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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Кот-д'Ивуар
FIFA #53
1:0
Первый тайм: 12'
Мозамбик
FIFA #122
0'
1:0
11' Гол
 12'
Кот-д'Ивуар
Мозамбик

Ход матча

11'
1:0

История личных встреч

Кот-д'Ивуар
Мозамбик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМОМК2Р
0:0
ЧМОМ
1:1
Ч2ОИА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 2 (1) 0.4
Градель Макс-Ален 1 0.2
Бога Жереми 1 0.2
Пепе Николя 1 0.2
Сангаре Ибрахим 1 0.2
Кесси Франк 1 (1) 0.2
Мозамбик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катаму Жени 1 0.2

Карточки

Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байи Эрик 2 0
Орье Серж 1 0
Кесси Франк 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Cristian Kouame1 1 0
Мозамбик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danilo4 0 1
Norberto 1 0
Melque Melito 1 0
Martinho 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0
Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - ДР Конго 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 2:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2 Кот-д'Ивуар - Бенин 1:2 Кот-д'Ивуар - Алжир 1:1
Мозамбик
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Малави - Мозамбик 1:0 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0
Мозамбик - Кабо-Верде 0:1 Руанда - Мозамбик 1:0 Мозамбик - Камерун 0:2 Камерун - Мозамбик 4:1 Кабо-Верде - Мозамбик 2:2 Мозамбик - Руанда 2:0 Кения - Мозамбик 0:1 Мозамбик - Маврикий 2:0 Маврикий - Мозамбик 0:1 Мозамбик - Мадагаскар 3:2 Мадагаскар - Мозамбик 1:0 Гвинея-Бисау - Мозамбик 2:2 Мозамбик - Замбия 1:0 Намибия - Мозамбик 1:0 Мозамбик - Намибия 1:2 Мозамбик - Гвинея-Бисау 2:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар 1:0 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Камерун 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Малави 5 1 0 4 2 - 11 3
4. Мозамбик 0:1 5 0 1 4 1 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Камерун 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Малави 3 1 0 2 1 - 7 3
4. Мозамбик 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Камерун 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Кот-д'Ивуар 1:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Малави 2 0 0 2 1 - 4 0
4. Мозамбик 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Первый тайм
  • Офсайд
    13'
    Виланкулуш слева оказался в офсайде.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ГРАДЕЛЬ!!! Корне слева получил мяч в штрафной площади от Сери и прострелил к воротам, где самым  расторопным оказался Градель.
  • 10'
    Подача Граделя справа к воротам получилась слабой и была прервана соперниками.
  • 8'
    Ивуарийцы уверенно владеют мячом, и много времени проводят на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    7'
    Зайнадин в борьбе перед своими воротами получил небольшое повреждение. Арбитр приглашать медиков не стал, но время на восстановление защитнику предоставил.
  • Угловой
    6'
    Градель от углового флага навесил к воротам, где на выходе руками уверенно сыграл Силуане.
  • 4'
    Сборная Мозамбика пока не может закрепиться с мячом на чужой половине поля.
  • Опасный момент
    3'
    Алле справа вывел к воротам Корне, удар которого в упор Силуане сумел отразить.
  • 2'
    Сборная Кот-д'Ивуара играет в тёмно-жёлтой форме, сборная Мозамбика - в фиолетовых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Де ИАмитье"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Кот-д'Ивуара и Мозамбика. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 136
Кот-д'Ивуар 98.5% (134)
X 1.5% (2)
Мозамбик 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кот-д'Ивуар
Ничья
Мозамбик
1.22
6.10
17.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кот-д'Ивуар 1:0 Мозамбик онлайн


Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар 1:0 Мозамбик

Исход игры
Кот-д'Ивуар
98.5% (135)
Ничья
1.5% (2)
Мозамбик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.35% (51)
Меньше
61.65% (82)
Обе команды забьют
Да
30.83% (41)
Нет
69.17% (92)
Популярный счёт
2:0 Кот-д'Ивуар
46.7% (64)
2:1 Кот-д'Ивуар
22.6% (31)
1:0 Кот-д'Ивуар
13.1% (18)
3:0 Кот-д'Ивуар
7.3% (10)
3:1 Кот-д'Ивуар
5.1% (7)
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