Бразилия: Серия A 2021
3:0
Конец матча
1:0
14' ГолКоста Диего
49' Желтая карточкаЖулиано де Паула
2:0
51' ГолKeno
53' Желтая карточкаKeno
82' Желтая карточкаАрана Гильерме
85' Желтая карточкаFabio Santos IV
3:0
90' ГолХалк Живанилдо
22
Эверсон
40
Nathan
VI
29
Аллан
Соуза
37
Че
Че
11
Keno
19
Коста
Диего
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
123
Roger
I
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
8 Jair II
-
27 Calebe
-
-
41 Antonio Neto
-
2 Guga3
-
45 Micael
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
123 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
77 Jo Alves II
-
-
-
-
Главный тренер: Силвиньо
Ход матча
14'
1:0
49'
53'
69'
79'
79'
82'
85'
90'
3:0
История личных встреч
Атлетико Минейро
Коринтианс
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
39.3%
17.9%
42.8%
11 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
10.7%
53.6%
35.7%
3 победы 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|12 (3)
|0.39
|Фернандес Игнасио
|5 (1)
|0.16
|Саварино Джефферсон
|4
|0.13
|Коста Диего
|4
|0.13
|Сарачо Федерико
|4
|0.13
|Nathan VI
|3
|0.1
|Варгас Эдуардо
|3 (3)
|0.1
|Саша Эдуардо
|2
|0.06
|Keno
|2
|0.06
|Jair II
|2
|0.06
|Dylan Borrero
|2
|0.06
|Натан Аллан
|2
|0.06
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Че Че
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Antonio Neto
|1
|0.03
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.03
|Hyoran
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Маррони
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jo Alves II
|6 (1)
|0.19
|Roger I
|5 (1)
|0.16
|Adson
|3
|0.1
|Рони
|3
|0.1
|Gustavo Mosquito
|2
|0.06
|Fabio Santos IV
|2 (2)
|0.06
|Жулиано де Паула
|2
|0.06
|Перейра Габриэл
|2
|0.06
|Кантильо Виктор
|2
|0.06
|Аугусто Ренато
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Жил Карлос
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|5
|1
|Арана Гильерме
|6
|0
|Феррейра Мариано
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Че Че
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|5
|0
|Фагнер Лемос
|4
|0
|Gabriel Paulista VIII
|4
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Кассио Рамос
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Angelo Araos
|3
|0
|João Victor6
|3
|0
|Аугусто Ренато
|2
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|Кантильо Виктор
|2
|0
|Xavier
|0
|1
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Луан
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Mateus Vital
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
13
16 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 7
15 Не забивали 21
4
11%
0
0%
1-15
3
9%
2
15%
16-30
9
26%
2
15%
31-45
5
14%
4
31%
46-60
6
17%
2
15%
61-75
8
23%
3
23%
76-90
Пропущено
8
14
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
50%
5
36%
76-90
Забито
17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
4
24%
3
17%
61-75
6
35%
6
33%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
8
50%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
3
19%
76-90
Забито
52
31
21 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 20
23 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
6
12%
0
0%
1-15
6
12%
7
23%
16-30
9
17%
4
13%
31-45
7
13%
6
19%
46-60
10
19%
5
16%
61-75
14
27%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
20
30
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
1
5%
6
20%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
3
15%
8
27%
31-45
4
20%
3
10%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
7
35%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Байя 3:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3 Куяба - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:2 Форталеза - Коринтианс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|31
|21
|5
|5
|50 - 22
|68
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|31
|18
|4
|9
|51 - 35
|58
|3.
|Фламенго
|29
|16
|6
|7
|54 - 28
|54
|4.
|Форталеза
|0:0
|31
|14
|7
|10
|39 - 33
|49
|5.
|Брагантино
|32
|12
|13
|7
|47 - 37
|49
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|11
|8
|32 - 29
|47
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|31
|11
|12
|8
|38 - 31
|45
|8.
|Флуминенсе
|31
|11
|9
|11
|29 - 32
|42
|9.
|Америка Минейро
|1:0
|31
|10
|11
|10
|30 - 31
|41
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|12
|5
|14
|38 - 40
|41
|11.
|Сеара
|31
|8
|15
|8
|29 - 32
|39
|12.
|Куяба
|31
|8
|15
|8
|28 - 29
|39
|13.
|Сантос
|31
|9
|11
|11
|28 - 36
|38
|14.
|Сан-Паулу
|0:0
|31
|8
|14
|9
|23 - 28
|38
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|9
|10
|11
|24 - 32
|37
|16.
|Байя
|30
|9
|9
|12
|33 - 39
|36
|17.
|Жувентуде
|0:0
|30
|6
|13
|11
|27 - 36
|31
|18.
|Спорт Ресифи
|0:1
|32
|7
|9
|16
|17 - 29
|30
|19.
|Гремио
|30
|8
|5
|17
|26 - 38
|29
|20.
|Шапекоэнсе
|31
|1
|12
|18
|26 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|30 - 22
|32
|3.
|Фламенго
|15
|10
|1
|4
|25 - 13
|31
|4.
|Сеара
|16
|8
|6
|2
|20 - 12
|30
|5.
|Форталеза
|0:0
|15
|8
|4
|3
|21 - 13
|28
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Сантос
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|8.
|Флуминенсе
|15
|7
|5
|3
|16 - 13
|26
|9.
|Коринтианс
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|22 - 20
|25
|11.
|Брагантино
|16
|5
|8
|3
|23 - 19
|23
|12.
|Америка Минейро
|1:0
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|13.
|Сан-Паулу
|0:0
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|14.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|15.
|Жувентуде
|0:0
|16
|5
|7
|4
|14 - 14
|22
|16.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|17.
|Гремио
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|0:1
|16
|4
|5
|7
|8 - 9
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|6
|9
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|4.
|Фламенго
|14
|6
|5
|3
|29 - 15
|23
|5.
|Коринтианс
|16
|5
|7
|4
|13 - 14
|22
|6.
|Форталеза
|0:0
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|16
|4
|7
|5
|14 - 15
|19
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|16
|4
|6
|6
|16 - 21
|18
|9.
|Куяба
|15
|3
|9
|3
|13 - 12
|18
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|3
|8
|13 - 21
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|1
|9
|16 - 20
|16
|12.
|Флуминенсе
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|13.
|Сан-Паулу
|0:0
|16
|3
|6
|7
|10 - 18
|15
|14.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|16
|3
|4
|9
|9 - 20
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Гремио
|15
|3
|0
|12
|9 - 22
|9
|18.
|Сеара
|15
|0
|9
|6
|9 - 20
|9
|19.
|Жувентуде
|0:0
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9