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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча африканского отборочного цикла на ЧМ-2022, в котором сборная Либерии сыграет дома со сборной Нигерии.Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!