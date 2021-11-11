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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Минейро
3:0
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
14' Гол
Коста Диего
49' Желтая карточка
Жулиано де Паула
2:0
51' Гол
Keno
53' Желтая карточка
Keno
82' Желтая карточка
Арана Гильерме
85' Желтая карточка
Fabio Santos IV
3:0
90' Гол
Халк Живанилдо
90'+7
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
4
Ревер
Умберто
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
37
Че
Че
7
Халк
Живанилдо
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
19
Коста
Диего
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
5
Gabriel
Paulista
VIII
11
Жулиано
де
Паула
19
Gustavo
Mosquito
123
Roger
I
8
Аугусто
Ренато
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Коринтианс
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Коринтианс

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

28 матчей

39.3%
17.9%
42.8%
11 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

10.7%
53.6%
35.7%
3 победы 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
2:1
ТМК
1:0
СA
0:3
СA
1:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
0:0
БСА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 12 (3) 0.39
Фернандес Игнасио 5 (1) 0.16
Саварино Джефферсон 4 0.13
Коста Диего 4 0.13
Сарачо Федерико 4 0.13
Nathan VI 3 0.1
Варгас Эдуардо 3 (3) 0.1
Саша Эдуардо 2 0.06
Keno 2 0.06
Jair II 2 0.06
Dylan Borrero 2 0.06
Натан Аллан 2 0.06
Арана Гильерме 1 0.03
Че Че 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Antonio Neto 1 0.03
Gabriel Paulista XVI 1 0.03
Hyoran 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jo Alves II 6 (1) 0.19
Roger I 5 (1) 0.16
Adson 3 0.1
Рони 3 0.1
Gustavo Mosquito 2 0.06
Fabio Santos IV 2 (2) 0.06
Жулиано де Паула 2 0.06
Перейра Габриэл 2 0.06
Кантильо Виктор 2 0.06
Аугусто Ренато 2 0.06
Витиньо Виктор 1 0.03
Gabriel Paulista VIII 1 0.03
Жил Карлос 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 5 1
Арана Гильерме 6 0
Феррейра Мариано 4 0
Jair II 4 0
Че Че 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Додо Родолфо 3 0
Алонсо Хуниор 3 0
Igor Rabello 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Халк Живанилдо 2 0
Саша Эдуардо 2 0
Маррони 2 0
Guga3 2 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Keno 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 5 0
Фагнер Лемос 4 0
Gabriel Paulista VIII 4 0
Жил Карлос 3 0
Кассио Рамос 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Angelo Araos 3 0
João Victor6 3 0
Аугусто Ренато 2 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
Рамиро 2 0
Roger I 2 0
Кантильо Виктор 2 0
Xavier 0 1
Рауль Гонсалес 1 0
Луан 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Mateus Vital 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
13
16 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 7
15 Не забивали 21
4
11%
0
0%
1-15
3
9%
2
15%
16-30
9
26%
2
15%
31-45
5
14%
4
31%
46-60
6
17%
2
15%
61-75
8
23%
3
23%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
50%
5
36%
76-90

Забито

17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
4
24%
3
17%
61-75
6
35%
6
33%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
8
50%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Забито

52
31
21 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 20
23 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
6
12%
0
0%
1-15
6
12%
7
23%
16-30
9
17%
4
13%
31-45
7
13%
6
19%
46-60
10
19%
5
16%
61-75
14
27%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

20
30
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
1
5%
6
20%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
3
15%
8
27%
31-45
4
20%
3
10%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
7
35%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Байя 3:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3 Куяба - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:2 Форталеза - Коринтианс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 31 21 5 5 50 - 22 68
2. Палмейрас Сан-Паулу 31 18 4 9 51 - 35 58
3. Фламенго 29 16 6 7 54 - 28 54
4. Форталеза 0:0 31 14 7 10 39 - 33 49
5. Брагантино 32 12 13 7 47 - 37 49
6. Коринтианс 31 12 11 8 32 - 29 47
7. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 31 11 12 8 38 - 31 45
8. Флуминенсе 31 11 9 11 29 - 32 42
9. Америка Минейро 1:0 31 10 11 10 30 - 31 41
10. Атлетико Паранаэнсе 31 12 5 14 38 - 40 41
11. Сеара 31 8 15 8 29 - 32 39
12. Куяба 31 8 15 8 28 - 29 39
13. Сантос 31 9 11 11 28 - 36 38
14. Сан-Паулу 0:0 31 8 14 9 23 - 28 38
15. Атлетико Гойяненсе 30 9 10 11 24 - 32 37
16. Байя 30 9 9 12 33 - 39 36
17. Жувентуде 0:0 30 6 13 11 27 - 36 31
18. Спорт Ресифи 0:1 32 7 9 16 17 - 29 30
19. Гремио 30 8 5 17 26 - 38 29
20. Шапекоэнсе 31 1 12 18 26 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 30 - 22 32
3. Фламенго 15 10 1 4 25 - 13 31
4. Сеара 16 8 6 2 20 - 12 30
5. Форталеза 0:0 15 8 4 3 21 - 13 28
6. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 15 7 5 3 24 - 16 26
7. Сантос 16 7 5 4 16 - 13 26
8. Флуминенсе 15 7 5 3 16 - 13 26
9. Коринтианс 15 7 4 4 19 - 15 25
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 22 - 20 25
11. Брагантино 16 5 8 3 23 - 19 23
12. Америка Минейро 1:0 15 6 5 4 14 - 10 23
13. Сан-Паулу 0:0 15 5 8 2 13 - 10 23
14. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
15. Жувентуде 0:0 16 5 7 4 14 - 14 22
16. Куяба 16 5 6 5 15 - 17 21
17. Гремио 15 5 5 5 17 - 16 20
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
19. Спорт Ресифи 0:1 16 4 5 7 8 - 9 17
20. Шапекоэнсе 15 0 6 9 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 16 7 5 4 24 - 18 26
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 8 2 5 21 - 13 26
3. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
4. Фламенго 14 6 5 3 29 - 15 23
5. Коринтианс 16 5 7 4 13 - 14 22
6. Форталеза 0:0 16 6 3 7 18 - 20 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 16 4 7 5 14 - 15 19
8. Америка Минейро 1:0 16 4 6 6 16 - 21 18
9. Куяба 15 3 9 3 13 - 12 18
10. Атлетико Гойяненсе 16 5 3 8 13 - 21 18
11. Атлетико Паранаэнсе 15 5 1 9 16 - 20 16
12. Флуминенсе 16 4 4 8 13 - 19 16
13. Сан-Паулу 0:0 16 3 6 7 10 - 18 15
14. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
15. Спорт Ресифи 0:1 16 3 4 9 9 - 20 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Гремио 15 3 0 12 9 - 22 9
18. Сеара 15 0 9 6 9 - 20 9
19. Жувентуде 0:0 14 1 6 7 13 - 22 9
20. Шапекоэнсе 16 1 6 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Коста Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Минейро 3:0 Коринтианс онлайн


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