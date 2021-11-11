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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Кот-д'Ивуар
FIFA #53
 
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Мозамбик
FIFA #122

История личных встреч

Кот-д'Ивуар
Мозамбик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМОМК2Р
0:0
ЧМОМ
1:1
Ч2ОИА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 2 (1) 0.5
Градель Макс-Ален 1 0.25
Бога Жереми 1 0.25
Пепе Николя 1 0.25
Сангаре Ибрахим 1 0.25
Кесси Франк 1 (1) 0.25
Мозамбик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катаму Жени 1 0.25

Карточки

Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байи Эрик 2 0
Орье Серж 1 0
Кесси Франк 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Cristian Kouame1 1 0
Мозамбик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danilo4 0 1
Norberto 1 0
Melque Melito 1 0
Martinho 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0
Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - ДР Конго 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 2:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2 Кот-д'Ивуар - Бенин 1:2 Кот-д'Ивуар - Алжир 1:1
Мозамбик
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Малави - Мозамбик 1:0 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0
Мозамбик - Кабо-Верде 0:1 Руанда - Мозамбик 1:0 Мозамбик - Камерун 0:2 Камерун - Мозамбик 4:1 Кабо-Верде - Мозамбик 2:2 Мозамбик - Руанда 2:0 Кения - Мозамбик 0:1 Мозамбик - Маврикий 2:0 Маврикий - Мозамбик 0:1 Мозамбик - Мадагаскар 3:2 Мадагаскар - Мозамбик 1:0 Гвинея-Бисау - Мозамбик 2:2 Мозамбик - Замбия 1:0 Намибия - Мозамбик 1:0 Мозамбик - Намибия 1:2 Мозамбик - Гвинея-Бисау 2:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Камерун 4 3 0 1 7 - 3 9
3. Малави 4 1 0 3 2 - 7 3
4. Мозамбик 4 0 1 3 1 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Камерун 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Малави 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Мозамбик 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Камерун 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Малави 2 0 0 2 1 - 4 0
4. Мозамбик 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - Мозамбик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Кот-д'Ивуар 100% (49)
    X 0% (0)
    Мозамбик 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кот-д'Ивуар
    Ничья
    Мозамбик
    1.23
    5.70
    16.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кот-д'Ивуар - Мозамбик онлайн


    Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Мозамбик

    Исход игры
    Кот-д'Ивуар
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Мозамбик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    34.69% (17)
    Нет
    65.31% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Кот-д'Ивуар
    38.8% (19)
    2:1 Кот-д'Ивуар
    28.6% (14)
    1:0 Кот-д'Ивуар
    18.4% (9)
    3:0 Кот-д'Ивуар
    8.2% (4)
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    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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