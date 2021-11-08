США: МЛС 2021
1:1
Конец матча
Стадион: Би-Си Плэйс
0:1
8' ПенальтиМонтеро Фреди
1:1
20' ГолГолд Райан
31' Желтая карточкаТоло Нуху
35' Желтая карточкаГомес Еймар
80' Желтая карточкаЛейва Дэнни
16
Крепо
Максим
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
11
Смит
Брэд
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
-
11 Смит БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
23 Leo Chu
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
8'
0:1
20'
1:1
31'
35'
63'
80'
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед
33 матча
24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|12
|0.35
|Дахоме Кристиан
|10 (4)
|0.29
|Кайседо Дейбер
|5
|0.15
|Голд Райан
|4
|0.12
|Каваллини Лукас
|3
|0.09
|Роуз Энди
|2
|0.06
|Тейберт Расселл
|1
|0.03
|Гашпар Бруну
|1
|0.03
|Бикел Жаниу
|1
|0.03
|Годой Эрик
|1
|0.03
|Нервински Джейк
|1
|0.03
|Веселинович Ранко
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Александр Кайо
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|17 (4)
|0.5
|Монтеро Фреди
|7 (1)
|0.21
|Ролдан Кристиан
|6
|0.18
|Медранда Джимми
|4
|0.12
|Joao Paulo I
|3
|0.09
|Смит Брэд
|3
|0.09
|Брюин Уилл
|3
|0.09
|Бенезе Николя
|3
|0.09
|Арреага Хавьер
|2
|0.06
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|Leo Chu
|1
|0.03
|О'Нил Шейн
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|6
|0
|Бальдисимо Майкл
|6
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Бикел Жаниу
|4
|0
|Дахоме Кристиан
|4
|0
|Гашпар Бруну
|3
|0
|Кайседо Дейбер
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Нервински Джейк
|2
|0
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Уайт Брайан
|2
|0
|Овусу Леонард
|2
|0
|Рикеттс Тосайн
|1
|0
|Тейберт Расселл
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Роуз Энди
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Еймар
|9
|0
|Joao Paulo I
|7
|0
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Руидиас Рауль
|5
|0
|Толо Нуху
|5
|0
|Рольдан Александер
|4
|0
|Лейва Дэнни
|4
|0
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Роу Келин
|2
|0
|Медранда Джимми
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Монтеро Фреди
|1
|0
|Фрай Стефан
|1
|0
|Бенезе Николя
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Делем Жорди
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Доббелер Итан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|Samuel Adeniran
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
26
6 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
0
0%
2
8%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
6
25%
6
23%
46-60
7
29%
29%
4
15%
61-75
5
21%
6
23%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
17%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
6
33%
2
12%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
22%
3
18%
76-90
Забито
21
28
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
1
5%
4
14%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
4
19%
2
7%
31-45
7
33%
7
25%
46-60
4
19%
6
21%
61-75
3
14%
5
18%
76-90
Пропущено
27
15
17 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
5
19%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
9
33%
4
27%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
4
15%
5
33%
76-90
Забито
45
54
13 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 20
7 Не забивали 6
1
2%
6
11%
1-15
6
13%
7
13%
16-30
6
13%
7
13%
31-45
13
29%
13
24%
46-60
11
24%
10
19%
61-75
8
18%
11
20%
76-90
Пропущено
45
32
27 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
8
18%
3
9%
1-15
4
9%
5
16%
16-30
15
33%
6
19%
31-45
5
11%
8
25%
46-60
5
11%
2
6%
61-75
8
18%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|65 - 41
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|56 - 36
|51
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|45 - 37
|51
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|50 - 48
|51
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 53
|41
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 54
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|51 - 35
|61
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|53 - 33
|60
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|58 - 40
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|56 - 52
|55
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|42 - 44
|49
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|45 - 45
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|50 - 54
|48
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|55 - 54
|48
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|53 - 51
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|46 - 54
|41
|11.
|Даллас
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|47 - 56
|33
|12.
|Остин
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|35 - 56
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 18
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 13
|34
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 23
|31
|9.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|17 - 29
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 22
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 14
|34
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 24
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 30
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 18
|18
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 25
|18
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 36
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 18
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|25 - 33
|17
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 28
|15
|11.
|Даллас
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|22 - 35
|11
|12.
|Остин
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|8 - 31
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6