
32
25
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
16%
2
8%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
7
22%
5
20%
31-45
4
13%
6
24%
46-60
5
16%
5
20%
61-75
7
22%
3
12%
76-90
Забито
55
35
27 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 17
7
13%
7
20%
1-15
9
16%
6
17%
16-30
11
20%
8
23%
31-45
10
18%
5
14%
46-60
9
16%
5
14%
61-75
9
16%
4
11%
76-90
Пропущено
53
56
25 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 29
7
13%
4
7%
1-15
9
17%
7
13%
16-30
9
17%
12
21%
31-45
5
9%
13
23%
46-60
10
19%
10
18%
61-75
13
25%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1
Остин
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0
Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|65 - 41
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|56 - 36
|51
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|45 - 37
|51
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|50 - 48
|51
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 53
|41
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 54
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|51 - 35
|61
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|53 - 33
|60
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|58 - 40
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|56 - 52
|55
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|42 - 44
|49
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|45 - 45
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|50 - 54
|48
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|55 - 54
|48
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|53 - 51
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|46 - 54
|41
|11.
|Даллас
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|47 - 56
|33
|12.
|Остин
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|35 - 56
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 18
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 13
|34
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 23
|31
|9.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|17 - 29
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 22
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 14
|34
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 24
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 30
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 18
|18
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 25
|18
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 36
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 18
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|25 - 33
|17
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 28
|15
|11.
|Даллас
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|22 - 35
|11
|12.
|Остин
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|8 - 31
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6