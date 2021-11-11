Бразилия: Серия A 2021
4:0
Конец матча
1:0
14' ГолВейга Рафаэль
2:0
32' ГолРони III
45' Желтая карточкаДанило
52' Желтая карточкаEder 2
3:0
64' ПенальтиСкарпа Густаво
68' Желтая карточкаJanderson
82' Желтая карточкаМаркес Лукас
4:0
90' ГолЛопес Брено
26
Луис
Виктор
43
Dudu
X
7
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
-
15 Энрике ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Arnaldo II
-
20 Jonas Toro
-
18 Andre1
-
-
Главный тренер: Eduardo Souza
Ход матча
14'
1:0
32'
2:0
45'
52'
64'
3:0
68'
69'
70'
82'
90'
4:0
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|10 (3)
|0.32
|Лопес Брено
|7
|0.23
|Скарпа Густаво
|4 (1)
|0.13
|Виллиан Сикейра
|4
|0.13
|Рони III
|4
|0.13
|Дейверсон Силва
|3
|0.1
|Адриано Луис
|3
|0.1
|Уэсли Лопес
|3
|0.1
|Данило Ларанжера
|2
|0.06
|Менино Габриэль
|2
|0.06
|Dudu X
|1
|0.03
|Мело Фелипе
|1
|0.03
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|Рафаэл Жозе
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|5 (1)
|0.17
|Паулу Жоау
|3 (1)
|0.1
|Gabriel Baralhas
|3
|0.1
|Marlon Freitas
|2 (1)
|0.07
|Nathan VI
|2
|0.07
|Andre1
|1
|0.03
|Arthur VIII
|1
|0.03
|Janderson
|1
|0.03
|Eder 2
|1
|0.03
|Монтенегро Брайан
|1
|0.03
|Lucao
|1
|0.03
|Matheus III
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0.03
|Натанаэл
|0
|0
|Arnaldo II
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|8
|0
|Рафаэл Жозе
|4
|1
|Уэсли Лопес
|4
|1
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Renan Victor
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Гомес Густаво
|3
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Перейра Вевертон
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willian Moraes
|9
|1
|Ze Roberto III
|8
|0
|Janderson
|6
|0
|Eder 2
|6
|0
|Паулу Жоау
|5
|0
|Fernando Miguel
|5
|0
|Andre1
|5
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|4
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Arnaldo II
|3
|0
|Nathan VI
|3
|0
|Ronald Pereira
|3
|0
|Dudu V1
|1
|1
|Wanderson VIII
|2
|0
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Lucao
|1
|0
|Маркес Лукас
|1
|0
|Jonas Toro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
12
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
7
25%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
5
18%
2
17%
31-45
2
7%
3
25%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
6
21%
3
25%
76-90
Пропущено
24
22
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
6
25%
2
9%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
5
21%
5
23%
76-90
Забито
19
12
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
5
26%
5
42%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
3
30%
76-90
Забито
47
24
27 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
9
19%
1
4%
1-15
7
15%
3
13%
16-30
11
23%
3
13%
31-45
2
4%
5
21%
46-60
7
15%
4
17%
61-75
11
23%
8
33%
76-90
Пропущено
39
32
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 19
8
21%
3
9%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
5
13%
8
25%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
7
18%
5
16%
61-75
9
23%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1
Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|31
|21
|5
|5
|50 - 22
|68
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|31
|18
|4
|9
|51 - 35
|58
|3.
|Фламенго
|29
|16
|6
|7
|54 - 28
|54
|4.
|Форталеза
|0:0
|31
|14
|7
|10
|39 - 33
|49
|5.
|Брагантино
|32
|12
|13
|7
|47 - 37
|49
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|11
|8
|32 - 29
|47
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|31
|11
|12
|8
|38 - 31
|45
|8.
|Флуминенсе
|31
|11
|9
|11
|29 - 32
|42
|9.
|Америка Минейро
|1:0
|31
|10
|11
|10
|30 - 31
|41
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|12
|5
|14
|38 - 40
|41
|11.
|Сеара
|31
|8
|15
|8
|29 - 32
|39
|12.
|Куяба
|31
|8
|15
|8
|28 - 29
|39
|13.
|Сантос
|31
|9
|11
|11
|28 - 36
|38
|14.
|Сан-Паулу
|0:0
|31
|8
|14
|9
|23 - 28
|38
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|9
|10
|11
|24 - 32
|37
|16.
|Байя
|30
|9
|9
|12
|33 - 39
|36
|17.
|Жувентуде
|0:0
|30
|6
|13
|11
|27 - 36
|31
|18.
|Спорт Ресифи
|0:1
|32
|7
|9
|16
|17 - 29
|30
|19.
|Гремио
|30
|8
|5
|17
|26 - 38
|29
|20.
|Шапекоэнсе
|31
|1
|12
|18
|26 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|30 - 22
|32
|3.
|Фламенго
|15
|10
|1
|4
|25 - 13
|31
|4.
|Сеара
|16
|8
|6
|2
|20 - 12
|30
|5.
|Форталеза
|0:0
|15
|8
|4
|3
|21 - 13
|28
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Сантос
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|8.
|Флуминенсе
|15
|7
|5
|3
|16 - 13
|26
|9.
|Коринтианс
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|22 - 20
|25
|11.
|Брагантино
|16
|5
|8
|3
|23 - 19
|23
|12.
|Америка Минейро
|1:0
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|13.
|Сан-Паулу
|0:0
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|14.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|15.
|Жувентуде
|0:0
|16
|5
|7
|4
|14 - 14
|22
|16.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|17.
|Гремио
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|0:1
|16
|4
|5
|7
|8 - 9
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|6
|9
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|4.
|Фламенго
|14
|6
|5
|3
|29 - 15
|23
|5.
|Коринтианс
|16
|5
|7
|4
|13 - 14
|22
|6.
|Форталеза
|0:0
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|16
|4
|7
|5
|14 - 15
|19
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|16
|4
|6
|6
|16 - 21
|18
|9.
|Куяба
|15
|3
|9
|3
|13 - 12
|18
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|3
|8
|13 - 21
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|1
|9
|16 - 20
|16
|12.
|Флуминенсе
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|13.
|Сан-Паулу
|0:0
|16
|3
|6
|7
|10 - 18
|15
|14.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|16
|3
|4
|9
|9 - 20
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Гремио
|15
|3
|0
|12
|9 - 22
|9
|18.
|Сеара
|15
|0
|9
|6
|9 - 20
|9
|19.
|Жувентуде
|0:0
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9