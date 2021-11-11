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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
4:0
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
1:0
14' Гол
Вейга Рафаэль
2:0
32' Гол
Рони III
45' Желтая карточка
Данило
52' Желтая карточка
Eder 2
3:0
64' Пенальти
Скарпа Густаво
68' Желтая карточка
Janderson
82' Желтая карточка
Маркес Лукас
4:0
90' Гол
Лопес Брено
90'+2
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
4
Кушчевич
Бенхамин
13
Луан
Гарсия
IV
26
Луис
Виктор
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
14
Скарпа
Густаво
23
Вейга
Рафаэль
43
Dudu
X
7
Рони
III
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
11
Ronald
Pereira
5
Willian
Moraes
8
Gabriel
Baralhas
10
Паулу
Жоау
7
Janderson
9
Ze
Roberto
III
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:3
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
1:0
БСБ
1:3
БСБ
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:3
КБ
1:0
КБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 10 (3) 0.32
Лопес Брено 7 0.23
Скарпа Густаво 4 (1) 0.13
Виллиан Сикейра 4 0.13
Рони III 4 0.13
Дейверсон Силва 3 0.1
Адриано Луис 3 0.1
Уэсли Лопес 3 0.1
Данило Ларанжера 2 0.06
Менино Габриэль 2 0.06
Dudu X 1 0.03
Мело Фелипе 1 0.03
Гомес Густаво 1 0.03
Рафаэл Жозе 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 5 (1) 0.17
Паулу Жоау 3 (1) 0.1
Gabriel Baralhas 3 0.1
Marlon Freitas 2 (1) 0.07
Nathan VI 2 0.07
Andre1 1 0.03
Arthur VIII 1 0.03
Janderson 1 0.03
Eder 2 1 0.03
Монтенегро Брайан 1 0.03
Lucao 1 0.03
Matheus III 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0.03
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 8 0
Рафаэл Жозе 4 1
Уэсли Лопес 4 1
Данило Ларанжера 4 0
Renan Victor 4 0
Кушчевич Бенхамин 2 1
Гомес Густаво 3 0
Роша Маркос 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Луис Виктор 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Скарпа Густаво 2 0
Рони III 2 0
Майке Роша 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Перейра Вевертон 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Dudu X 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 9 1
Ze Roberto III 8 0
Janderson 6 0
Eder 2 6 0
Паулу Жоау 5 0
Fernando Miguel 5 0
Andre1 5 0
Натанаэл 4 0
Miguel Castro Rocha Igor6 4 0
Marlon Freitas 3 0
Arnaldo II 3 0
Nathan VI 3 0
Ronald Pereira 3 0
Dudu V1 1 1
Wanderson VIII 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Lucao 1 0
Маркес Лукас 1 0
Jonas Toro 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
12
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
7
25%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
5
18%
2
17%
31-45
2
7%
3
25%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
6
21%
3
25%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
6
25%
2
9%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
5
21%
5
23%
76-90

Забито

19
12
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
5
26%
5
42%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Забито

47
24
27 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
9
19%
1
4%
1-15
7
15%
3
13%
16-30
11
23%
3
13%
31-45
2
4%
5
21%
46-60
7
15%
4
17%
61-75
11
23%
8
33%
76-90

Пропущено

39
32
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 19
8
21%
3
9%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
5
13%
8
25%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
7
18%
5
16%
61-75
9
23%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1
Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 31 21 5 5 50 - 22 68
2. Палмейрас Сан-Паулу 31 18 4 9 51 - 35 58
3. Фламенго 29 16 6 7 54 - 28 54
4. Форталеза 0:0 31 14 7 10 39 - 33 49
5. Брагантино 32 12 13 7 47 - 37 49
6. Коринтианс 31 12 11 8 32 - 29 47
7. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 31 11 12 8 38 - 31 45
8. Флуминенсе 31 11 9 11 29 - 32 42
9. Америка Минейро 1:0 31 10 11 10 30 - 31 41
10. Атлетико Паранаэнсе 31 12 5 14 38 - 40 41
11. Сеара 31 8 15 8 29 - 32 39
12. Куяба 31 8 15 8 28 - 29 39
13. Сантос 31 9 11 11 28 - 36 38
14. Сан-Паулу 0:0 31 8 14 9 23 - 28 38
15. Атлетико Гойяненсе 30 9 10 11 24 - 32 37
16. Байя 30 9 9 12 33 - 39 36
17. Жувентуде 0:0 30 6 13 11 27 - 36 31
18. Спорт Ресифи 0:1 32 7 9 16 17 - 29 30
19. Гремио 30 8 5 17 26 - 38 29
20. Шапекоэнсе 31 1 12 18 26 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 30 - 22 32
3. Фламенго 15 10 1 4 25 - 13 31
4. Сеара 16 8 6 2 20 - 12 30
5. Форталеза 0:0 15 8 4 3 21 - 13 28
6. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 15 7 5 3 24 - 16 26
7. Сантос 16 7 5 4 16 - 13 26
8. Флуминенсе 15 7 5 3 16 - 13 26
9. Коринтианс 15 7 4 4 19 - 15 25
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 22 - 20 25
11. Брагантино 16 5 8 3 23 - 19 23
12. Америка Минейро 1:0 15 6 5 4 14 - 10 23
13. Сан-Паулу 0:0 15 5 8 2 13 - 10 23
14. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
15. Жувентуде 0:0 16 5 7 4 14 - 14 22
16. Куяба 16 5 6 5 15 - 17 21
17. Гремио 15 5 5 5 17 - 16 20
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
19. Спорт Ресифи 0:1 16 4 5 7 8 - 9 17
20. Шапекоэнсе 15 0 6 9 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 16 7 5 4 24 - 18 26
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 8 2 5 21 - 13 26
3. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
4. Фламенго 14 6 5 3 29 - 15 23
5. Коринтианс 16 5 7 4 13 - 14 22
6. Форталеза 0:0 16 6 3 7 18 - 20 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 16 4 7 5 14 - 15 19
8. Америка Минейро 1:0 16 4 6 6 16 - 21 18
9. Куяба 15 3 9 3 13 - 12 18
10. Атлетико Гойяненсе 16 5 3 8 13 - 21 18
11. Атлетико Паранаэнсе 15 5 1 9 16 - 20 16
12. Флуминенсе 16 4 4 8 13 - 19 16
13. Сан-Паулу 0:0 16 3 6 7 10 - 18 15
14. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
15. Спорт Ресифи 0:1 16 3 4 9 9 - 20 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Гремио 15 3 0 12 9 - 22 9
18. Сеара 15 0 9 6 9 - 20 9
19. Жувентуде 0:0 14 1 6 7 13 - 22 9
20. Шапекоэнсе 16 1 6 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Данило получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Рони III бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Вейга Рафаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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