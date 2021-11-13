Первый тайм

13' Виланкулуш слева оказался в офсайде.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ГРАДЕЛЬ!!! Корне слева получил мяч в штрафной площади от Сери и прострелил к воротам, где самым расторопным оказался Градель.

10' Подача Граделя справа к воротам получилась слабой и была прервана соперниками.

8' Ивуарийцы уверенно владеют мячом, и много времени проводят на чужой половине поля