Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
История личных встреч
Экваториальная Гвинея
Тунис
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсуэ Эмилио
|1
|0.25
|Бикоро Федерико
|1
|0.25
|Коко Сауль
|1
|0.25
|Эду Ибан
|1 (1)
|0.25
Тунис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|3 (2)
|0.75
|Скири Эйе
|2
|0.5
|Seifeddine Jaziri
|1
|0.25
|Бронн Дилан
|1
|0.25
|Слимане Анис
|1
|0.25
Карточки
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миранда Хосете
|2
|0
|Байла Янник
|2
|0
|Pablo Ganet
|1
|0
|Salomon Obama
|1
|0
|Luis Meseguer
|1
|0
Тунис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сасси Фержани
|2
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Малул Али
|1
|0
|Маслуси Хамза
|1
|0
|Мериа Яссин
|1
|0
|Ледуни Аисса
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Mohamed Ali Ben Romdhane
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
50%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
50%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0
Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2 Судан - Экваториальная Гвинея 1:4 Экваториальная Гвинея - Сенегал 0:1 Мадагаскар - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Мадагаскар 0:1
Тунис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0
Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1 Тунис - Судан 3:0 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Тунис - Ливия 4:1 Ливия - Тунис 1:2 Тунис - Камерун 0:0 Тунис - Ливия 1:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2 Тунис - Мавритания 1:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тунис
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|2.
|Экваториальная Гвинея
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Замбия
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|4.
|Мавритания
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тунис
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Экваториальная Гвинея
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Замбия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|Мавритания
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тунис
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Замбия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|4.
|Мавритания
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея - Тунис
Исход игры
Экваториальная Гвинея
11.9% (5)
Ничья
4.8% (2)
Тунис
83.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (15)
Меньше
64.29% (27)
Обе команды забьют
Да
38.1% (16)
Нет
61.9% (26)
Популярный счёт
0:2 Тунис
31% (13)
1:2 Тунис
21.4% (9)
0:1 Тунис
21.4% (9)
1:3 Тунис
9.5% (4)
2:1 Экваториальная Гвинея
4.8% (2)
1:0 Экваториальная Гвинея
4.8% (2)
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