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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Экваториальная Гвинея
FIFA #126
 
Позже
Тунис
FIFA #27

История личных встреч

Экваториальная Гвинея
Тунис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ЧМОМК2Р
3:0
КАН
2:1
КАН
0:1
КАН
1:2
ММ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсуэ Эмилио 1 0.25
Бикоро Федерико 1 0.25
Коко Сауль 1 0.25
Эду Ибан 1 (1) 0.25
Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 3 (2) 0.75
Скири Эйе 2 0.5
Seifeddine Jaziri 1 0.25
Бронн Дилан 1 0.25
Слимане Анис 1 0.25

Карточки

Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Хосете 2 0
Байла Янник 2 0
Pablo Ganet 1 0
Salomon Obama 1 0
Luis Meseguer 1 0
Тунис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сасси Фержани 2 0
Хазри Вахби 1 0
Малул Али 1 0
Маслуси Хамза 1 0
Мериа Яссин 1 0
Ледуни Аисса 1 0
Бронн Дилан 1 0
Mohamed Ali Ben Romdhane 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
50%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0
Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2 Судан - Экваториальная Гвинея 1:4 Экваториальная Гвинея - Сенегал 0:1 Мадагаскар - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Мадагаскар 0:1
Тунис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0
Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1 Тунис - Судан 3:0 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Тунис - Ливия 4:1 Ливия - Тунис 1:2 Тунис - Камерун 0:0 Тунис - Ливия 1:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2 Тунис - Мавритания 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тунис 4 3 1 0 8 - 0 10
2. Экваториальная Гвинея 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Замбия 4 1 1 2 3 - 6 4
4. Мавритания 4 0 1 3 1 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тунис 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Экваториальная Гвинея 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Замбия 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Мавритания 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тунис 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Замбия 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Экваториальная Гвинея 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Мавритания 2 0 0 2 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Экваториальная Гвинея - Тунис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Экваториальная Гвинея 11.9% (5)
    X 4.8% (2)
    Тунис 83.3% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Экваториальная Гвинея
    Ничья
    Тунис
    5.50
    3.40
    1.81
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Экваториальная Гвинея - Тунис онлайн


    Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея - Тунис

    Исход игры
    Экваториальная Гвинея
    11.9% (5)
    Ничья
    4.8% (2)
    Тунис
    83.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (15)
    Меньше
    64.29% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    38.1% (16)
    Нет
    61.9% (26)
    Популярный счёт
    0:2 Тунис
    31% (13)
    1:2 Тунис
    21.4% (9)
    0:1 Тунис
    21.4% (9)
    1:3 Тунис
    9.5% (4)
    2:1 Экваториальная Гвинея
    4.8% (2)
    1:0 Экваториальная Гвинея
    4.8% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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