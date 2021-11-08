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США: МЛС 2021

2021
Ванкувер Уайткэпс
1:1
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
8' Пенальти
Монтеро Фреди
1:1
20' Гол
Голд Райан
31' Желтая карточка
Толо Нуху
35' Желтая карточка
Гомес Еймар
80' Желтая карточка
Лейва Дэнни
90'+6
16
Крепо
Максим
28
Нервински
Джейк
4
Веселинович
Ранко
26
Юнгвирт
Флориан
23
Браун
Джавейн
31
Тейберт
Расселл
17
Овусу
Леонард
3
Гутьеррес
Кристиан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Дахоме
Кристиан
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
20
Бенезе
Николя
22
Роу
Келин
11
Смит
Брэд
7
Ролдан
Кристиан
84
Атенсио
Джошуа
12
Монтеро
Фреди
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

33 матча

24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
1:0
М
1:2
ЛЧК
3:0
М
0:3
ЛЧК
1:1
М
0:3
М
0:2
М
0:1
М
1:0
М
2:2
М
1:4
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
2:2
М
1:3
М
2:2
USL
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 12 0.35
Дахоме Кристиан 10 (4) 0.29
Кайседо Дейбер 5 0.15
Голд Райан 4 0.12
Каваллини Лукас 3 0.09
Роуз Энди 2 0.06
Тейберт Расселл 1 0.03
Гашпар Бруну 1 0.03
Бикел Жаниу 1 0.03
Годой Эрик 1 0.03
Нервински Джейк 1 0.03
Веселинович Ранко 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Браун Джавейн 0 0
Александр Кайо 0 0
Рапосо Райан 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 17 (4) 0.5
Монтеро Фреди 7 (1) 0.21
Ролдан Кристиан 6 0.18
Медранда Джимми 4 0.12
Joao Paulo I 3 0.09
Смит Брэд 3 0.09
Брюин Уилл 3 0.09
Бенезе Николя 3 0.09
Арреага Хавьер 2 0.06
Рольдан Александер 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Leo Chu 1 0.03
О'Нил Шейн 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 6 0
Бальдисимо Майкл 6 0
Александр Кайо 5 0
Бикел Жаниу 4 0
Дахоме Кристиан 4 0
Гашпар Бруну 3 0
Кайседо Дейбер 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Юнгвирт Флориан 2 0
Нервински Джейк 2 0
Корнелиус Дерек 2 0
Уайт Брайан 2 0
Овусу Леонард 2 0
Рикеттс Тосайн 1 0
Тейберт Расселл 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Голд Райан 1 0
Роуз Энди 1 0
Годой Эрик 1 0
Крепо Максим 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 9 0
Joao Paulo I 7 0
Арреага Хавьер 6 0
Руидиас Рауль 5 0
Толо Нуху 5 0
Рольдан Александер 4 0
Лейва Дэнни 4 0
О'Нил Шейн 3 0
Роу Келин 2 0
Медранда Джимми 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Фрай Стефан 1 0
Бенезе Николя 1 0
Смит Брэд 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
26
6 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
0
0%
2
8%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
6
25%
6
23%
46-60
7
29%
29%
4
15%
61-75
5
21%
6
23%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
17%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
6
33%
2
12%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
22%
3
18%
76-90

Забито

21
28
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
1
5%
4
14%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
4
19%
2
7%
31-45
7
33%
7
25%
46-60
4
19%
6
21%
61-75
3
14%
5
18%
76-90

Пропущено

27
15
17 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
5
19%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
9
33%
4
27%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
4
15%
5
33%
76-90

Забито

45
54
13 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 20
7 Не забивали 6
1
2%
6
11%
1-15
6
13%
7
13%
16-30
6
13%
7
13%
31-45
13
29%
13
24%
46-60
11
24%
10
19%
61-75
8
18%
11
20%
76-90

Пропущено

45
32
27 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
8
18%
3
9%
1-15
4
9%
5
16%
16-30
15
33%
6
19%
31-45
5
11%
8
25%
46-60
5
11%
2
6%
61-75
8
18%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 34 22 7 5 65 - 41 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
3. Нэшвилл Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити Заявка 34 14 9 11 56 - 36 51
5. Атланта Юнайтед Заявка 34 13 12 9 45 - 37 51
6. Орландо Сити Заявка 34 13 12 9 50 - 48 51
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
8. Коламбус Кру Заявка 34 13 8 13 46 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 34 12 10 12 46 - 44 46
11. Интер Майами Заявка 34 12 5 17 36 - 53 41
12. Чикаго Файр Заявка 34 9 7 18 36 - 54 34
13. Торонто Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати Заявка 34 4 8 22 37 - 74 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс Заявка 34 17 10 7 51 - 35 61
2. Сиэтл Саундерс Заявка 34 17 9 8 53 - 33 60
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 34 17 7 10 58 - 40 58
4. Портленд Тимберс Заявка 34 17 4 13 56 - 52 55
5. Миннесота Юнайтед Заявка 34 13 10 11 42 - 44 49
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 34 12 13 9 45 - 45 49
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 34 13 9 12 50 - 54 48
8. Реал Солт-Лейк Заявка 34 14 6 14 55 - 54 48
9. Лос-Анджелес Заявка 34 12 9 13 53 - 51 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 34 10 11 13 46 - 54 41
11. Даллас Заявка 34 7 12 15 47 - 56 33
12. Остин Заявка 34 9 4 21 35 - 56 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 12 3 2 31 - 18 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 10 4 3 37 - 13 34
4. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
5. Коламбус Кру Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6. Нэшвилл Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
7. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 9 4 4 29 - 23 31
9. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати Заявка 17 1 5 11 17 - 29 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 17 11 2 4 35 - 22 35
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 9 7 1 31 - 14 34
3. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 10 3 4 25 - 17 33
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 9 5 3 32 - 17 32
6. Реал Солт-Лейк Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
7. Лос-Анджелес Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 8 5 4 29 - 22 29
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 5 7 25 - 24 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Орландо Сити Заявка 17 5 5 7 21 - 30 20
4. Атланта Юнайтед Заявка 17 4 7 6 20 - 23 19
5. Интер Майами Заявка 17 5 3 9 10 - 18 18
6. Филадельфия Юнион Заявка 17 3 9 5 23 - 25 18
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
8. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 17 2 2 13 13 - 36 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 4 4 25 - 18 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 2 10 25 - 33 17
8. Миннесота Юнайтед Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
10. Лос-Анджелес Заявка 17 4 3 10 19 - 28 15
11. Даллас Заявка 17 2 5 10 22 - 35 11
12. Остин Заявка 17 2 2 13 8 - 31 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Гомес Еймар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Толо Нуху получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Голд Райан бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Монтеро Фреди из команды Сиэтл Саундерс забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс онлайн


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