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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Либерия
FIFA #150
 
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Нигерия
FIFA #36
Либерия
  •   Главный тренер: Peter Butler
Нигерия

История личных встреч

Либерия
Нигерия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМОМК2Р
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Либерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kpah Sherman 1 0.25
Van Dave Harmon 1 0.25
Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ихеаначо Келечи 2 0.5
Осимхен Виктор 2 0.5
Балогун Леон 1 0.25

Карточки

Либерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abu Kamara 2 0
Нджие Аллен 2 0
Сано Мусса 1 0
Marcus Macauley 1 0
Terrence Tisdell 1 0
Бальде Принс 1 0
Sampson Dweh 1 0
Mohamed Soumaoro 1 0
Ben David Benaiah 1 0
Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Окойе Мадука 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Либерия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кабо-Верде - Либерия 1:0 Либерия - Кабо-Верде 1:2 Египет - Либерия 2:0 ЦАР - Либерия 0:1
Нигерия - Либерия 2:0 Мавритания - Либерия 1:0 Египет - Либерия 1:0 Чад - Либерия 1:0 Либерия - Чад 1:0 Ботсвана - Либерия 0:0 Сьерра-Леоне - Либерия 1:0 Либерия - Сьерра-Леоне 3:1 Сенегал - Либерия 3:0 Либерия - Сенегал 1:0 Кот-д'Ивуар - Либерия 1:0 ДР Конго - Либерия 1:0 Либерия - Зимбабве 1:0 Либерия - Конго 2:1 Конго - Либерия 3:1 Либерия - ДР Конго 1:1
Нигерия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЦАР - Нигерия 0:2 Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0
Мексика - Нигерия 4:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Нигерия - Лесото 3:0 Бенин - Нигерия 0:1 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Нигерия - Тунис 1:1 Нигерия - Алжир 0:1 Лесото - Нигерия 2:4 Нигерия - Бенин 2:1 Нигерия - Того 2:0 Бразилия - Нигерия 1:1 Того - Нигерия 4:1 Украина - Нигерия 2:2 Тунис - Нигерия 0:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нигерия 4 3 0 1 6 - 2 9
2. Кабо-Верде 4 2 1 1 5 - 4 7
3. ЦАР 4 1 1 2 2 - 4 4
4. Либерия 4 1 0 3 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нигерия 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Кабо-Верде 2 1 0 1 2 - 2 3
3. ЦАР 3 0 1 2 1 - 4 1
4. Либерия 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нигерия 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кабо-Верде 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Либерия 3 1 0 2 1 - 3 3
4. ЦАР 1 1 0 0 1 - 0 3
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  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча африканского отборочного цикла на ЧМ-2022, в котором сборная Либерии сыграет дома со сборной Нигерии.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 134
Либерия 3% (4)
X 6% (8)
Нигерия 91% (122)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Либерия
Ничья
Нигерия
21.00
5.70
1.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Либерия - Нигерия онлайн


Прогнозы на матч Либерия - Нигерия

Исход игры
Либерия
3% (4)
Ничья
6% (8)
Нигерия
91% (122)
Тотал 2.5
Больше
41.98% (55)
Меньше
58.02% (76)
Обе команды забьют
Да
45.04% (59)
Нет
54.96% (72)
Популярный счёт
1:2 Нигерия
27.6% (37)
0:1 Нигерия
24.6% (33)
0:2 Нигерия
23.9% (32)
1:3 Нигерия
7.5% (10)
1:1 Ничья
5.2% (7)
1:0 Либерия
2.2% (3)
1:4 Нигерия
1.5% (2)
2:3 Нигерия
1.5% (2)
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