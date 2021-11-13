Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
1:0
Первый тайм: 12'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
-
13 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ди СереПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Куасси ЖанНападающий
-
-
Главный тренер: Patrice Beaumelle
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Катаму ЖениНападающий
-
1 Ernan
-
-
-
13 Martinho
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Бук КлесиоНападающий
-
-
22 Ivane
-
23 Shaquille
-
14 Dayo Antonio
-
4 Sidique
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Chiquinho Conde
Ход матча
11'
1:0
История личных встреч
Кот-д'Ивуар
Мозамбик
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|2 (1)
|0.4
|Градель Макс-Ален
|1
|0.2
|Бога Жереми
|1
|0.2
|Пепе Николя
|1
|0.2
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.2
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.2
Мозамбик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Катаму Жени
|1
|0.2
Карточки
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байи Эрик
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Cristian Kouame1
|1
|0
Мозамбик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Danilo4
|0
|1
|Norberto
|1
|0
|Melque Melito
|1
|0
|Martinho
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0
Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - ДР Конго 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 2:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2 Кот-д'Ивуар - Бенин 1:2 Кот-д'Ивуар - Алжир 1:1
Мозамбик
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Малави - Мозамбик 1:0 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0
Мозамбик - Кабо-Верде 0:1 Руанда - Мозамбик 1:0 Мозамбик - Камерун 0:2 Камерун - Мозамбик 4:1 Кабо-Верде - Мозамбик 2:2 Мозамбик - Руанда 2:0 Кения - Мозамбик 0:1 Мозамбик - Маврикий 2:0 Маврикий - Мозамбик 0:1 Мозамбик - Мадагаскар 3:2 Мадагаскар - Мозамбик 1:0 Гвинея-Бисау - Мозамбик 2:2 Мозамбик - Замбия 1:0 Намибия - Мозамбик 1:0 Мозамбик - Намибия 1:2 Мозамбик - Гвинея-Бисау 2:2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кот-д'Ивуар
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Камерун
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Малави
|5
|1
|0
|4
|2 - 11
|3
|4.
|Мозамбик
|0:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кот-д'Ивуар
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Камерун
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Малави
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|4.
|Мозамбик
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар 1:0 Мозамбик
Исход игры
Кот-д'Ивуар
98.5% (135)
Ничья
1.5% (2)
Мозамбик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.35% (51)
Меньше
61.65% (82)
Обе команды забьют
Да
30.83% (41)
Нет
69.17% (92)
Популярный счёт
2:0 Кот-д'Ивуар
46.7% (64)
2:1 Кот-д'Ивуар
22.6% (31)
1:0 Кот-д'Ивуар
13.1% (18)
3:0 Кот-д'Ивуар
7.3% (10)
3:1 Кот-д'Ивуар
5.1% (7)
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