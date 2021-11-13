Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
-
Главный тренер: Peter Butler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Саймон МозесПолузащитник
-
10 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Айуоби АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
19 Онуачу ПолНападающий
-
23 John Noble
-
Главный тренер: Рор Гернот
История личных встреч
Либерия
Нигерия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Либерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kpah Sherman
|1
|0.25
|Van Dave Harmon
|1
|0.25
Нигерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.5
|Осимхен Виктор
|2
|0.5
|Балогун Леон
|1
|0.25
Карточки
Либерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abu Kamara
|2
|0
|Нджие Аллен
|2
|0
|Сано Мусса
|1
|0
|Marcus Macauley
|1
|0
|Terrence Tisdell
|1
|0
|Бальде Принс
|1
|0
|Sampson Dweh
|1
|0
|Mohamed Soumaoro
|1
|0
|Ben David Benaiah
|1
|0
Нигерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Либерия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кабо-Верде - Либерия 1:0 Либерия - Кабо-Верде 1:2 Египет - Либерия 2:0 ЦАР - Либерия 0:1
Нигерия - Либерия 2:0 Мавритания - Либерия 1:0 Египет - Либерия 1:0 Чад - Либерия 1:0 Либерия - Чад 1:0 Ботсвана - Либерия 0:0 Сьерра-Леоне - Либерия 1:0 Либерия - Сьерра-Леоне 3:1 Сенегал - Либерия 3:0 Либерия - Сенегал 1:0 Кот-д'Ивуар - Либерия 1:0 ДР Конго - Либерия 1:0 Либерия - Зимбабве 1:0 Либерия - Конго 2:1 Конго - Либерия 3:1 Либерия - ДР Конго 1:1
Нигерия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЦАР - Нигерия 0:2 Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0
Мексика - Нигерия 4:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Нигерия - Лесото 3:0 Бенин - Нигерия 0:1 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Нигерия - Тунис 1:1 Нигерия - Алжир 0:1 Лесото - Нигерия 2:4 Нигерия - Бенин 2:1 Нигерия - Того 2:0 Бразилия - Нигерия 1:1 Того - Нигерия 4:1 Украина - Нигерия 2:2 Тунис - Нигерия 0:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нигерия
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|2.
|Кабо-Верде
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|ЦАР
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|4.
|Либерия
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|Кабо-Верде
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|ЦАР
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|4.
|Либерия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нигерия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Кабо-Верде
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Либерия
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|4.
|ЦАР
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч Либерия - Нигерия
Исход игры
Либерия
3% (4)
Ничья
6% (8)
Нигерия
91% (122)
Тотал 2.5
Больше
41.98% (55)
Меньше
58.02% (76)
Обе команды забьют
Да
45.04% (59)
Нет
54.96% (72)
Популярный счёт
1:2 Нигерия
27.6% (37)
0:1 Нигерия
24.6% (33)
0:2 Нигерия
23.9% (32)
1:3 Нигерия
7.5% (10)
1:1 Ничья
5.2% (7)
1:0 Либерия
2.2% (3)
1:4 Нигерия
1.5% (2)
2:3 Нигерия
1.5% (2)
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