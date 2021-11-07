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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
2' Желтая карточка
Дибасси Бакай
20'
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
20
Депай
Ник
3
Уильямс
Дэррик
91
Фишер
Онил
7
Васкес
Виктор
II
8
Дос
Сантос
Хонатан
6
Равелсон
Райан
17
Ллетгет
Себастьян
14
Чичарито
9
Кабрал
Кевин
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
23
Эну
Адриен
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Дибасси Бакай

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:0
М
0:1
М
1:2
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
2:2
М
3:0
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 15 (1) 0.44
Кабрал Кевин 5 0.15
Кьестан Саша 5 (4) 0.15
Равелсон Райан 5 0.15
Васкес Виктор II 3 0.09
Грандсир Самуэль 3 0.09
Ллетгет Себастьян 2 0.06
Йовелич Деян 2 0.06
Альварес Эфраин 2 0.06
Зубак Итан 1 0.03
Дос Сантос Хонатан 1 0.03
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Депай Ник 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 8 0.24
Эну Адриен 6 0.18
Фрагапане Франко 5 0.15
Emanuel Reynoso2 5 (1) 0.15
Финлей Итан 3 0.09
Дотсон Хассани 2 0.06
Абила Рамон 2 0.06
Коллман Брент 2 0.06
Хансен Николай 1 0.03
Трапп Уилл 1 0.03
Алонсо Освальдо 1 0.03
Ади Фанендо 1 0.03
Дибасси Бакай 1 0.03
Гаспер Чейз 1 0.03
Грегуш Ян 0 0
Метанир Ромен 0 0
Макмастер Джастин 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Хулиан 7 0
Депай Ник 6 0
Дос Сантос Хонатан 5 0
Чичарито 4 0
Вильяфана Хорхе 4 0
Грандсир Самуэль 4 0
Уильямс Дэррик 2 1
Кьестан Саша 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 3 0
Бонд Джонатан 2 0
Равелсон Райан 2 0
Салдана Адам 2 0
Васкес Виктор II 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Кулибали Сега 1 0
Акоста Данило 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Харви Карлос 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспер Чейз 9 0
Emanuel Reynoso2 7 1
Алонсо Освальдо 8 0
Дибасси Бакай 6 0
Трапп Уилл 5 0
Метанир Ромен 2 1
Боксолл Михаэл 3 0
Хейс Джекори 3 0
Абила Рамон 1 1
Эну Адриен 2 0
Фрагапане Франко 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Дотсон Хассани 2 0
Грегуш Ян 1 0
Лод Робин 1 0
Коллман Брент 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
17
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
8%
2
12%
1-15
5
19%
5
29%
29%
16-30
5
19%
4
24%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
4
15%
3
18%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
16%
3
12%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
6
32%
5
20%
61-75
2
11%
6
24%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
8
33%
61-75
6
32%
4
17%
76-90

Пропущено

34
14
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 9
2
6%
3
21%
1-15
5
15%
1
7%
16-30
6
18%
5
36%
31-45
6
18%
1
7%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
8
24%
3
21%
76-90

Забито

45
41
19 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
4
9%
7
17%
1-15
7
16%
9
22%
16-30
8
18%
7
17%
31-45
8
18%
1
2%
46-60
8
18%
10
24%
61-75
10
22%
7
17%
76-90

Пропущено

53
39
21 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 21
5
9%
6
15%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
8
15%
11
28%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
13
25%
6
15%
61-75
10
19%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2
Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 34 22 7 5 65 - 41 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
3. Нэшвилл Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити Заявка 34 14 9 11 56 - 36 51
5. Атланта Юнайтед Заявка 34 13 12 9 45 - 37 51
6. Орландо Сити Заявка 34 13 12 9 50 - 48 51
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
8. Коламбус Кру Заявка 34 13 8 13 46 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 34 12 10 12 46 - 44 46
11. Интер Майами Заявка 34 12 5 17 36 - 53 41
12. Чикаго Файр Заявка 34 9 7 18 36 - 54 34
13. Торонто Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати Заявка 34 4 8 22 37 - 74 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 34 17 10 7 47 - 33 61
2. Сиэтл Саундерс 1:1 Заявка 34 17 9 8 53 - 33 60
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 34 17 8 9 58 - 39 59
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 34 17 4 13 54 - 52 55
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 34 13 10 11 39 - 41 49
6. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 34 12 13 9 45 - 45 49
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 34 13 9 12 47 - 51 48
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 34 13 7 14 54 - 54 46
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 34 12 9 13 51 - 47 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 34 10 11 13 45 - 53 41
11. Даллас 0:0 Заявка 34 7 12 15 46 - 55 33
12. Остин 0:1 Заявка 34 9 4 21 35 - 54 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 12 3 2 31 - 18 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 10 4 3 37 - 13 34
4. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
5. Коламбус Кру Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6. Нэшвилл Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
7. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 9 4 4 29 - 23 31
9. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати Заявка 17 1 5 11 17 - 29 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 11 2 4 33 - 22 35
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 9 7 1 27 - 12 34
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 9 6 2 32 - 16 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
5. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 17 10 3 4 25 - 17 33
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
7. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс 1:1 Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин 0:1 Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас 0:0 Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 23 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Орландо Сити Заявка 17 5 5 7 21 - 30 20
4. Атланта Юнайтед Заявка 17 4 7 6 20 - 23 19
5. Интер Майами Заявка 17 5 3 9 10 - 18 18
6. Филадельфия Юнион Заявка 17 3 9 5 23 - 25 18
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
8. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 17 2 2 13 13 - 36 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:1 Заявка 17 9 4 4 25 - 18 31
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 17 3 7 7 15 - 27 16
8. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
9. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 17 4 3 10 17 - 24 15
10. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 17 4 3 10 24 - 33 15
11. Даллас 0:0 Заявка 17 2 5 10 21 - 34 11
12. Остин 0:1 Заявка 17 2 2 13 8 - 29 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Дибасси Бакай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.05
3.80
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед онлайн


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