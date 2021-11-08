США: МЛС 2021
3:3
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
2' Желтая карточкаДибасси Бакай
0:1
24' ГолЭну Адриен
0:2
35' ГолЛод Робин
41' Желтая карточкаАраухо Хулиан
1:2
45' ГолЛлетгет Себастьян
2:2
52' ГолЧичарито
2:3
62' Гол в свои воротаАраухо Хулиан
73' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
3:3
75' ГолЧичарито
3:3
89' Не забитый пенальтиФрагапане Франко
20
Депай
Ник
91
Фишер
Онил
14
Чичарито
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
23
Эну
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
24'
0:1
35'
0:2
41'
45'
52'
2:2
62'
2:3
73'
75'
3:3
89'
3:3
90'
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|17 (1)
|0.5
|Кабрал Кевин
|5
|0.15
|Кьестан Саша
|5 (4)
|0.15
|Равелсон Райан
|5
|0.15
|Васкес Виктор II
|3
|0.09
|Ллетгет Себастьян
|3
|0.09
|Грандсир Самуэль
|3
|0.09
|Йовелич Деян
|2
|0.06
|Альварес Эфраин
|2
|0.06
|Зубак Итан
|1
|0.03
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Депай Ник
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|9
|0.26
|Эну Адриен
|7
|0.21
|Фрагапане Франко
|5
|0.15
|Emanuel Reynoso2
|5 (1)
|0.15
|Финлей Итан
|3
|0.09
|Дотсон Хассани
|2
|0.06
|Абила Рамон
|2
|0.06
|Коллман Брент
|2
|0.06
|Хансен Николай
|1
|0.03
|Трапп Уилл
|1
|0.03
|Алонсо Освальдо
|1
|0.03
|Ади Фанендо
|1
|0.03
|Дибасси Бакай
|1
|0.03
|Гаспер Чейз
|1
|0.03
|Метанир Ромен
|0
|0
|Грегуш Ян
|0
|0
|Боксолл Михаэл
|0
|0
|Макмастер Джастин
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Хулиан
|8
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|Чичарито
|4
|0
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|Грандсир Самуэль
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|Кьестан Саша
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Бонд Джонатан
|2
|0
|Равелсон Райан
|2
|0
|Салдана Адам
|2
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Reynoso2
|8
|1
|Гаспер Чейз
|9
|0
|Алонсо Освальдо
|8
|0
|Дибасси Бакай
|7
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Метанир Ромен
|2
|1
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Хейс Джекори
|3
|0
|Абила Рамон
|1
|1
|Эну Адриен
|2
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Дотсон Хассани
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Лод Робин
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
19
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
2
7%
2
11%
1-15
5
17%
6
32%
16-30
6
20%
5
26%
31-45
6
20%
1
5%
46-60
7
23%
2
11%
61-75
4
13%
3
16%
76-90
Пропущено
21
29
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
14%
3
10%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
3
14%
7
24%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
6
29%
7
24%
61-75
2
10%
6
21%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
8
33%
61-75
6
32%
4
17%
76-90
Пропущено
34
14
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 9
2
6%
3
21%
1-15
5
15%
1
7%
16-30
6
18%
5
36%
31-45
6
18%
1
7%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
8
24%
3
21%
76-90
Забито
49
43
20 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 16
8 Не забивали 8
4
8%
7
16%
1-15
7
14%
10
23%
16-30
9
18%
8
19%
31-45
9
18%
1
2%
46-60
10
20%
10
23%
61-75
10
20%
7
16%
76-90
Пропущено
55
43
23 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 16
31 Не пропускали 22
5
9%
6
14%
1-15
9
16%
3
7%
16-30
9
16%
12
28%
31-45
9
16%
5
12%
46-60
13
24%
8
19%
61-75
10
18%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2
Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|65 - 41
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|56 - 36
|51
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|45 - 37
|51
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|50 - 48
|51
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 53
|41
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 54
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|51 - 35
|61
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|53 - 33
|60
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|58 - 40
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|56 - 52
|55
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|42 - 44
|49
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|45 - 45
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|50 - 54
|48
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|55 - 54
|48
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|53 - 51
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|46 - 54
|41
|11.
|Даллас
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|47 - 56
|33
|12.
|Остин
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|35 - 56
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 18
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 13
|34
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 23
|31
|9.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|17 - 29
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 22
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 14
|34
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 24
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 30
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 18
|18
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 25
|18
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 36
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 18
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|25 - 33
|17
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 28
|15
|11.
|Даллас
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|22 - 35
|11
|12.
|Остин
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|8 - 31
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6